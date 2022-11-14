Декор - помеха юбилею? В Кирове со «сталинок» исчезает лепнина

650-летний юбилей Кирова (а точнее, подготовка к нему) по-прежнему остается одной из центральных тем для СМИ и социальных сетей. Предъюбилейные мероприятия уже идут полным ходом. Создан оргкомитет, ремонтируются многоквартирные дома, реставрируются исторические здания, строятся грандиозные планы по благоустройству общественных пространств.

Однако до сих пор нет ясности по многим ключевым вопросам. Во-первых, персональный состав оргкомитета по подготовке к юбилею не назван. Отдельные его представители известны, но и то далеко не всем. Во-вторых, насколько мы знаем, программа подготовки полностью еще не сформирована. Как следствие, в-третьих, не ясен объем ее финансирования, в том числе за счет средств федерального и регионального бюджетов. Но нужно полагать, что ясность по всем этим пунктам вскоре будет?

«Вятский край» уже посвятил несколько публикаций теме подготовке к юбилею. Сегодня мы хотели бы остановиться на одном из частных вопросов этого процесса - ремонте фасадов многоквартирных домов (МКД) сталинской постройки. С ним (как и с сохранением образцов сталинской архитектуры в Кирове в целом) есть большие проблемы.

Фонд не справляется

Как сообщило правительство Кировской области, в рамках подготовки к 650-летнему юбилею областного центра планируется про­вести капитальный ремонт 246 домов. Ранее называлась цифра 150, но после августовского визита к нам вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко она была увеличена до указанного значения.

Все знают, что такие работы в Кирове ведет Фонд капитального ремонта (нам пока неизвестны случаи, когда его производили из средств со специальных счетов).

Недавно работу фонда в очередной раз раскритиковали депутаты областного Законодательного собрания. Претензия одна и та же вот уже который год: эта контора ежегодно собирает с граждан немалые деньги - сотни миллионов рублей, на ее счетах лежат без движения несколько миллиардов, которые она никак не может пустить в дело, при этом план капремонта из года в год не выполняется (нынче он вообще исполнен только на 28 процентов).

Но даже то, что делает фонд, очень часто вызывает у горожан недоумение. Так, например, могут покрасить фасад не полностью или привести в порядок только часть балконов. И оправдание у представителей фонда при этом стандартное: виноваты собственники жилых помещений.

- Бывают адекватные собственники, бывают и не очень адекватные, когда приходится подрядчикам переделывать проект, вновь собирать жильцов, потому что невозможно все «хотелки» собственников уместить в стоимость ремонта, происходят «просроки», - заявлял не так давно ныне уже бывший гендиректор фонда Виктор Тарасов. - Подрядчики изрядно устали взаимодействовать с такими собственниками, особенно когда это касается фасада. Ситуация у нас, к примеру, с домом на Октябрьском проспекте. Фасад частично сделан, красиво всё выкрашено, а посредине стоит ржавый кондиционер. Собственник не разрешил его покрасить. На Казанской у дома отремонтированы кровля, фасад, жёлтенький красивый двухэтажный домик... И четыре балкона - все ржавые. Потому что акт недопуска. Но мы с такими собственниками сейчас работаем персонально, поэтому все дома по программе капитального ремонта МКД в рамках подготовки празднования 650-летия Кирова будут отработаны в срок.

Кстати, в рамках подготовки к юбилею Кирова фонд должен отремонтировать 242 дома, из которых 23 - это памятники культурно-исторического наследия. Все они находятся в старой части города, в так называемом золотом квадрате, который ограничен улицами Милицейская - Казанская - Профсоюзная - Октябрьский проспект.

Значительная часть домов этого «квадрата» - яркие представители сталинской архитектуры.

По словам Тарасова, в этом году фонд должен привести в порядок 46 домов из указанного списка, а в следующем - все остальные. Вот только есть большие сомнения в том, что план этот будет реализован.

От классицизма к ампиру

Это только кажется, что зданий сталинской архитектуры в Кирове более чем достаточно. На самом деле домов, которые построены в промежутке между 1932 и 1955 годами, не так и много. А мест, где они образуют ансамбли, вообще раз-два и обчелся.

Специалисты по сталинской архитектуре считают, что можно выделить два периода, когда в Кирове появлялись такие здания. Первый - довоенный, второй - послевоенный. Условно их можно назвать периодами сталинского классицизма и сталинского ампира.

По словам кандидата культурологии, доцента ВятГУ Светланы Дождевых, довоенные проекты городской застройки в Кирове носили индивидуальный характер. Из громких имен того периода можно назвать известных вятских архитекторов Ивана Чарушина и Евгения Громаковского. По проектам первого появились «дом чекистов» (ул. Ленина, 79, перекресток улиц Ленина и Герцена) и гостиница «Центральная» (ныне - отель «Чарушин» на ул. Ленина, 80).

Евгению Громаковскому Киров обязан появлением Дома Советов на Театральной площади и «Дома обуви» (ул. Ленина, 95-а).

Особенностями архитектурного стиля той поры является преодоление веяний конструктивизма (хотя в Кирове, в отличие от других городов СССР, он не получил широкого распространения) и возвращение к классическим образцам архитектуры.

Гораздо более плодовитым на новые дома оказался послевоенный период. Широкое распространение получили типовые проекты. Растущий вширь город обзавелся новой центральной улицей - Октябрьским проспектом, застроенным новыми домами. Заводские микрорайоны прирастали своими зданиями, где жили рабочие и ИТР.

Архитектура этого периода стала более вычурной. В ней появилось много декоративных элементов. Дома стали не просто местом проживания, а дворцами для рабочих.

Но время идет, и оно беспощадно обрушивает свою длань на прошлое. «Сталинки» ветшают, лепнина осыпается. На первых этажах вместо типичных гастрономов появляются многочисленные лавки, лавочки и лавчонки, владельцы которых каждый на свой лад переделывают входы, окна и стены. Разрушается стилистическое единство, уродуются фасады.

Но сегодня, помимо этих напастей, добавился еще капремонт, а точнее, недобросовестная работа Фонда капитального ремонта, когда лепнину срубают самым варварским образом, лишая дома их своеобразия, обезличивая их.

Ломать - не строить

А ведь сегодня интерес к сталинской архитектуре вновь растет.

- Я читаю лекции и сама вожу экскурсии по городу, - заметила Светлана Дождевых. - В последнее время я начала отмечать интерес у молодых людей к такой архитектуре. Видимо, минуло достаточно времени, для того чтобы какие-то отрицательные коннотации, связанные с личностью Сталина, уже прошли. Стало чуть ли не модно интересоваться сталинским периодом, в том числе его архитектурой. Всё это сказывается на отношении к сталинской застройке. В некоторых российских городах можно наблюдать успешные попытки восстановления зданий того времени. Так, например, в Глазове возрождают во всём великолепии комплекс «Россия», который сложился вокруг одноимённого ДК. Там обновляют и фонтаны, и скульптуры, и барельефы, и знамёна, и другие декоративные элементы сталинского стиля. Это выглядит очень красиво. Сталинская архитектура была направлена на то, чтобы дарить людям радость. И если она содержится в надлежащем состоянии, то она до сих пор впечатляет.

Однако, как говорит специалист, не все способны рассмотреть и понять сталинский стиль. И главная причина того - деньги. За счет обилия декоративных элементов эта архитектура очень дорогая, а потому бывает проще и дешевле их просто срубить.

Так, например, произошло при ремонте фасада дома № 70 на улице труда. В ходе очистки наружных стен от старой штукатурки с нескольких окон там были срублены лепные наличники и подоконные барельефы. Лишь бдительность общественности, предавшей инцидент гласности, остановила вандалов от ЖКХ. Но восстанавливать декор компания, проводящая ремонт, не торопится. И, что еще более печально, нынешние декоративные утраты на фасаде этого дома только дополняют более ранние зачистки лепнины, сделанные владельцами коммерческой недвижимости, расположенной на первом этаже (ныне там находится алкомаркет). Трудно представить, как будет выглядеть эта «сталинка» после завершения ремонта.

И подобных примеров не один и не два. Конечно, намеренное истребление внешнего декора - это скорее исключение, чаще всего можно наблюдать ремонт без восстановления уже утраченной лепнины, как это произошло со зданием на Октябрьском проспекте, 48. Есть также примеры использования ненадлежащего колера для покраски фасада (обычно для этих целей используется, как говорят в МКУ «Архитектура», «сталинская охра»).

Но есть у нас и образцы добросовестного отношения к сохранению внешнего облика зданий сталинской постройки. Одно из них находится рядом с домом на ул. Труда, 70, по адресу: ул. Пятницкая, 89. Его частично восстановленный фасад можно считать образцом бережного подхода к реставрации внешнего облика. Вот только, к сожалению, таких позитивных примеров меньше, чем негативных.

В заключение хотелось бы сказать пару слов о работе оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея Кирова. По идее, именно в нём должна быть сформирована программа ремонта фасадов, туда должна стекаться информация о плюсах и минусах этой работы. Но, как сказал председатель Общественной палаты Кировской области (ОПКО) и член оргкомитета Сергей Улитин, там еще только формируется перечень подготовительных мероприятий. Контроль за добросовестностью строителей никто пока не ведет. Однако каждый активный горожанин может сообщить в оргкомитет или в ОПКО о всех выявленных случаях нарушений.

Полагаться в этом деле на чиновников из городской администрации, которые обязаны следить за соблюдением правил внешнего благоустройства, не приходится. Слишком часто они «спускают на тормозах» вопиющие нарушения этих правил. Но даже в тех случаях, когда они всё же, как Вий в небезызвестном произведении Николая Гоголя, поднимают веки, страха у нарушителей нет. Что чиновники могут сделать? Штраф наложить? Да кто ж их сегодня боится, таких мизерных штрафов?

Складывается впечатление, что единственный, кто мог бы сегодня изменить эту ситуацию, имея для этого все полномочия, - глава области Александр Соколов. Однако о юбилее Кирова он активно говорил в предвыборный период, а сейчас вспоминает об этом событии всё реже и реже. Вполне возможно, скоро губернатор о нём вообще забудет. Особенно если Москва не станет выделять на него деньги.

Сергей СМОЛИН.