Деньги или лекарства? Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

17 июля 2020 92 0
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Фото: 4vsar.ru

Сегодня больные, имеющие хронические заболевания, как и прочие льготники, стоят перед выбором: получать необходимые лекарства бесплатно (но для этого нужно получить рецепт и реализовать его в аптеке), или получать вместо лекарств определенную сумму денег.

 

И этот выбор не так прост. К сожалению, с льготным лекарственным обеспечением в стране в целом и в области, в частности, есть проблемы. Тем не менее, правительство Кировской области обратилось к гражданам с просьбой не отказываться от лекарств в пользу денежного возмещения.

 

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

 

«Что лучше для льготника: бесплатные лекарства или денежная компенсация?»

 

- Деньги. Льготные лекарства не всегда есть в аптеках

 

- Лекарства. Компенсация не покрывает их стоимость

 

- Всё равно. Мне льготы не полагаются

 

Голосуй те на сайте «ВК»!

 

Подведем итоги предыдущего опроса.

 

 

«Содействие занятости школьников в свободное от учебы время является одним из важнейших направлений деятельности службы занятости населения Кировской области», - декларирует ведомство.

 

- Подростки получают опыт работы в коллективе, а также имеют возможность самостоятельно заработать первые деньги. Кроме того, трудовая занятость несовершеннолетних является одним из важных элементов системы профилактики правонарушений, – подчеркнул начальник областного управления службы занятости Руслан Бондарчук.

 

На словах всё замечательно, а на деле выходит иначе. Шансов устроиться на лето не уборщицей или разнорабочим у подростка практически нет. А работодатели норовят не заплатить честно заработанные школьником несколько тысяч рублей.

 

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

 

«Ваш ребенок работает в летние каникулы?»

 

- Да, официально по договору – 9 голосов (13,2%)

 

- Да, но без оформления – 5 голосов (7,4%)

 

- Нет, никуда не взяли – 16 голосов (23,5%)

 

- Нет, летом надо отдыхать – 16 голосов (23,5%)

 

- Да, у бабушки на огороде – 22 голоса (32,4%)

 

Статью о трудоустройстве подростков «Если хочется заработать» читайте в субботнем номере «Вятского края».

 

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