Депутаты самосократились. Ваше мнение!

29 октября пленарное заседание Заксобрания Кировской области проходило в режиме видеоконференции. Главным вопросом было голосование по сокращению числа депутатов ОЗС с 54 до 40. Причем предлагалось сократить число депутатов, избираемых по партийным спискам.

Инициатор законопроекта Роман Титов обосновывал его сокращением расходов на содержание депутатского корпуса, однако представители оппозиции видели в этом попытку «Единой России» получить гарантированное большинство в ОЗС.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Костин предлагал сократить поровну одномандатников и списочников, но его предложение не было принято.

Большинство депутатов от оппозиционных фракций покинули пленарное заседание в знак протеста. «Единороссы» и три примкнувших к ним оппозиционера приняли законопроект в двух чтениях. Против голосовал депутат Анатолий Чурин (КПРФ).

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Поддерживаете ли вы сокращение в областном Заксобрании числа депутатов-списочников?

- Да, депутаты-одномандатники сделают больше для избирателей

- Нет, надо было сокращать число депутатов пропорционально

- От количества депутатов не зависит эффективность работы ОЗС

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: u24.ru

В следующем, 2021 году, зимние каникулы продлятся десять дней - с 1 по 10 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Мишустин. Кроме того, 2 и 3 января 2021 года выпадают на субботу и воскресенье, поэтому выходными будут пятница, 5 ноября, и пятница, 31 декабря.

Длинные новогодние каникулы ежегодно предлагают сократить депутаты Госдумы, но правительство настаивает на том, что зимой россиянам нужен отдых в 9-10 дней. Однако исследование портала поиска работы Superjob не подтверждают это мнение.

Так, этой осенью исследователи опросили 1600 человек из 339 населенных пунктов России. И каждый второй предпочел бы сократить новогодние каникулы. Каждый десятый опрошенный моложе 24 лет вообще готов выйти на работу сразу после праздника.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Какую продолжительность новогодних каникул вы считаете оптимальной?

- один-три дня – 13 голос (20,0%)

- пять-шесть дней – 24 голос (36,9%)

- десять дней – 17 голос (26,2%)

- Я работаю без каникул – 11 голос (16,9%)

Статью «А нужны ли нам новогодние каникулы?» читайте на стр. 9 этого номера газеты.