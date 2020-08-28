Дедовщину вывели под корень? Ваше мнение!

«Понятия дедовщины и казарменного хулиганства в российской армии полностью искоренены», - заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов. Это, по его словам, повлияло на качество призыва и на желание россиян проходить срочную службу.

В сентябре 2019 года министр обороны Сергей Шойгу сказал «Московскому комсомольцу», что в армии нет почвы для дедовщины. По его словам, в армии есть случаи хулиганства, но их число «на порядок меньше», чем в любом городе-миллионнике.

В том же году рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье, позднее он заявил, что пошел на поступок из-за неуставных отношений.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Вы верите заявлению Минобороны РФ о полном искоренении дедовщины в армии?

- Да, при годичном сроке службы не может быть «дедов» и «молодых»

- Нет, дедовщина неистребима. И это проблема не только армии

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Близится 1 сентября, когда за парты сядут школьники и студенты, которые уже почти полгода не бывали в учебных аудиториях. И, увы, коронавирус всё ещё не побежден, поэтому школы и вузы принимают профилактических меры, чтобы обезопасить педагогов и учащихся.

К этим мерам относится и ношение масок. В перечне рекомендаций Минпросвещения РФ нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября. При этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты - вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах. В Кировской области, по словам первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова, учителя в школах могут выбрать, носить или не носить маски, но в вузах их носить обязательно.

«ВК» предложил выбрать варианты ответа на вопрос:

Должен ли учитель носить маску в школе?

- Да, это обезопасит детей от инфекции – 7 голосов (18,4%)

- Да, если и все ученики носят маски – 9 голосов (23,7%)

- Нет, в маске невозможно вести уроки – 13 голосов (34,2%)

- Решать должны родительский комитет и школа - 9 голосов (23,7%)

Статью о подготовке к началу учебы «В новый год без забот?» читайте в субботнем номере «Вятского края».