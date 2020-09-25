Детям зажигалки не продавать! Ваше мнение!

24 сентября депутат от «Справедливой России» Павел Дорофеев представил на пленарном заседании Заксобрания законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Кировской области». Законопроект направлен на борьбу со сниффингом (токсикомании), от которого в России с 2016 года умер 361 ребенок, в том числе четверо жителей Кировской области.

Руководитель социального комитета Заксобрания единоросс Дмитрий Сергеев рекомендовал отклонить законопроект, сославшись на мнение профильного комитета и на то, что в Госдуме разрабатывают дублирующий нормативный акт.

Депутаты от оппозиции возразили, что меры по защите детей от отравления токсическими веществами принимать надо сейчас. Тем не менее, предложение Дорофеева было отклонено большинством голосов.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Нужен ли региональный закон, запрещающий продажу газовых зажигалок детям?

- Да, закон станет инструментом в борьбе с детской токсикоманией

- Нет, Госдума уже обсуждает федеральный закон на эту же тему

- Дети приличных родителей в подворотнях газ из зажигалок не нюхают

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