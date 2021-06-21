Депутаты Кировского Заксобрания хотят лишить Сергея Мамаева права голоса

17 июня в Законодательном собрании Кировской области состоялось очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрели 13 вопросов: обсудили бюджетные поправки, определили дату выборов в ОЗС седьмого созыва, запустили формирование нового состава областной Общественной палаты.

Первым вопросом были рассмотрены поправки к областному бюджету на 2021 год. Депутатам сообщили, что доходы бюджета пополнились еще на два миллиарда рублей. Направления, куда будут использованы дополнительные средства, остаются социальными: на повышение зарплат бюджетников, в том числе медицинских работников и преподавателей, также увеличивается объем средств на лекарственное обеспечение «региональных льготников», на ремонты школ, на подготовку к отопительному сезону. Решается волнующий всех вопрос о безопасности и качестве дорог, на эти цели будет направлено еще 680 млн. рублей.

Далее депутаты заслушали отчет о работе регионального Фонда капитального ремонта. Программа капремонта в области реализуется с 2014 года, в нее включено 9936 многоквартирных домов. За весь период действия программы капремонт прошел в 3111 домах, рассказал депутатам министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Селезнёв.

С достаточно резкой критикой по этому вопросу выступил главный федеральный инспектор Григорий Житенев:

- 803 дома подлежат капремонту в 2021 году. Сейчас отремонтировано 86 домов - 10 процентов всего. Из 250 аукционов прошла треть. Не законтрактовано две трети домов. Уже понятно, что краткосрочная программа выполнена не будет.

Еще одним вопросом в по­вестке дня было назначение даты выборов в Законодательное собрание седьмого созыва.

- Это еще одно решение, крайне важное для жителей региона. В отличие от текущего созыва, в Заксобрании будут работать не 54, а 40 депутатов. Как и ранее, остается 27 одномандатных округов, и 13 депутатов пойдут по спискам, - напомнил председатель ОЗС Геннадий Коновалов.

По единогласному решению депутатов дата выборов назначена на 19 сентября.

А вот в вопросе о формировании нового состава Об­щественной палаты региона (ОПКО), полномочия которой также скоро истекают, единодушия не получилось.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев заявил: «Общественная палата ничем полезным не занимается. Это ненужный и бесполезный орган».

На подмогу ОПКО поспешил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, в прошлом сам возглавлявший палату. По его утверждению, «рекомендации ОПКО - глубокие и всесторонне проанализированные», а сама палата - это «независимый орган, который выполняет социальную функцию, служит проводником мнений».

Курдюмову возразил руководитель фракции ЛДПР Владимир Костин: «Важный институт? Он важен только для себя и больше ни для кого… Если ОПКО будет работать так, как сейчас, то она никакая не общественная. Ни к какому обществу эта «общественная» палата отношения не имеет».

Несмотря на столь бурную дискуссию, большинством голосов выборы в новый состав ОПКО состоятся.

Не обошлось прошедшее пленарное заседание и без очередного скандала, в центре которого оказался депутат ОЗС, первый секретарь рег­отделения КПРФ Сергей Мамаев. После его некорректного высказывания слово взял другой депутат от КПРФ - Анатолий Чурин.

«На протяжении длительного периода мы видим, как депутат Мамаев, игнорируя мнение своих коллег, проявляет открытое неуважение к председатель­ствующему, к нам, как к депутатам. Поэтому у меня есть такое предложение: проголосовать сегодня за то, чтобы лишить его права голоса на следующей сессии Заксобрания», - заявил Чурин.

Председатель комиссии по регламенту и депутатской этике Юрий Балыбердин сообщил, что для этого нужно решение комиссии.

«Кто мешает собрать комиссию сегодня же и решить этот вопрос на следующую сессию? Я лично устал слушать этот бред, который он всё время говорит», - задал вопрос Анатолий Чурин.

«Надо просто сделать выводы и учесть мнения коллег и председательствующего. Вот и всё. Ничего другого от вас не требуется», - обратился Коновалов к Сергею Мамаеву, пытаясь тем самым погасить конфликт.

В итоге решение о лишении Мамаева права голоса принято не было.

Очередное пленарное заседание ОЗС состоится 15 июля. Оно станет последним для депутатов шестого созыва. В следую­щий раз вятские законодатели соберутся уже в новом составе - после сентябрьских выборов.

Роман ПЕРМИНОВ.