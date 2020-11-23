Дед Мороз в… маске. Как будем отмечать Новый год при пандемии?

Самый любимый волшебный праздник детства - Новый год - не за горами! Обычно время перед праздником стремительно ускоряет свой бег. А вместе с ним и мы. Как много надо успеть! Подарки родным и друзьям приготовить, и елку купить, и продукты на торжество… А главное, решить: где же встретить Новый год?

Помню, самый веселый новогодний праздник был у меня за городом. Собрались мы с друзьями-туристами на даче в Гирсово. Все в маскарадных костюмах, веселились от души. Мы с подружкой нарядились моряками и сплясали «Яблочко». Кто-то пел под гитару, кто-то украшал ель возле дома, и все вместе готовили деликатесы на праздничный стол. А ровно в полночь мы подняли стаканы с огненным пуншем и загадали желания.

Вот и нынче так хочется встретить Новый год в необычном формате! Говорят, что сейчас даже возможен дистанционный праздник, так называемый онлайн-корпоратив. Правда, по результатам исследования интернет-сервиса Superjob, пока только четыре процента компаний решили провести торжество дистанционно. Вот несколько интересных данных, полученных из опроса.

Подарки никто не отменял

Каждый третий работодатель еще надеется, что удастся отпраздновать Новый год очно. Чтобы узнать, как работодатели планируют проводить новогодние корпоративные праздники для персонала, было опрошено 1000 представителей компаний из всех округов страны.

Подготовка к новогодним корпоративам обычно начинается за несколько месяцев до мероприятия. Однако сейчас практически каждая вторая компания всё еще не приняла решение, проводить ли корпоративную вечеринку на Новый год, причем в сентябре таковых было 35 процентов, а в начале октября - 45 процентов: сказалось ухудшение эпидемиологической обстановки.

На различные варианты празднования, подразумевающие онлайн-встречи, сегодня надеются 32 процента работодателей.

Традиционную новогоднюю вечеринку в ресторане планируют 15 процентов компаний, в середине сентября таковых было 27 процентов. Это существенно меньше, чем в прошлом году, когда такой формат корпоратива выбрали 40 процентов работодателей. А было время, когда Новый год отмечала в ресторанах каждая вторая компания: в 2013 и 2016 гг. - по 52 процента.

13 процентов работодателей сообщили, что провожать сложный 2020 год их компания будет в стенах своего офиса, причем еще в сентябре такой формат корпоратива рассматривали в каждой пятой компании.

Поездка за город планируется в трёх процентах организаций, в середине сентября таковых было в два раза больше (шесть процентов). Если же предприятие решится на онлайн-вечеринку, в этом случае придется обойтись без танцев - зато эпидемилогическая безопасность гарантирована, считают респонденты.

Будут ли новогодние корпоративы - большой вопрос, но подарки планируются: на традицию новогодних презентов от компании коронавирус почти не повлиял. Больше половины работодателей (56 процентов) собираются сделать подарки детям сотрудников, еще 38 процентов - самим сотрудникам. Это даже больше, чем раньше: в 2019 году подарки персоналу готовила каждая третья компания.

Редакция «Вятского края» решила провести опрос кировских предприятий: в каком формате планирует их руководство проведение новогодних праздников?

«Поздравлялки»

- Никаких корпоративов у нас не планируется, - сказала Тамара Мальцева, председатель первичной профсоюзной общественной организации завода «Лепсе». - Единственное, что собираемся сделать, - традиционные подарки для детей. А для малышей (от трёх до семи лет) заводская молодежь подготовит еще так называемые поздравлялки, и рассылать их будут с помощью интернета, или роль почты сыграют папы и мамы, работающие на предприятии.

- Праздник только для детей?

- Как всегда, для заводчан будет поздравление с Новым годом от генерального директора, от профсоюзной организации. По традиции на территории завода будет стоять украшенная ель. Ну и к празднику все работники получат премии. А в канун Нового года в проходной встречать и поздравлять заводчан будут Дед Мороз со Снегурочкой.

На предприятии «Вахруши-Юфть» очень удивились, услышав про онлайн-корпоративы.

- Как можно в дистанционном формате встретить Новый год? С президентом по телевизору чокнуться? - пошутил мой собеседник. - Когда в компании всего несколько человек, я еще понимаю, что можно поздравить друг друга через монитор, а когда за пятьдесят? У нас традиционно всем работникам выдадут премии и по коробке конфет. Офис украсим, елку поставим, на это коронавирус не влияет. Традиции отменять нельзя. И конечно, подарки детям - это святое.

На заводе «Маяк» корпоративы тоже отменены. Коррективы внес COVID-19.

«Руки не опускаем»

Поинтересовалась я и в кировских кафе и ресторанах, есть ли заявки на новогодние праздники. Раньше ведь с середины ноября все места там были забронированы. И вот что услышала в одном известном ресторане:

- Заявки принимаем в частном порядке. Программу мы готовим, а как дальше: разрешат, не разрешат - будет зависеть от руководства области и от эпидобстановки. Как все, так и мы.

В одном из банкетных залов Кирова ответили, что у них не будет ни корпоративов, ни новогодней ночи. Работа в обычном режиме.

А, например, в некоторых загородных парках к Новому году готовят интересную праздничную программу.

- С 15 по 30 декабря у нас бронируются новогодние утренники, - рассказала администратор Виктория. - В них входят квест, прогулка по территории парка, новогодний мастер-класс и чаепитие с оладушками.

- А как же ограничения в связи с пандемией?

- У нас соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора, и если утренники придется отменить, будет возврат денежных средств.

- А как с корпоративами дела обстоят?

- В случае снятия ограничений смогу предложить игру на территории двухэтажной крепости: участники в командах проходят различные испытания. По окончании игры возможен банкет.

- Это в планах на новогодние каникулы?

- Нет, пока только в декабре. В дальнейшем всё будет зависеть от вводимых ограничений.

- А Дедушка Мороз под ограничения не подпадает?

- Нет, в детской программе он - один из главных героев.

- Наверное, и ему придется маску надеть?

- Конечно, если программу разрешат, все участники будут в масках и перчатках, с соблюдением дистанции.

Звонок в банкетную службу одного из кировских предприятий общественного питания.

- Вас новогодняя ночь интересует или сборный корпоратив?

Оказывается, некоторые компании хотели бы, чтобы кроме них в банкетном зале еще кто-нибудь был. И такие заявки уже есть. Интересуюсь, как это сочетается с эпидемией коронавируса.

- У нас приняты все меры предосторожности. Гости из разных компаний будут сидеть на расстоянии, в масках. При входе - обязательное измерение температуры. Правда, при усилении ограничительных мер проведение таких корпоративов могут запретить. Но пока готовимся к Новому году, руки не опускаем.

Опрос провела В. Георгиева.

(Использована информация портала Superjob)