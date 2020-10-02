Детектор лжи для соискателя? Ваше мнение!

Фото: riafan.ru

6 из 10 россиян готовы пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу. Такие результаты получил в ходе опроса представителей 500 компаний и 1600 соискателей из всех округов страны портал по поиску работы SuperJob.

Количество компаний, использующих полиграф для оценки персонала, остается минимальным: проверку всех сотрудников на детекторе лжи сегодня практикует лишь 1% работодателей. Еще 7% компаний тестируют лишь специалистов, занимающих определенные позиции.

Количество кандидатов, согласных пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу, составляет 63%. Против подобной процедуры 22% россиян.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Согласны ли вы пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу?

- Да, если работа связана финансами или коммерческой тайной

- Нет, я не хочу работать там, где мне изначально не доверяют

- Я простой рабочий, ко мне проверку на детекторе лжи не применят

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

24 сентября депутат от «Справедливой России» Павел Дорофеев представил на пленарном заседании Заксобрания законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Кировской области». Законопроект направлен на борьбу со сниффингом (токсикомании), от которого в России с 2016 года умер 361 ребенок, в том числе четверо жителей Кировской области.

Руководитель социального комитета Заксобрания единоросс Дмитрий Сергеев рекомендовал отклонить законопроект, сославшись на мнение профильного комитета и на то, что в Госдуме разрабатывают дублирующий нормативный акт.

Депутаты от оппозиции возразили, что меры по защите детей от отравления токсическими веществами принимать надо сейчас. Тем не менее, предложение Дорофеева было отклонено большинством голосов.

«ВК» предлагожил выбрать вариант ответа на вопрос

Нужен ли региональный закон, запрещающий продажу газовых зажигалок детям?

- Да, закон станет инструментом в борьбе с детской токсикоманией – 19 голосов (31,7%)

- Нет, Госдума уже обсуждает федеральный закон на эту же тему – 14 голосов (23,3%)

- Дети приличных родителей в подворотнях газ из зажигалок не нюхают – 27 голосов (45,0%)

Статью «Зажигалки под запрет?» читайте в субботнем номере «Вятского края».