Депутаты гордумы от «Уралхима» поздравили чепчан с Новым годом и Рождеством

В Кирово-Чепецке прошли праздничные гуляния, организованные депутатами городской думы Кирово-Чепецка – сотрудниками филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим». В таком формате жителей города поздравляют с Новым годом и Рождеством уже не первый год.

Общегородской праздник – «Рождественские гуляния» – прошел на Октябрьской площади у КОА «Дружба». Горожане принимали участие в традиционных колядках и конкурсах, смотрели выступления творческих коллективов, а также согревались чаем.

«Рождество – светлый добрый праздник. В этот день принято поздравлять друг друга, радоваться жизни и, конечно, дарить подарки. Спасибо компании «Уралхим» за помощь в организации праздник для нашего города», – прокомментировал Андрей Митяшин, депутат городской думы, заместитель начальника цеха по ремонту технологического оборудования филиала «КЧХК».

Поддержали традиционную акцию «Елка в каждый двор» и в 21 мкр. Жители сами обратились к депутату 12 округа Николаю Колупаеву с просьбой провести праздник.

«Такой праздник – отличный повод собраться всем микрорайоном, хорошо провести время. Несмотря на зимнюю погоду, жители с удовольствием принимали участие в играх, а самые маленькие из них рассказывали Деду Морозу стихи, пели песни и получали сладкие подарки», – рассказал Николай Колупаев, депутат городской думы, главный архитектор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

Традицию дружно встречать Новый год, предложенную депутатами городской Думы – работниками компании «Уралхим», с каждым годом поддерживает все больше инициативных горожан. Филиал «КЧХК» ежегодно оказывает финансовую помощь в проведении этих мероприятий. Все они прошли с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.