Деятели культуры просят власть не превращать их в предпринимателей

Удивительно, как совпали два события регионального и федерального уровней, относящихся к сфере культурной жизни. Оба прошли не только в один и тот же день, но и почти в одно и то же время. В последний вторник октября Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству, а губернатор области Игорь Васильев встретился в областной филармонии с руководителями учреждений культуры, музеев и специальных образовательных заведений.

Темы для обсуждения в обоих случаях совпали лишь частично. И нужно отметить, что на президентском совете разговор получился более острым и актуальным, тогда как регионалы в значительной своей части более отметились в плане славословия власти. Хотя проблем немало и в вятской культуре. И доказательством тому служит полученное «Вятским краем» обращение от нашей творческой интеллигенции, в котором эти проблемы ставятся достаточно остро.

Насколько же совпадает повестка дня у представителей культуры на федеральном и региональном уровнях?

Миссия важная, но с финансированием слабо

Мы все живем в одной стране, и обстоятельства жизни в рамках региона не могут отличаться кардинально. Этот тезис как раз и доказали обе встречи, которые прошли в Москве и Кирове.

Учреждения культуры, где бы они ни находились, одинаково пострадали от ограничений, которые на них наложила пандемия коронавируса. Зал Большого театра заполняется наполовину точно так же, как в Кировском драмтеатре или Театре на Спасской.

Да и условия финансирования учреждений культуры вне зависимости от их местоположения в общем и целом схожи. Поэтому на обоих уровнях проблемы оказались общими.

Так, например, и в Москве, и в Кирове театральные деятели отметили, что пандемия пандемией, а спектакли и другие зрелищные мероприятия способствуют поднятию духа и настроения народа, которое значительно было испорчено негативной эпидемической информацией.

Актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сказал об этом со всей определенностью: «Восемь долгих месяцев мы находимся в условиях пандемии, и мне кажется, что в этот период культура доказала очень важную вещь: она обеспечивает психологическую устойчивость людей в это непростое время».

В Кирове его поддержала директор театра кукол им. Афанасьева Елена Одинцова.

- Именно в такое время, когда у людей очень много негативной информации, когда они практически семь месяцев находятся под прессом неприятных эмоций, именно в это время работа учреждений культуры и искусства выполняют важную миссию, - отметила руководитель театра. - Пусть охват - всего несколько десятков человек, или несколько сотен, или даже тысяч, но они уйдут в этот вечер со спектакля, с концерта или какого-либо иного мероприятия с хорошим настроением, счастливыми, забудут хотя бы на какое-то время все неприятности.

Конечно, «нести свет в массы» в нынешнее непростое время сложно. Даже гендиректор Большого театра Владимир Урин указывает на то, что доходы театра упали, а платить зарплаты актерам, оплачивать «коммуналку» и вносить прочие необходимые платежи нужно. И здесь без господдержки не обойтись.

«Сегодня театры теряют, очень серьёзно теряют часть заработка. Конечно же, необходимо продумать меры, - обратился к президенту руководитель «главного театра страны». - И я в данном случае имею в виду, конечно, адресную поддержку, понимание ситуации и так далее, тем более что мы понимаем: вероятнее всего, в таких условиях мы будем жить по крайней мере большую часть 2021 года. Что такая адресная поддержка понадобится - безусловно».

Еще более конкретно сказал об этом руководитель музея-заповедника «Ясная Поляна» Владимир Толстой: «Субсидия из бюджета на 2020 год заведомо не покрыла всех необходимых расходов. В текущем году для федеральных учреждений культуры выход найден: их государственные задания сокращены без уменьшения выделения субсидий, а также отложена уплата сбора по налогу на прибыль организаций. Однако на региональном и муниципальном уровнях такие решения приняты не везде, и во многих регионах ситуация действительно близка к критической. Необходимо продлить действие этих мер как минимум на девять месяцев 2021 года и по возможности распространить их на территорию всей страны, всех регионов».

И Владимир Путин эту тему услышал: «Мы обязательно с правительством подумаем о дополнительных мерах и о возможном продлении льготного периода по тем мерам, которые функционируют, которые есть, и о распространении ряда из них на субъекты Российской Федерации».

И в культуру пришла оптимизация

В мае этого года «Вятский край» писал о том, что сегодня культурная политика региона сформирована таким образом, что главной задачей учреждений культуры выступает зарабатывание денег. Тогда мы поставили под вопрос такой подход к делу.

Сегодня о порочности такой практики заговорили в присутствии Владимира Путина. Так, заместитель директора Института экономики РАН по научной работе Валентина Музычук прямо сказала о том, что ставить на одну доску коммерческие организации и культурные учреждения недопустимо. Она в пух и прах разнесла планы Минфина РФ по «оптимизации бюджетных расходов субъектов Российской Федерации» за счет культуры. Она напомнила, что подобное мы уже проходили в медицине - и сейчас, во время пандемии, мы видим результаты такого сокращения.

«Нужно ввести мораторий на оптимизацию сети и численности занятых в сфере культуры на региональном и муниципальном уровнях, - предложила свое решение Валентина Музычук. - (Необходимо) …вывести сферу культуры из сегмента оказания государственных муниципальных услуг. И предусмотреть особую организационно-правовую форму для учреждений культуры, которая бы отражала социальную значимость, адекватную систему финансирования».

К сожалению, на встрече деятелей творческой интеллигенции с губернатором Кировской области эта тема вообще не поднималась. Хотя и у нас попытки подобной оптимизации предпринимались (и об этом в мае «Вятский край» также писал). К ним, например, можно отнести идею регионального министра культуры Татьяны Мазур об объединении подведомственных образовательных учреждений - художественного училища им. А.А. Рылова, колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина и колледжа культуры. Лишь благодаря активной позиции в этом вопросе «казенинцев» и их протестам удалось отстоять самостоятельность этих заведений.

Но где гарантия, что, исполняя решение федеральной финансовой инстанции, кировский минкульт не предпримет очередной поход против вятской культуры? А нечто подобное уже намечается. Об этом рассказала солистка Московской государственной филармонии Екатерина Мечетина.

«У нас сейчас есть одна главная проблема, которая требует срочного решения, а именно - внедрение системы ПФДО, то есть персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, - сказала она и процитировала обращение из Нижегородской области: - «Если процесс вовлечения ДШИ (детских школ искусств. - Ред.) в систему ПФДО не пресечь раз и навсегда, то в недалеком будущем Нижегородская область лишится сначала выпускников ДШИ, затем профессиональных кадров в сфере искусства, затем учреждений культуры и искусства среднего и высшего профессионального образования. И наконец, самого института детской школы искусств как основы и фундамента отечественной системы художественного образования, сложившейся к середине XX века и не имеющей аналогов в мировом образовательном пространстве».

И здесь Путин не только согласился с Екатериной Мечетиной, но и устроил форменный разнос министру культуры РФ Ольге Любимовой. Он напомнил ей, что сеть начальных художественных и музыкальных школ - это одна из несомненных заслуг советской системы выявления и подготовки талантливой молодежи. По его мнению, разрушать ее нельзя ни в коем случае.

Абсурды маркировки

Впрочем, далеко не все инициативы членов президентского Совета по культуре получили такую безусловную поддержку со стороны главы государства. Так, например, Владимир Путин обещал «подумать» над изменением системы маркировки художественной продукции (книг, фильмов, телепередач). О ее несоответсвии здравому смыслу рассказала председатель Комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская.

«Книготорговле, а также театру, кинематографу, музеям, библиотекам уже не первый год мешает абсурдная возрастная маркировка произведений литературы и искусства, известная вам хорошо: «0+», «6+», «12+», «16+». Позвольте мне просто наглядно показать, к чему приводит на практике применение 436-фз «О защите детей от информации». «Тихий Дон» - «18+». Роман включён в школьную программу, но если его продадут или выдадут ребёнку моложе 18-ти, последует наказание. Астафьев, Шукшин, Гранин - «16+». «Ромео и Джульетта» - «16+», героев два года как не было в живых, а нашим детям нельзя о них даже читать. Библия, Евангелие, Коран - «16+». Ольга Берггольц, «Блокада Ленинграда» - «16+». Обратите внимание: это не рекомендации, как было в нашем с вами детстве, это императивы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность».

По словам депутата, на телевидении и в интернете возрастная маркировка вообще давно превратилась в профанацию.

«Пожалуйста, «Приключения Буратино» - «16+», «Аленький цветочек» - «16+», «Крокодил Гена» - «16+», - продолжила она список абсурдных ограничений. - «Малыш и Карлсон» - «16+». Меня удивляет, почему не «18+»: мужчина без определённого рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком. Мне кажется, нужно идти на полный запрет».

И такой протест против этой системы поддерживают не только книготорговцы и кинематографисты. Многие газеты, которые публикуют телепрограмму или рекламу, также высказываются за отмену маркировки. Особенно те, кто уже имел из-за нее неприятности с Роскомнадзором. Жаль только, что все эти голоса «против» не слышат.

Но всё же Путин оставил надежду всем заинтересованным в отмене маркировки организациям. Он не пропустил критику Елены Ямпольской мимо ушей и обещал «подумать».

«Мы уже не первый раз к этому возвращаемся, - напомнил президент. - Давайте вернёмся ещё раз. Соответствующее поручение по результатам, кстати говоря, сегодняшней нашей встречи, беседы я обязательно сформулирую, в том числе и по этому направлению».

Кто за здравие, а кто и за упокой

Понятно, что с Президентом РФ говорили о проблемах, решение которых зависит от федеральной власти. Но нельзя забывать и о том, что львиная доля учреждений культуры находится в ведении муниципалитетов и регионов, а соответственно - финансируется из их бюджетов.

«У нас, в России, только пять процентов федеральных учреждений культуры, десять - региональных, а 85 процентов - это муниципальные учреждения культуры, - напомнила статистику Валентина Музычук. - Это не только театры и музеи, это 37 тысяч библиотек, это 42 тысячи клубов, это почти пять тысяч детских школ искусств».

И проблем на низовом уровне никак не меньше, чем на федеральном. О части из них рассказали те деятели культурной сферы, что пришли в областную филармонию на встречу с губернатором области Игорем Васильевым. А еще немалая доля осталась за кадром. О них главе региона не сказали. Зато написали об этом в письме, полученном редакцией «ВК».

Впрочем, удивляться тому, что руководители областных учреждений культуры о чем-то умолчали, не стоит. Ведь многие из них были назначены на свои должности нынешним министром культуры Татьяной Мазур. А потому играть против нее им не с руки. Зато подчеркнуть обоснованность своего назначения на должность они не преминули. В частности, недавно назначенный на должность директора областного краеведческого музея Артем Маркелов (взамен скандально оставившей этот пост Маргариты Лукиной) расписывал, какие замечательные выставки проходят в его учреждении и как много интересного еще впереди. А то, что формат работы страдает из-за коронавируса, - так это не помеха. При этом он забыл упомянуть о том, с какого сильного пинка со стороны общественности и прокуратуры удалось запустить долгожданный ремонт «Приказной избы», деньги на который, по версии регионального минкульта, музей должен был заработать самостоятельно.

О том, как успешно можно принимать абитуриентов дистанционно, рассказали Максим Наумов и Ольга Бакина, руководители художественного училища им. А.А. Рылова и Вятского колледжа культуры соответственно. Оба указали, что, несмотря на пандемию (а может быть, и благодаря ей), в этом году значительно вырос конкурс в данные заведения. Правда, руководитель «рыловского» училища забыл упомянуть о том, что количество бюджетных мест в его учреждении (по нашим непроверенным сведениям) было сокращено.

А вот Ольга Бакина подняла действительно насущную проблему - плачевного состояния общежития колледжа. В нем есть семейный блок, где проживают не только работники колледжа культуры, но и сотрудники других заведений, в частности актеры драмтеатра и пр. Ремонта там не было уже давно - кровля течет, на стенах появляется плесень. Надзорные органы уже выдали не одно предписание об устранении недостатков. Если общежитие сейчас не привести в порядок, то многие семьи работников сферы культуры могут оказаться на улице.

Насколько известно «Вятскому краю», последний раз ремонт в общежитии делался во времена, когда министерством культуры заведовал Павел Сырцев. Тогда привели в рабочее состояние лифт, который до того шесть лет не действовал.

О невозможности обучения студентов по «удалёнке» говорил директор Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина Владимир Боев. Он раскритиковал октябрьское постановление правительства Кировской области по мерам противодействию эпидемии ковида. В частности, отметил, что ставить на одну доску образовательные учреждения культуры и прочие средние специальные учебные заведения нельзя. По словам Владимира Боева, обучить детей творческим специальностям в режиме онлайн невозможно. С учетом последнего - нужно внести поправки в указанное постановление.

Со своими проблемами обратилось к губернатору и региональное отделение Союза художников России. Его председатель Игорь Сметанин считает, что региональная власть мало внимания обращает на нужды художников. В частности, это касается содержания мастерских.

С некоторыми доводами выступавших Игорь Васильев согласился и обещал помочь, над какими-то обещал «подумать». В ответ на обращение Союза художников он предложил создать в Кирове «Музеон», где местные живописцы и скульпторы могли бы выставлять и продавать свои произведения.

Сергей СМОЛИН.