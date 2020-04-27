Дети за зеркалом. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области представил годовой отчет

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21 апреля на заседании Законодательного собрания Кировской области депутаты в очередной раз утвердили кандидатуру Владимира Шабардина на пост уполномоченного по правам ребенка. Он получил единогласную поддержку и добрые напутственные слова от народных избранников. Кстати, В.В. Шабардин занимает эту должность с 1 июля 2010 года.

А буквально накануне назначения губернатор Кировской области Игорь Васильев провёл рабочую встречу с Владимиром Шабардиным, которая состоялась в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона отметил: «Работа на этой должности непростая, требующая внимания, ежедневного контроля, зачастую с непростыми ребятами, семьями. Но дети - наше будущее, поэтому ваша деятельность и помощь в решении вопросов защиты детства является для нас очень значимой».

Детский омбудсмен представил губернатору ежегодный доклад о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка в Кировской области. В основе доклада - анализ обращений граждан, материалы по результатам проверок и статистика.

Журналист «ВК» по телефону попросил Владимира ШАБАРДИНА прокомментировать ряд наиболее важных моментов.

- Владимир Валерьевич, наверно, для вас новый режим общения с первым лицом области не совсем обычен?

- Собственно, время потребовало такого формата, но встреча прошла очень живо. Мы представили все слайды, доклад. Пообщались, обменялись мнениями по наиболее насущным и значимым вопросам, которые касаются нашей деятельности.

- Я тоже ознакомился с документом. Увидел, что увеличилось число обращений, а значит, ваша работа доступна для граждан.

- Действительно, люди узнали, чем занимается уполномоченный по правам ребенка. Вероятно, увидели, как реально мы можем помочь в различных ситуациях, дать совет, разъяснить. Судите сами: всего в прошлом году к уполномоченному поступило 1041 обращение. Значительное их количество связано с социальной поддержкой семей с детьми.

По всем встречам, разумеется, могу говорить долго. Но если в общих чертах, то мы, безусловно, рады тому, что удалось решить вопрос по предоставлению некоторых лекарственных препаратов, по питанию детей, по жилью детям-сиротам.

- Да-да, вот о комфортном жилье, на что и губернатор обратил внимание...

- В прошлом году право на получение жилья реализовали для 382 человек из этой категории. А всего с 2017 года его получили почти 1700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отметим, что в связи с изменениями в законодательстве сейчас ребята могут получить жильё по месту учёбы, а не только по месту рождения, как было раньше.

Например, весьма серьёзная ситуация сложилась в Юрьянском районе, где по ребенку пришлось принимать непростое решение. Мы подсказали местной администрации, как надо действовать, и теперь сирота включен в список на предоставление жилья.

Не случайно и наш губернатор подчеркнул, что важно в этой работе не только предоставить качественное и комфортное жилье детям, оставшимся без попечения родителей, но и настраивать глав районов на неформальный подход, чтобы средства, выделяемые на эти цели, вкладывались в действительно качественное жильё. Необходимо также взаимодействовать с застройщиками, чтобы в новых домах можно было подобрать жильё необходимого метража для детей-сирот.

- Кстати, на встрече с губернатором шла речь о «зелёных комнатах». Судя по всему, это своеобразная новинка в вашей работе?

- Конечно, это наша идея! Такой опыт был у пермских коллег, но они работали несколько в ином формате. Имелись подобные варианты общения с детьми, пострадавшими от жестокого обращения, в Санкт-Петербурге, Челябинске. Но мы пошли дальше.

В июле прошлого года в Омутнинском комплексном центре социального обслуживания населения открылась уже третья «зелёная комната». Ранее они стали функционировать в Кировском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вятушка», в Вятскополянском комплексном центре социального обслуживания населения.

Почему я бился за их создание? Дети, в частности пострадавшие от насилия, просто так не раскроются и не расскажут, что с ними произошло. А в «зелёных комнатах» с ними работают специалисты, опытные психологи совместно с сотрудниками правоохранительных органов - УМВД, Следственного комитета, которые, кстати, находятся… за зеркалом. Их дети не видят, но они все слышат о происшествии или другом криминальном эпизоде, с каким и столкнулись.

«Зелёные комнаты» - специальное помещение, где имеется все необходимое оборудование, компьютеры, тест-системы. В них работают высокопрофессиональные специалисты, психологи. Они же и помогают следователям, в частности, при этом, как я уже сказал, находясь за зеркалом.

При необходимости, особенно при работе с очень сложными детьми, с ними могут находиться и родители. Они, тоже скрытые от глаз ребенка, узнают более подробно о тяжелой ситуации, им же советуют, что предпринять, как разрешить проблему.

- На их оборудование нужны и немалые средства…

- Да, нам не отказывают неравнодушные люди, предприниматели. Мы же при создании «зелёных комнат» не потратили бюджетные средства, а оборудование, кстати, одной из них обходится в сумму около 600 - 700 тысяч рублей.

- Значит, такой опыт имеет продолжение?

- За три года работы разносторонняя квалифицированная помощь была оказана 1240 несовершеннолетним и 296 родителям. Уже в нынешнем году планируем открыть «зелёные комнаты» в Яранске и Котельниче на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Это будет способствовать дальнейшему развитию единой службы по оказанию психологической помощи ребёнку, потерпевшему от преступных посягательств.

- Знаю, что ваш опыт уже перенимают и другие регионы. Это очень хорошо!

- Мы с удовольствием помогаем коллегам - рассказываем, с чего начать, вплоть до сметы расходов. Нам приходят благодарности от коллег из Иркутской, Смоленской, Владимирской и других областей за такую добрую идею, воплотившуюся в жизнь.

- Осенью прошлого года в Кирове состоялось расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах Приволжского федерального округа. Там вы детским омбудсменам из 14 регионов ПФО представили пилотный проект по созданию на базе Орловского СУВУ (спецучилища закрытого типа) ресурсного центра ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних. Расскажите о нем подробнее.

- Снова замечу: такой проект впервые реализуется в РФ при поддержке уполномоченного. Летом прошлого года на базе ресурсного центра провели семь профильных площадок с участием 93 трудных подростков из Орловского, Свечинского, Котельничского районов и города Кирова.

- То есть вы не хотите ограничиться стенами только одного спецучреждения?

- Нет, конечно. Стремимся работать на перспективу. Вот почему и проводим занятия, встречи с подростками, педагогами, специалистами, работающими с детьми, непосредственно на базе орловского заведения, чтобы они посмотрели, как обучаются, проводят время, как идет процесс воспитания.

Хотим, чтобы подростки, состоящие на различных профучетах как «трудные», тоже увидели, что из себя представляет спецучилище, возможно задумались. А оступившись раз в жизни, сделали выводы…

За такой работой пристально наблюдали в Москве - остались весьма довольны нашим проектом. И теперь опыт перенимают в других федеральных округах - Сибирском, Северо-Западном. Такие профильные площадки в этом году станут работать уже в штатном режиме.

- Владимир Валерьевич, еще спрошу об одном моменте. Около десяти лет в Кировской области при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает единый детский телефон доверия. Отвечает за его работу министерство социального развития региона. Вы тоже сотрудничаете со специалистами?

- Безусловно! 17 мая, в Международный день детского телефона доверия, в Кировской области состоится ежегодная горячая линия, в которой традиционно и мы примем участие, а также социальные педагоги, психологи, врачи и специалисты по соцработе.

- Словом, работа продолжается…

- И нам очень важна ее оценка. Мы благодарны губернатору области, депутатам, всем, кто высказал в адрес работы уполномоченного добрые слова. У нас много идей, планов, которые, как нам кажется, вместе с нашими партнерами мы обязательно реализуем.

- А какие?

- Пусть это пока останется секретом.

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Справка «ВК»

Всего в службе единого детского телефона доверия Кировской области работает 11 консультантов, имеющих высшее педагогическое, психологическое и медицинское образование и прошедших специальную подготовку. Как сообщили в пресс-центре правительства области, позвонить на телефон доверия могут не только дети, но и родители в сложные для них периоды жизни.

Специалисты тщательно работают по каждому звонку, чтобы уберечь дозвонившегося от опасности.

- Главная задача консультантов - снять острое психоэмоциональное напряжение, переживания, которые испытывает собеседник в данный момент, - пояснила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. - Все звонки анонимные и абсолютно бесплатные как с мобильного, так и со стационарного телефона.

По информации одного из психологов службы детского телефона доверия, наибольшее количество звонков поступает от несовершеннолетних в возрасте 12 - 18 лет.

Как заметил психолог, если до 11 лет детей в основном волнуют проблемы межличностных отношений, то с 12 до 18 лет - чаще всего вопросы, которые касаются самооценки и взаимоотношений со сверстниками.

Родители же чаще всего обращаются с вопросами о воспитании подростков, а также детей с особенностями в развитии. В прошлом году на детский телефон доверия поступило свыше четырёх тысяч звонков от детей и родителей.

В настоящее время к единому общероссийскому номеру - 8-800-2000-122 - подключены 218 организаций в 85 субъектах Российской Федерации. В Кировской области - три организации социального обслуживания населения. Кроме того, на сайте телефона доверия размещено много полезной информации, советы подросткам и родителям.