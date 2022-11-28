Депутаты Кировской гордумы «просыпаются» только на близкие их бизнесу вопросы повестки

Направляясь на заседание комиссий Кировской город­ской думы, никогда не знаешь, что там тебя ждёт: то ли скука скучная, то ли почти цирковое представление. Так же было и на этой неделе. Заседание комиссии по строи­тельству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры, которую возглавляет Андрей Березин, руководитель компании «Сис­тема Глобус», судя по повестке, не предвещало не­ожиданностей. Однако без них всё же не обошлось.

Впрочем, обо всём по по­рядку.

Фасады преткновения

Зал заседаний городской думы тихо дремал, пока начальник департамента финансов горадминистрации Гульнара Сайфутдинова до­кладывала депутатам о новом бюджете. Да и не было причин прервать эту сонную одурь. Баланс с профицитом. Самые значимые траты будут идти за федеральный счет. Какие тут могут быть вопросы? Что может вызывать беспокойство?

А заслушивание после этого информации о приведении в соответствие с федеральным законодательством порядка организации и проведения публичных слушаний вообще нагнало тоску.

Был вариант, что депутатов оживят проблемы строительства улицы Сурикова, но, увы, и здесь дискуссии не получилось, так же как не было ее в докладе о строительстве новых школ.

В такой атмосфере без­участного созерцания прозвучали и первые слова начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Печёнкина, начавшего рассказ о поступивших в администрацию предложениях депутатов по изменению Правил внешнего благоустройства. И вот тут-то в депутатской среде возникло активное шевеление.

- У нас чиновники составляют паспорта фасадов. Нет, я не имею ничего против них. Но как-то так получается, что, когда они это делают, они не согласовывают их с собственниками помещений, - возмутился глава комиссии по строи­тельству Андрей Березин. - Бизнес вкладывает миллионы рублей, чтобы магазины выглядели достойно. Я знаю, что в торгово-промышленной палате уже сотни обращений по поводу несогласованности действий админи­страции и собственников. Я бы предложил, чтобы в каждом случае имел место индивидуальный подход.

Что ж, понять заинтересованность Березина в этом во­просе можно. Супермаркетов «Система Глобус» по городу много. Немало их расположено на первых этажах жилых домов, каждый из которых имеет свои архитектурные особенности, связанные с временем постройки и выбранным проектом. А меж тем все сетевики, и «Система Глобус» в их числе, стремятся к тому, чтобы сделать свои торговые точки узнаваемыми и, как следствие, однотипными. Где уж тут следить за соблюдением каких-то правил внешнего благоустройства? Проще сделать по-своему, а потом уйти в «нети». Так, например, случилось с помещением на ул. Спасской, 53, где год назад «Система Глобус» сделала вентилируемый фасад, а потом оказалось, что это нарушение паспорта здания. Но до сих пор облицовка не снята.

Еще более откровенно о своей личной заинтересованности в «нужном» варианте решения этого вопроса высказался депутат Александр Никулин («Справедливая Россия»).

- Собственник должен хотя бы знать, что в отношении его имущества принимаются решения, которые он должен исполнять, - заявил народный избранник. - Нужна норма, которая позволяла бы собственнику влиять на эти решения. Вот у нас, например, в Нововят­ском районе на улице Совет­ской заставляют сейчас снимать все вывески и рекламные конструкции, которые ранее были согласованы с админи­страцией, в частности со здания по Советской, 14, которое принадлежит моей жене. А нас никто не уведомил, просто пришли и сказали, чтобы в течение двух недель мы устранили нарушения. Должен же быть какой-то порядок.

И здесь с Никулиным нельзя не согласиться: порядок должен быть. Вот только правовые нормы нельзя писать под каждого бизнесмена отдельно, как, похоже, хотел бы это видеть Александр Нико­лаевич. Тогда уж точно никакого порядка не будет.

Впрочем, как заметил Дмитрий Печёнкин, до принятия окончательного решения по этому вопросу ещё много времени. Нужно провести несколько формальных процедур, прежде чем изменения будут внесены в Правила внешнего благоустройства.

Бесконечное проектирование

Второй раз «рвануло» тогда и там, где, казалось бы, и повода для того не было. После дебатов о фасадах атмосфера в зале заседаний начала остывать. Чиновники докладывали о строительстве школ, о ремонте дорог, о состоянии подъездов к школам и детсадам, о ремонте парков. И везде к ним не могло даже быть вопросов, так как все эти мероприятия находятся на стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД).

Во время этих докладов сложилось впечатление, будто администрация сегодня только тем и занимается, что готовит ПСД. А потому решение всех вопросов она обещает лишь «завтра», то есть «в ближайшей перспективе». Так «завтраками» депутатов на этом заседании и потчевали. А какие тут могут быть вопросы? Только - «принять информацию к сведению».

Но наши городские чиновники не были бы самими собой, если бы даже в вопросах подготовки проектной документации не смогли накосячить. И вылезло это во время отчета директора Управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) Игоря Меркулова. Он рассказывал о ремонте городских мостовых сооружений.

Большая часть кировских мостовых переходов будет приводиться в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сюда же попал и автомобильный мост через реку Чумовица в Нововятском районе.

Он уже давно является бельмом на глазу у Нововятского теруправления. Еще в 2016-м мост признали аварийным, но за три последующих года с ним ничего, помимо самого необходимого укрепления грозящих обрушиться конструкций, не было сделано.

Лишь в 2019 году был проведен конкурс на разработку ПСД. Его выиграл проектный институт «Кировмостдор­проект». За работу ему было заплачено полтора миллиона рублей. Но специалисты Управ­ления дорожной и парковой инфраструктуры так составили техзадание, что подготовленный институтом проект не смог пройти госэкспертизу, потому что подразумевал не капитальный ремонт (как декларировалось), а реконструкцию.

И вот, как следует из слов Игоря Меркулова, горадминистрация решила переработать проект, чтобы документация стала рабочей. Конкурс проведен, а новому подрядчику обещают заплатить уже четыре с лишним миллиона. И это, заметьте, не за работу с нуля, а за корректировку имею­щихся документов.

«Не многовато ли платите?» - задал Меркулову во­прос депутат Никулин, чем вывел остальных своих коллег из полусонного состояния. На что директор УДПИ ему ответил: такова конъюн­ктура рынка.

Впрочем, эта вспышка интереса к данному вопросу народных избранников так и не разгорелась. Запал быстро истощился, потому что никто не удосужился поинтересоваться: почему почти семь лет мэрия не может отремонтировать небольшой мостик, длиной каких-то 20 - 30 метров? Как так получается, что на ПСД уже потрачено почти шесть мил­лионов рублей из городского бюджета, но никто за ошибки ответственности не понес? И во сколько обойдется ремонт этого моста, если в 2016 году его оценивали в 20 миллионов?

А не задали такие вопросы депутаты по простой причине: в отличие от фасадов, этот мостик никому из них не нужен. Нет в нём у них личной заинтересованности.

Сергей СМОЛИН.