Дали «зелёный свет». Предприятия Кировской области возобновили работу

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Коронавирус стал бичом не только для здоровья человека, но и для экономики. Сегодня в интернете даже разгорается спор: что наносит больший вред человеческой популяции - сама болезнь или ее экономические последствия? И ответ на него далеко не так прост, как кажется. В данный момент мы наблюдаем только первый (и отнюдь не самый главный) ущерб от того, что чиновники стыдливо именуют «режимом самоограничения». А впереди, как утверждает большинство экономистов, нас ожидает глобальный финансовый кризис, сравнимый с эпохой Великой депрессии. Впрочем, пока об этом рано говорить.

Президент РФ Владимир Путин в своих посланиях, направленных на противодействие распространению COVID-19, возложил регулирование ограничительных мер на региональные власти. В Кировской области при правительстве региона создан оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции. Помимо вопросов здравоохранения, он решает и задачи минимизации ущерба для местных предприятий. Им уже составлен список из 140 субъектов бизнеса, которые могут (и будут) работать в условиях действия карантинных мер. Все они получили статус «системообразующих» для региональной экономики.

Все предприятия, которые вошли в указанный список, относятся к разряду крупных и средних. Но в районах области важную роль играет и малый бизнес. Да и далеко не все средние предприятия, что работают за пределами Кирова, получили льготный статус. Что будет с ними? С какими трудностями они сталкиваются уже сейчас?

Равнее равных

Итак, в целях предупреждения распространения в Киров­ской области новой коронавирусной инфекции 25 марта региональным правительством было принято постановление «О введении ограничительных меро­приятий (карантина) на территории Кировской области». Эти меры касаются ограничения работы культурных, спортивных и досуговых учреждений. А 3 апреля в него были внесены существенные дополнения, в соответствии с которыми Роспотребнадзором совместно с минздравом Кировской области утвержден порядок соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики. Он распространяется на предприятия, организации, учреждения всех форм собственности и на индивидуальных предпринимателей.

Ограничения не коснулись только непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений, аптек, дежурных групп в детских садах. Также в постоянном режиме продолжили работу организации, обеспечивающие население продуктами питания, сельскохозяйственные предприятия, организации, осуществляющие неотложные работы, погрузочно-разгрузочные работы, предоставляющие финансовые услуги, обеспечи­вающие функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Но уже первая неделя жесткого карантина показала, что при отсутствии прямого бюджетного субсидирования из федерального центра многие предприятия понесут существенный ущерб из-за простоя. Поэтому и появился список тех, для кого ограничения должны быть смягчены. Повторюсь, таких предприятий набралось 140.

При тщательном изучении этого перечня не вызывает удивления то, что в него вошли самые крупные налогоплательщики в областной бюджет, такие, как кирово-чепецкий филиал «Уралхима», структурные подразделения Газпрома, концерн «Алмаз-Антей», пивзавод «Вятич», филиал «Т Плюс», Омутнинский металлургический завод и другие.

Не стало неожиданностью появление в списке и оборонных предприятий. И не только кировских, но и таких, как вятскополянский «Молот».

Закономерным шагом выглядит включение в этот перечень градообразующих предприятий. К таковым, например, относится Уржумский спиртоводочный завод, Котельничский механический завод, слобод­ская фабрика «Красный якорь» или Омутнинская научная опытно-промышленная база из п. Восточного.

И уж, конечно, никто не сомневался, что там найдется место для предприятий вятских олигархов - Валерия Крепостнова с его компанией «Железно» и Олега Березина с уже упомянутой «Уржумкой».

Но вот что действительно порадовало, так это то, что в список системообразующих предприятий региона вошли отдельные представители малого бизнеса. Например, в сфере производства химических веществ и химических продуктов в него попала фирма «МиКо», которую создала «с нуля» предпринимательница Екатерина Матанцева. Среди «оптовиков» значатся индивидуальные предприниматели Пленкин Андрей Анатольевич и Шкляева Анна Валентиновна. Розничную торговлю представляют ИП Гузаиров Руслан Ринатович и ИП Кислицын Данил Анатольевич.

Отрадно, что в категорию значимых попали и районные потребительские общества (хотя и далеко не все) из Белой Холуницы, Вятских Полян и Слободского.

В общем, все эти структуры уже с 6 апреля начали работать в нормальном режиме. Хотя можно ли назвать последний «нормальным»? Людям, которые выходят на работу, все равно необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а работодателям - следить за этим. На этом особо остановился губернатор области Игорь Васильев.

- С сегодняшнего дня, - сказал он 6 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - начали работу системообразующие предприятия (более 140) при строжайшем соблюдении всех санитарных норм. Для них утвержден порядок соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности. Он распро­страняется на предприятия, организации, учреждения всех форм собственности и на ИП. Для нас важно обеспечить стабильную и безопасную работу всех предприятий реального сектора экономики. Выход на работу должен быть безопасен для каждого сотрудника.

Без проблем не обошлось

Введение карантинных ограничений еще до реального их воплощения вызвало много во­просов у представителей предпринимательского сообщества. И в первую очередь они были связаны с тем, что в юридическом обиходе нет норм, связанных с «режимом самоизоляции». Зато там есть такие понятия, как «чрезвычайная ситуация» и «чрезвычайные происшествия». В отношении последних предусмотрены юридические последствия, касающиеся деятельности предприятий, а вот в отношении первого их нет. Но, как показала практика, правовая сторона - не самое главное. Гораздо более важные последствия имеет разбалансировка производственных связей.

Так, например, в первые дни нерабочей недели, которую объявил для всей страны Владимир Путин, в соцсетях появилось сообщение от фермера Александра Кочкина из Под­осиновского района.

«Мы ежедневно перерабатываем почти 1,4 т молока - это весь объем надоя от наших коров на Грибинской МТФ на «Экоферме ДемьяНово», - сообщает он о своем бизнесе. - Четыре раза в неделю идут отгрузки по различным направлениям: Киров, Вологодская, Архангельская, Московская области и Республика Коми. А это более 100 точек продаж и очень много реальных потребителей натуральных фермерских продуктов питания».

По словам фермера, правительство прекрасно осознает необходимость бесперебойной работы тех, кто производит продукты питания, и «принимает все меры по поддержке дейст­вующих продовольственных производств». Но вместе с этим, сетует Александр Кочкин, издаёт указы о карантине и о запрете деятельности почти всех тор­гующих в розницу предприятий, кроме продуктовых. А ведь производственная цепочка в молочном животноводстве не замыкается в стенах фермы. Мало выдоить корову. Нужно еще это молоко привести в товарный вид, доставить в цех переработки, а потом развезти по точкам продаж. И на каждой стадии работает техника, которую нужно поддерживать в рабочем состоянии. А вот тут-то подосиновский бизнесмен и столкнулся с проблемой.

«В 11-00 звонит мне снабженец и докладывает, что все магазины запчастей в Подосинов­ском районе для грузового автотранспорта и сельхозтехники (а их всего два: «Дизель» и «Ярис») ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН и мы не можем приобрести небольшую запчасть для миксера, которым раздается корм на ферме для КРС, а также две запчасти на технику для доставки продуктов на Киров. А другие места приобретения - это Киров (330 км), или Великий Устюг (120 км), или же соседняя Луза (50 км), в которой уже предпринимателям начали выписывать штрафы за несоблюдение карантина… Пообщался с продавцами и владельцами магазинов по телефону, они говорят, что пошли на вынужденные меры по закрытию магазинов из-за угрозы получения высоких штрафов. Их можно понять… Но ведь без снабжения запасными частями сельхозтехники мы подвергаем срыву весенние полевые работы, доставку семян, кормление и содержание КРС, переработку молока, доставку продуктов питания на полки магазинов», - с возмущением написал предприниматель.

Впрочем, эта ситуация - скорее исключение, чем правило. И связана она с удаленностью Подосиновского района и с отсутствием нормального транспортного сообщения между ним и областным центром. Вероятно, потому, например, другой фермер - Владимир Клепцов из Тужинского района - сообщил, что проблем с запчастями (как, впрочем, и со всем остальным)

у него нет. Получает он их из Кирова без задержек. Да и подготовка к весенним полевым работам идет «по плану»: удобрения куплены, необходимые семена приобретены, техника ремонтируется.

Подосиновский район, как свидетельствует отчет о заседании комиссии по ЧС при районной администрации, вообще за­служивает отдельного разговора. Там много предприятий по переработке леса, и значительная их часть работы не прекращала ни на минуту. По словам районного прокурора Олега Санникова, «предприниматели (во время объявленной президентом нерабочей недели. - Ред.) не остановили производство, мотивируя это тем, что у них на предприятии непрерывное производство. В данном случае предприятия не отпускают работников на нерабочие дни, установленные указом Президента РФ. Отмечено, что разбираться с жалобами от работников даны указания Государственной инспекции труда. Роструд организует проверку, работодатель должен будет доказать, что у него действительно непрерывное производство».

Занятость в приоритете

Как показывает пример Подосиновского района, чем дальше муниципалитет находится от областного центра, тем спокойнее там воспринимают карантинные меры. Хорошо ли это, говорить пока сложно. Зато один плюс в этом все же есть: непрерывная работа предприятий гарантирует занятость населения. А ведь последняя выступает частью регионального плана по поддержке бизнеса и граждан в период эпидемии COVID-19.

Как сообщила региональный министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева, главной целью этого плана выступает недопущение массовых увольнений на предприятиях и задолженности по заработной плате перед работниками, в том числе бюджетной сферы. А поскольку на предприятиях малого бизнеса трудится значительная часть населения области, особенно в районах, то их поддержке уделяется повышенное внимание.

- Понимая, что малый бизнес наиболее уязвим в нынешних условиях, помимо федеральных мер поддержки мы предусматриваем отсрочку в 2020 году по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, - рассказала министр. - Подчеркну, что документ будет дополняться новыми мерами поддержки, в том числе предлагаемыми и на федеральном уровне.

По словам Натальи Кряжевой, 3 апреля вышли изменения в постановление «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области», согласно которому ограничения на работу не распространяются на организации, вошедшие в список системообразующих.

Кроме того, действие постановления не распространяется на те предприятия и предпринимателей, которые осуществляют производство товаров, работ и услуг по государственным и муниципальным контрактам. Если предприниматель обеспечивает работу системообразующего предприятия либо предприятия, имеющего госкон­тракт, оно тоже должно продолжать свою работу. Также работать должны предприятия непрерывного производства, предприятия производства товаров первой необходимости, организации по строительству многоквартирных домов по линии участия в долевом строительстве и строительные организации, участвующие в реализации инвестиционных проектов.

Сергей СМОЛИН.