«Деньги распределим сами!» Ваше мнение!

Участниками проекта «Народный бюджет» в 2020 году стали 13 муниципальных образований Кировской области. Это Афанасьевское, Вахрушевское, Верхошижемское, Даровское, Лальское, Ленинское, Омутнинское, Опаринское, Оричевское, Советское городские поселения, а также Санчурский муниципальный округ, города Киров и Кирово-Чепецк.

Все инициативные предложения, выбранные местными жителями, будут реализованы в 2021 году. Каждый участник получит из областного бюджета грант в размере 1,5 млн. рублей на реализацию инициатив граждан, еще не менее 500 тыс. рублей предусмотрены в местных бюджетах.

В каждом муниципальном образовании будут созданы бюджетные комиссии из местных жителей, которые совместно разработают проект.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Готовы ли лично вы участвовать в распределении муниципального бюджета?

- Да, я уже участвую в проекте «Народный бюджет»

- Нет, пусть этим занимаются избранные депутаты

- Я не верю в такие проекты

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

6 из 10 россиян готовы пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу. Такие результаты получил в ходе опроса представителей 500 компаний и 1600 соискателей из всех округов страны портал по поиску работы SuperJob.

Количество компаний, использующих полиграф для оценки персонала, остается минимальным: проверку всех сотрудников на детекторе лжи сегодня практикует лишь 1% работодателей. Еще 7% компаний тестируют лишь специалистов, занимающих определенные позиции.

Количество кандидатов, согласных пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу, составляет 63%. Против подобной процедуры 22% россиян.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Согласны ли вы пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу?

- Да, если работа связана финансами или коммерческой тайной – 21 голос (36,8%)

- Нет, я не хочу работать там, где мне изначально не доверяют – 22 голоса (38,6%)

- Я простой рабочий, ко мне проверку на детекторе лжи не применят – 14 голосов (24,6%)

Статью «Правда или ложь?» читайте в субботнем номере «Вятского края».