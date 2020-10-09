«Деньги распределим сами!» Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

09 октября 2020 56 0
На печать

 

Участниками проекта «Народный бюджет» в 2020 году стали 13 муниципальных образований Кировской области. Это Афанасьевское, Вахрушевское, Верхошижемское, Даровское, Лальское, Ленинское, Омутнинское, Опаринское, Оричевское, Советское городские поселения, а также Санчурский муниципальный округ, города Киров и Кирово-Чепецк.

 

Все инициативные предложения, выбранные местными жителями, будут реализованы в 2021 году. Каждый участник получит из областного бюджета грант в размере 1,5 млн. рублей на реализацию инициатив граждан, еще не менее 500 тыс. рублей предусмотрены в местных бюджетах.

 

В каждом муниципальном образовании будут созданы бюджетные комиссии из местных жителей, которые совместно разработают проект.

 

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

 

Готовы ли лично вы участвовать в распределении муниципального бюджета?

 

- Да, я уже участвую в проекте «Народный бюджет»

 

- Нет, пусть этим занимаются избранные депутаты

 

- Я не верю в такие проекты

 

Голосуйте на сайте «ВК»!

 

Подведем итоги прошлого опроса.

 

 

6 из 10 россиян готовы пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу. Такие результаты получил в ходе опроса представителей 500 компаний и 1600 соискателей из всех округов страны портал по поиску работы SuperJob.

 

Количество компаний, использующих полиграф для оценки персонала, остается минимальным: проверку всех сотрудников на детекторе лжи сегодня практикует лишь 1% работодателей. Еще 7% компаний тестируют лишь специалистов, занимающих определенные позиции.

 

Количество кандидатов, согласных пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу, составляет 63%. Против подобной процедуры 22% россиян.

 

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

 

Согласны ли вы пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу?

 

- Да, если работа связана финансами или коммерческой тайной – 21 голос (36,8%)

 

- Нет, я не хочу работать там, где мне изначально не доверяют – 22 голоса (38,6%)

 

- Я простой рабочий, ко мне проверку на детекторе лжи не применят – 14 голосов (24,6%)

 

Статью «Правда или ложь?» читайте в субботнем номере «Вятского края».

 

ТЕГИ

опрос

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ
Готовы ли лично вы участвовать в распределении муниципального бюджета?