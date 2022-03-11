Деньги за волков. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: vyatka-grad.ru
В Кировской области хотят ввести денежное поощрение за добычу волков. Охотникам будут возмещать часть затрат на отстрел лесных хищников.
Субсидии планируется направить муниципальным образованиям области на условиях софинансирования. В Архангельской, Вологодской, Костромской областях и Пермском крае практикуется компенсация затрат охотников на добычу волка, так как этот вид охоты очень непростой и затратный, и необходимо стимулировать охотников на добычу хищников.
По данным экспертов, на территории нашего региона насчитывается 500-600 особей, а ежегодно местные охотники добывают порядка 250 волков.
На заседании Ассоциации совета муниципальных образований Кировской области было принято решение собрать предложения со всех муниципальных образований о величине и порядке выплаты охотникам. После того, как все данные будут проанализированы, правительство примет окончательное решение.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Помогут ли выплаты охотникам снизить численность волков в Кировской области?
- Да, и это подтверждается положительной практикой других регионов
- Нет, нужно создавать бригады профессиональные волчатников
- Нет, на место добытых волков придут стаи из других регионов
- Убивать животных нельзя!
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Подведем итоги прошлого опроса
Большинство многоквартирных домов обслуживают управляющие компании. И тут как повезет: попадете вы в заботливые руки честно и качественно работающей УК, или в цепкие лапы жадных и ленивых мошенников.
Если удача отвернулась от жильцов дома, то ждут их холодные квартиры, текущие трубы, неубранные сугробы вместо тротуаров зимой и грязь по всему двору в остальные сезоны.
Мало того, за всё это безобразие люди будут платить втридорога. А УК, на удивление налоговой инспекции, покажет нулевые доходы. При этом, чаще всего, к «управляйке» будет масса финансовых претензий от поставщиков тепла, воды и электричества.
Как быть? У кого искать помощи?
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Как эффективнее бороться с недобросовестной управляющей компанией?
- Обратиться в Госжилинспекцию – 6 голосов (13,3%)
- Написать заявление в прокуратуру – 14 голосов (31,3%)
- Жаловаться мэру и губернатору – 9 голосов (20,0%)
- Сменить эту УК на добросовестную – 16 голосов (35,6%)
Статью «Широко закрыв глаза» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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