Дело жизни профессора Судовикова

Он всегда просыпался под стук колес и гудки железнодорожных поездов. Это незабываемое воспоминание детства. Миша смотрел в глаза отцу-машинисту, вернувшемуся из очередного рейса, и ему казалось, что тот, прибыв из дальних странствий, узнал о неведомом и доселе никому, кроме него, не известном. И вот отец снимет рабочую одежду, пропитанную таинственным миром стальных магистралей, и малыш - вот же он, ждет не дождется! - услышит о захватывающих дорожных приключениях…

Чего уж там, жить меж двух вокзалов (железнодорожным и автовокзалом), как говорит мой новый герой Михаил Судовиков, - значит всегда чувствовать себя путешественником. Впрочем, он таковым и ныне остался. При встрече я сразу предупредил его: «Давайте поговорим не о науке, а просто о жизни».

На станции Ардаши, где дед Михаила работал «начальником железной дороги» (так мальчик с гордостью говорил своим городским сверстникам), всегда пахло паровозным мазутом. Когда прибывал очередной пассажирский поезд, у старенького вокзала собирались и стар и млад. Тогда, в далекие советские годы, - так повелось, - самое оживленное место было у «железки»: кто-то приехал, к кому-то друзья или родственники пожаловали. А еще в вагоне-ресторане фирменных поездов можно было купить хорошую колбасу или другие деликатесы - тоже маленькая радость.

Да разве эти мелочи жизни интересовали Михаила? Ему хотелось вместе с отцом очутиться в кабине локомотива - мечта любого мальчишки-озорника. Повезло: в самом святом для машиниста месте он, разумеется, проехал. Ох как впечатлило: множество приборов, рычагов, лампочек, мигающих разноцветными огоньками… Сколько было зависти у сверстников!

Зачем кружить возле монастыря?

«А как же история?» - спросите вы. Ей-то мой собеседник как увлекся?

- Когда учился в средней школе № 31, там работал исторический кружок, которым руководил Вячеслав Викторович Коваленко (он теперь замечательный экскурсовод), - рассказывает Михаил Сергеевич. - Собрались одногодки, действительно увлеченные этим делом. Мы ходили по старой части нашего города. Буквально кружили вокруг Трифонова монастыря: удивляла архитектура! Как-то оказавшись в музее Салтыкова-Щедрина, я не мог оторваться от экспонатов - просто «прилипал» к каждой витрине.

Никто и не удивился (наверно, кроме родственников-железнодорожников), когда Михаил стал студентом исторического факультета Кировского государственного пединститута. Даже здание на улице Ленина, 111, где появился студент, стало для него неким предвестником будущего дела: в прежние годы в нем располагалось Вятское епархиальное женское училище. Сохранились старые чугунные пролёты, сводчатые потолки - как здесь студентам забыть о прошлом края?

Повезло, не скрою, моему герою и в другом. Будущим историкам преподавали представители «старой гвардии» - интеллигенты, профессионалы высочайшего уровня: Елена Ивановна Кирюхина, Тамара Альбертовна Воробьева, Юрий Михайлович Кузьмин… В таких случаях пишут: легенды, и не ошибаются. А еще тогда на факультете появились молодые Сергей Гомаюнов, Валерий Юнгблюд. Виктор Валентинович Низов, тоже известный ученый-историк, стал научным руководителем Михаила Судовикова. Он сказал: «Иди, дорогой, в архив, там вся жизнь и судьба поколений. От нее в изысканиях и «пляши».

«Поведения и образа отличного...»

- Одной из научных тем, которая меня заинтересовала, стала история вятского купечества, - вспоминает Михаил Сергеевич. - Этим направлением мало кто занимался. Я стал изучать род купцов Машковцевых - известнейшая вятская купеческая фамилия, происходившая из крестьян Кстининского прихода. Во второй половине XIX века их дела пришли в упадок, позднее семья обанкротилась. Кстати, купечество в Хлынове, а потом в Вятке играло совершенно особую роль: заменяло дворянство. Именно купцы были законодателями моды, стояли у истоков городских традиций, выбирались городскими головами. Династии Машковцевых - 200 лет, а это шесть поколений промышленников, предпринимателей и очень успешных общественных деятелей.

Вот, к примеру, дом на улице Спасской, 12-а. Большой, добротный, стоит и по сей день. Но мало кто из прохожих знает, что к его парадному подъезду в 1824 году подъезжал кортеж императора Александра I. Иван Степанович Машковцев был в те времена городским головой и, конечно, официальным представителем делегации от города, которая встречала государя хлебом-солью. А в честь его приезда в этом доме устроили грандиозный бал. Хроники сохранили весть о том, что Александр I был на балу ровно 52 минуты. Но это не помешало именитым горожанам веселиться в доме головы еще долго.

По словам Михаила Сергеевича, за всё время, пока он изучал историю Машковцевых, не встретил о них отрицательных отзывов. В одном документе говорится: «Купцы сии… поведения и образа жизни отличного и от общества имеют большую уважительность»…

Не скоро дело делается, а судьба в цепочку складывается. В 1992 году Судовиков получил заветный диплом, защитился на «отлично» как раз по истории рода вышеупомянутых купцов. Получил приглашение на работу на кафедру краеведения (она только образовывалась). Познакомился и тесно сотрудничал с вятскими краеведами: Надеждой Павловной Гурьяновой, Анатолием Гавриловичем Тинским, Олегом Николаевичем Виноградовым.

- Олег Николаевич - интереснейший человек, - говорит Михаил. - Руководил сельским строительным комбинатом. Рассказывал, как утром ехал на работу и увидел над будущим населенным пунктом… радугу. Подумал: а почему бы не назвать его Радужный? Так поселок и получил свое нынешнее имя.

Тайна кованого сундука

Однажды в квартире Михаила Судовикова раздался телефонный звонок: звонили из Московского государственного университета имени Ломоносова с предложением поступить в аспирантуру. Как тут не растеряться, дар речи не потерять? Именно так и произошло с недавним выпускником кировского вуза.

Но в своем решении не ошибся: поехал в столицу, успешно сдал экзамены, окунулся в иной

мир, в другую жизнь. Он слушал незабываемые лекции Бориса Рыбакова, автора учебников по истории, известного археолога, часами сидел в архивах, наслаждался экспонатами Исторического музея.

- Аспиранты жили в доме на Воробьевых горах, - вспоминает Судовиков. - Каждый - в отдельной комнате, были созданы все условия для научной работы. Однажды свела судьба с поэтом-фронтовиком Василием Ефимовичем Субботиным - незабываемая встреча!.. А было как? Кировская писательница Надежда Перминова попросила передать ему свою книгу с автографом, дала номер телефона. Позвонил. Он тут же пригласил к себе: жил неподалеку от МГУ.

У него рядом с письменным столом стоял большой старинный кованый сундук. В нем он хранил документы, свои рукописи. Показал одну из них - «Как кончаются войны» (книга готовилась к переизданию). Там - ни одного живого места: пометки на каждой странице, много правок. Благодаря Василию Ефимовичу я впервые оказался в Центральном Доме литераторов. Субботина пригласили на первый ряд в зале. Он взял меня с собой. Рядом - кто бы вы думали? - Белла Ахмадулина, Алексей Баталов, Свято­слав Фёдоров… До сих пор жалею, что ни у кого не взял автограф, хотя бы на пригласительном билете. Просто растерялся, как типичный провинциал.

Михаил Сергеевич между делом шутливо заметил, как родных вятских всегда «вычислял» в столице:

- Они, как правило, в те годы ходили чаще в шапках и шубках известной фабрики из Слободского. Увидишь в метро, пойдешь за какой-то дамой - и она непременно приведет к фирменному поезду «Вятка», а там - уже почти дома…

Дела научные

Давайте далее - к биографии моего героя. Он почти 15 лет возглавлял кафедру отечественной истории педуниверситета. Причем его приглашали на работу в Москву (к тому времени у Судовикова появилось множество публикаций в разных научных изданиях, книги). Однако он остался верен себе: из Вятки - никуда!

Затем возглавлял областной краеведческий музей. Сейчас - руководитель Научно-исследовательского центра регионоведения Герценки.

Напоследок я заинтересовался стоящими на полках в кабинете Михаила Сергеевича изданиями «Вятского исторического сборника». Названия сами за себя говорят: «Отечественная война 1812 года и Вятка», «Романовы и Вятский край», «Крымская война и Вятка»… Значит, не забыта история, бережно сохранены свидетельства самых разных страниц жизни нашего края!

В скором времени состоится творческий вечер Михаила Судовикова, на котором он познакомит коллег и простых читателей со своей новой книгой о необычных провинциалах (именно так и назвал) - о нелегких, но чрезвычайно интересных судьбах известных людей. А в краеведческом отделе Герценки начнет работу выставка, на которой посетители увидят книги профессора.

Александр ШИРОКОВ.

Фото из личного архива М. Судовикова.

Справка «ВК»

7 ноября - 50 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Судовикова (р. 1970), учёного, педагога, общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора. Родился в г. Кирове, окончил Кировский государственный пединститут им. В.И. Ленина (1992), аспирантуру Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова (1999).

Завкафедрой отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета (2001 - 2015), директор Кировского областного краеведческого музея (2015 - 2018), руководитель НИЦ регионоведения областной научной библиотеки им. А.И. Герцена (с 2012).

Автор книг и более 250 статей по истории России и Вятского края, в том числе в Большой российской энциклопедии. Редактор-составитель сборников по истории региона, организатор международных и всероссийских научных конференций, научный руководитель аспирантов, автор документальных фильмов. Имеет отраслевые награды Минобразования и науки РФ. Лауреат премии правительства Кировской области им. Е.Д. Петряева (2012), премии Кировской области (2017).