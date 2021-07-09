Денег дали всем. Ваше мнение!

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В министерстве соцразвития Кировской области состоялась прямая линия по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе и новых выплат, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

С различными вопросами о новых выплатах в отделение Пенсионного фонда обратились уже более 2000 кировчан.

Вопросы самые разные. Можно ли получить пособие не на карту «Мир»? Имеет ли право на единовременную выплату ребенок, которому в июне исполнилось 17 лет? Производятся ли удержания из пособий? Как рассчитывается степень нуждаемости семьи?

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Какие меры поддержки семей с детьми вы считаете наиболее эффективными?

- Пособия на каждого ребенка в возрасте до 18 лет вне зависимости от доходов семьи

- Значительные социальные выплаты действительно нуждающимся семьям с детьми

- Достойные зарплаты для работающих. Пособия только тем, кто не может работать

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Подведем итоги прошлого опроса.

В своем отчете о работе глава администрации г. Кирова Дмитрий Осипов доложил депутатам гордумы о строительстве новых школ. Их планируют построить в Ганино и Радужном, реконструировать здание на Пролетарской, 11а под среднюю школу.

Кроме того, Минпросвещения РФ одобрило заявки на строительство школы в мкр. Долгушино, в мкр. Зубаревский лес, второго корпуса школы №53. Также на рассмотрении находятся дополнительные заявки на строительство школы на проспекте Строителей, в п. Ганино, второго корпуса школы №30.

Депутаты задали Осипову вопрос: «Зачем нам строить школы, если в них никто работать не будет?» Уже сегодня образовательные организации региона готовы принять около 120 педагогов, однако студенты и выпускники вузов приходить в них не спешат.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как в Кирове будут решать проблему с комплектацией новых школ педагогическими кадрами?

- Привезут учителей из закрывающихся школ в районах – 13 голосов (32,5%)

- Пригласят гастарбайтеров из ближнего зарубежья – 8 голосов (20,0%)

- Наймут студентов старших курсов институтов – 6 голосов (15,0%)

- Вернут учителей, вышедших на пенсию – 13 голосов (32,5%)

Статью «Когда стены и парты пахнут новизной» читайте в субботнем номере «Вятского края»