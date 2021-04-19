Дела лесные. Мураши прирастают новыми деревообрабатывающими производствами

В конце прошлой недели председатель правительства области Александр Чурин посетил Мурашинский район. Там он побывал на двух лесоперерабатывающих пред­приятиях и провел рабочее совещание с главами трех муниципальных образований - Мурашинского, Юрьянского районов и ЗАТО Первомайский.

Поездка главы правительства была сугубо прагматичной, так как вопросы, которые в ходе нее обсуждались, имеют значение не только для Мурашинского района, но и для других подобных территорий на карте Кировской области.

Флагман лесопереработки

Что мы, жители региона, знаем о Мурашинском районе? Ничего или крайне мало. Что-то слышали о нем, но это было так давно, что уже забылось.

Там не выпускают сливочное масло, которое лежит на полках супермаркетов и название которого указывает на местоположение маслозавода. Там не разливают молоко, наименование которого можно связать с этой территорией. Не везут оттуда в Киров (или в другие города) мурашинский хлеб. В общем, для рядового обывателя этот район - терра инкогнита, которая еще ждет своего Колумба.

Не способствуют его известности и региональные СМИ. В них Мураши практически не упоминаются. Даже в разрезе криминала или ЧП. Складывается впечатление, что там вообще ничего не происходит, не о чем ни говорить, ни писать. А ведь это не так. Взять хотя бы Мурашинский фанерный завод (МФЗ), с которого Александр Чурин начал свое знакомство с районом и который на сего­дняшний день можно назвать одним из флагманов не только вятской, но и российской лесопереработки.

Когда в декабре 2017 года на завод приехал свежеизбранный губернатор Кировской области Игорь Васильев, там еще только-только пускали первую очередь производства. Хотя уже тогда и размеры цехов, и современное европейское оборудование, и масштаб занимаемой территории говорили о том, что здесь будет работать не мелкая частная пилорама, а мощное и хорошо оснащенное предприятие. Да и вложения в его строи­тельство внушали уважение. Как-никак, на это было потрачено более четырёх миллиардов рублей.

И всё же тогда, три с лишним года назад, ещё не до конца верилось, что планы, которые озвучивал перед Игорем Ва­сильевым собственник завода - крупный бизнесмен из Республики Коми Михаил Магий, осуществимы. Хотя одновременно они и не казались несбыточными.

При работе на полную мощность, говорил владелец завода, предприятие сможет выпускать 120 тысяч кубометров фанеры в год. Ее будут экспортировать в США, Канаду, Мексику, Великобританию, Египет, Германию, Францию и другие страны. Планировалось, что на производстве будет работать до 400 человек (хотя уже на тот момент насчитывалось 200 работников). Их заработная плата обещала быть достойной - по словам Михаила Магия, свыше 30 тысяч рублей.

Кроме того, в планах развития значились пуск второй линии и открытие производства топливных пеллет.

И вот сегодня стало возможным оценить, насколько эти планы осуществились.

По словам генерального директора Мурашинского фанерного завода Андрея Самоделкина, всё, что было задумано, осуществилось. И даже с лихвой, так как в прошлом году помимо второй очереди была запущена линия ламинирования.

Готов выдать первую продукцию цех по производству пеллет. Его производительность составит три тонны в час. А после пуска второй очереди эта цифра вырастет до десяти тонн в час.

- У нас сегодня работает 650 человек, - уточнил гендиректор завода. - Это жители города Мураши, Мурашинского и Опаринского районов, а также Республики Коми. Средняя зарплата составляет порядка 48 тысяч рублей. 80 процентов всей продукции идет на экспорт. Наши поставки охватывают почти всю Европу, а также США. Из «экзотических» стран можно назвать Индонезию, Новую Зеландию, Австралию, Южную Африку.

Экономические санкции, которыми в последнее время обкладывают Россию европейские и заокеанские «партнеры», заводчан не волнуют.

- Мы в этой жизни уже ничего не боимся, - заметил Андрей Самоделкин. - А для того чтобы понять - почему, достаточно указать, что доходы предприятия только за 2019 год составили почти два миллиарда рублей.

Ну и напоследок. Завод, в силу того что он зарегистрирован в Мурашах, фактически стал главным донором районного бюджета.

Китайский интерес

А вот с другим предприятием, которое работает в Мурашах, ситуация складывается несколько иная. Речь идет об ООО ЛЗК «Лунвож». Оно меньше соседа и по мощности, и по числу наемных работников, и по доходам. Хотя главный профиль его такой же - лесопереработка. Есть лишь небольшое отличие: помимо шпона «Лунвож» выпускает также пиломатериалы и ведет лесозаготовку.

По сравнению с МФЗ эта контора (а «ЛЗК» в названии расшифровывается как «лесозаготовительная контора») не такая молодая: ей уже 25 лет.

Годовой объем заготовки, как сообщил генеральный директор ЛЗК Равиль Мулаянов, - 175 тысяч кубометров древесины. Из нее делают шпон и обрезную доску. Большая часть продукции идет на экспорт, в Китай. Впрочем, это не случайно.

- Два года назад у предприятия сменился собственник, - сказал гендиректор. - Он привлек инвесторов с целью реализации проектов по переработке древесины. Объем вложений за два года составил 500 миллионов рублей.

Сегодня, как свидетельствуют данные портала «За честный бизнес», в качестве основного учредителя ЛЗК «Лунвож» значится инвестиционный холдинг «Азия Европа». Он вложил в уставный капитал более 125 млн. рублей. В свою очередь, сам холдинг - дочерняя структура компании «Шанхай Чуань Ми».

После прошедшей два года назад модернизации предприятие еще не вышло на проектную мощность. По словам руководителя, по лущению задействовано порядка 40 процентов мощности, а по пиломатериалам - немногим больше 30 процентов.

Как сказал гендиректор, на производстве занято 270 человек, из которых 90 процентов - местные жители.

- У нас большая проблема с набором рабочей силы, - поделился трудностями Равиль Мулаянов. - Кадров не хватает. Специалистов не хватает. Поэтому мы вынуждены привлекать иностранцев. Из ближнего зарубежья. Прямо сейчас мы готовы трудоустроить 50 человек.

Впрочем, только нехваткой рабочей силы трудности «Лунвожа» не исчерпываются. Есть еще потребность в дополнительных объемах электроэнергии и деловой древесины.

Думается, часть этих проблем областное руководство могло бы решить, а может, и пообещало это сделать. Вот только ЛЗК «Лунвож», как свидетельствует портал «За честный бизнес», зарегистрирована в Москве, а следовательно, основную часть налогов оставляет в столице. Нужно ли «дружить» с теми, кто не болеет интересами территории, на которой работает?

Хотя в присутствии председателя правительства области районное руководство и «Лунвож» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как отметил Александр Чурин, два этих предприятия в Мурашинском районе показывают верный

подход правительства Кировской области к организации и поддержке подобных производств.

- Только создание конкурентоспособных рабочих мест позволит привлечь специалистов и рабочие руки. Нужно готовить конкретных специалистов для конкретных отраслей, работа в этом направлении ведется, - подчеркнул он.

Пересмотреть подходы

Уже после осмотра двух этих флагманов районной экономики я разговорился с главой Мурашинского района Сергеем Рябининым. По его словам, два этих предприятия на сегодняшний день являются самыми крупными. Есть, правда, еще вагоноремонтное депо «Уралхима» (филиал ООО «Уралхим-Транс»). Получается, что вместе с ним они выступают главными столпами местной экономики (позднее это же прозвучало и в докладе на рабочем совещании с Александром Чуриным).

А вот аграрного сектора в районе (за исключением одного фермера) нет в принципе. Как сказал Сергей Иванович, климатические условия для ведения сельского хозяйства у них не те, что нужно.

- Даже в Подосиновском районе они лучше, - заметил он. - У нас низина. Отсюда сырость и всё прочее.

Но, как выяснилось на совещании, отсутствие условий для аграрного производства - не единственная беда Мурашин­ского района. Из доклада главы следует, что собственные доходы районного бюджета в общем объеме составляют менее 30 процентов. Все остальные средства муниципальное образование получает в виде безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. И это, на фоне только что увиденных предприятий по лесопереработке, естественно, вызывает вопросы.

По версии Александра Чурина, муниципальной власти следует изменить свой подход к взаимодействию с флагманами районной экономики.

- Необходимо искать новые формы для развития территории. Совместно с бизнесом и с применением федеральных и региональных программ, - подчеркнул глава правительства.

Прозвучала на совещании также мысль и о том, что все предприятия, которые работают на территории района, должны иметь местную «прописку». В общем, нужно стимулировать и повышать социальную ответственность бизнеса. Да и сами предприятия должны быть заинтересованы в развитии территории, так как без этого не будет и притока необходимых специалистов.

Сергей СМОЛИН.

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