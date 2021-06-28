Депутаты Кировского ОЗС назвали Общественную палату «бесполезным органом»

Вот и подошел к концу срок работы очередного, четвертого созыва Общественной палаты Кировской области (ОПКО). Можно подводить итоги. Если они есть, конечно.

Вообще-то, полномочия четвертого состава истекают в конце декабря, но формирование нового всегда происходит загодя. Так что впереди очередные выборы. Смогут ли новые люди (если они появятся в палате) повлиять на эффективность этого органа?

Поставили под сомнение

На последнем пленарном заседании Законодательного собрания области, которое состоялось 17 июня, была запущена процедура выбора нового состава Общественной палаты Кировской области.

Напомним, что на сегодняшний день члены палаты выдвигаются по пропорциональному принципу: треть - от Заксобрания, треть - от губернатора и еще треть - собственно от общественных объединений. Всего - 48 человек.

При обсуждении выборов в ОПКО у депутатов возникло много вопросов к работе этого института гражданского общества.

Так, например, депутат от «Справедливой России» Федор Сураев предложил заслушать тех, кто прошел в палату по списку Заксобрания. Но потом вообще поставил вопрос ребром: а нужен ли этот орган в принципе?

- Полномочий у них особых нет, решений никаких они не принимают, - сказал депутат. - По большому счету ничем полезным не занимаются. Орган не очень полезный, не очень нужный.

Его поддержал зампред Заксобрания Владимир Костин (ЛДПР).

- Важный орган гражданского общества важен только для самого себя, - сказал он с большой долей сарказма в голосе. - Если посмотреть, что ОПКО сделала за последнее время, то она поддержала пенсионную реформу, не поддержала проект закона о прямых выборах мэра города Кирова, не поддержала инициативу по согласованию зампредов правительства и министров с ОЗС. Если какую-то общественность палата представляет, то не широкую. Если ОПКО впредь будет работать так, то она, мягко говоря, не общественная.

По словам вице-спикера ОЗС, только две законодательные инициативы со стороны Общественной палаты были приняты региональным парламентом: внесение изменения в устав ОПКО и закон «Об общественном контроле». Оба законопроекта касались работы самой палаты. По мнению Костина, этого совсем недостаточно для того, чтобы говорить об эффективности работы данного органа.

И здесь нужно заметить, что корреспонденты «Вятского края» не раз присутствовали на заседаниях комиссий ОПКО и каждый раз убеждались: члены палаты не могут повлиять на решение тех или иных проблем. Более того, они даже не могут их точно сформулировать. И на своих страницах «ВК» об этом писал.

Но неожиданно на заседании Заксобрания в поддержку ОПКО выступил первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов. Он напомнил, что не в таком уж далеком прошлом сам был секретарем палаты.

- Уровень обсуждения вопросов на комиссиях ОПКО и рекомендации по этим вопросам - достаточно глубокие и всесторонне проанализированные, - высказал свое мнение первый зампред. - У меня не возникает сомнения, что это независимый, очень важный орган, который служит проводником мнения от институтов гражданского общества к органам исполнительной власти.

Впрочем, он также напомнил, что само существование ОПКО обеспечивается на законодательном уровне. Поэтому, как следует из слов Курдюмова, можно сомневаться в эффективности работы палаты, заслушивать ее членов, менять состав и совершать прочие телодвижения, но от формирования ее нового состава уклониться невозможно.

Нужно ли на зеркало пенять?

Ожидаемо на негативные выводы депутатов обиделась нынешний секретарь ОПКО Наталья Шедько. В своем выступлении на радио «Эхо Москвы» в Кирове» она сказала:

- Критика связана с отсутствием информации о том, что делает ОПКО. Давайте посмотрим, сколько депутатов ОЗС работало в наших комиссиях. По тому же Марадыково было ли хоть одно совместное мероприятие? Мне обидно за членов Общественной палаты, когда их критикуют, ничего не зная. Почитали бы доклад о состоянии гражданского общества, где написано, каких результатов мы добились. Или давайте сравним, сколько депутаты ездят по районам и сколько - члены палаты. Я каждую неделю выезжаю. А ведь у нас финансирование - около трёх миллионов рублей в год, всё уходит на аппарат. Ни командировочных, ни других выплат у нас нет.

В ответ на ее «обидки» уже появились мнения активных кировчан. В частности, на одном из телеграм-каналов ставится вопрос: не стоит ли указанные Шедько три миллиона рублей пустить не на содержание палаты, а на реальные дела по улучшению быта многодетных семей или на лечение больных детей? Хотя, конечно, никто на такое не пойдет. Поскольку есть закон и бюджетная дисциплина.

И здесь будет к месту вспомнить: в 2009 году, когда формировался первый состав Общественной палаты, у вятских активистов было много надежд на то, что ОПКО сможет повлиять на решение важных для жителей области вопросов. Много надежд и иллюзий. И их сознательно подогревал бывший губернатор области Никита Белых.

- Мы ожидаем, что Общественная палата станет по-настоящему рабочим органом, который будет не только транслировать проблемы, существующие в Вятском крае, но и принимать активное участие в их решении, - говорил Белых. - Что опять-таки связано с качественным формированием ее состава. Думаю, вы сами видите, насколько часто (практически еженедельно) в правительстве области проходят встречи с представителями общественных организаций, профсоюзными лидерами. Это, безусловно, важно и нужно. Однако такой режим взаимодействия может иметь и «побочный эффект»: нам просто некогда будет заниматься другими делами. Для того чтобы отношения власти и общества строились максимально эффективно, продуктивно, как раз и нужна Общественная палата, которая сможет генерировать и аккумулировать какие-то идеи, предложения, систематизировать их, а затем выносить инициативы для совместного обсуждения с органами исполнительной власти.

И вначале общественники активно давали советы исполнительной власти. Но с течением времени выяснилось, что прислушиваются к ним лишь в редких случаях. Последним результативным действием активистов была работа группы по контролю за качеством ремонта дорог. Участие в ее деятельности бывшего секретаря ОПКО Дмитрия Курдюмова стало для него трамплином на высокий пост в региональном правительстве. Его заметили и отметили.

С тех пор больше не было никаких конкретных результатов от работы членов Общественной палаты. Даже по такой больной проблеме, как вывоз и утилизация мусора.

Но, пожалуй, самым мощным аргументом в пользу того, что региональная палата растеряла свой авторитет, является то, что два бывших секретаря ОПКО в беседе с корреспондентом «ВК» не захотели не только давать оценку работе нынешнего состава палаты, но и говорить о работе ОПКО в то время, когда они сами были ее руководителями.

Сергей СМОЛИН.