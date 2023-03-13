Чудо-­измельчитель Виктора Мохнаткина. Кировская область объявлена столицей изобретательства

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В первый день весны в ВятГУ состоялась торжественная церемония вручения стелы «Столица изобретательства России-2023». Символ престижного всероссийского конкурса, а также свидетельство губернатору Кировской области Александру Соколову торжественно вручил глава Роспатента Юрий Зубов. При этом он отметил, что у нашего региона хороший потенциал для патентной работы и внедрения новых технологий.

Редакция газеты «Вятский край» обратилась к заслуженному изобретателю России, доктору технических наук, профессору Вятского ГАТУ Виктору Мохнаткину с просьбой прокомментировать это событие. Вот что рассказал он корреспонденту «ВК».

От гитары самодельной...

- Виктор Германович, действительно изобретательство у нас в области на такой высоте?

- Действительно. Неслучайно ВОИР означает Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, то есть в одном ряду и те и другие. Конечно, уровень изобретений сов­сем иной. Изобретением признаётся техническое решение, которого нет во всём мире. А рационализаторское предложение используется для усовершенствования каких-либо процессов, машин. К примеру, на кировских предприятиях масса всяческих рацпредложений бывает. Что касается изобретений, их у нас тоже немало. Вопрос в том: изобретение ради изобретения или оно востребовано на производстве?

-А вы как изобретателем стали?

- В 70-е годы был бум вокально-инструментальных ансамблей. И я тоже увлёкся, у меня была самодельная электрогитара. Из телефонных трубок делали звукосниматели, паяли схемы… А до этого в школе я занимался в кружке по физике.

Родился я в деревне Чернеево Верхошижемского района. После школы поступил на факультет механизации сельхозинститута, по окончании был инженером в Пунгинском совхозе. Затем - армия, после службы встретил случайно на улице однокурсника, который и пригласил меня на кафедру механизации института. Тогда руководителем её был Владимир Романович Алёшкин, учёный высокого уровня и очень хороший человек. Он меня принял на работу, определив тем самым мою судьбу. Дальше была аспирантура, а в ней без изобретений никак нельзя. Сначала кандидатскую диссертацию, а потом и докторскую защитил.

- Тема, наверное, связана с каким-то изобретением?

- Безусловно. Механизация приготовления кормов для крупного рогатого скота. В частности, переработка сена, соломы. Когда начали закатывать сено в рулоны, возникла проблема, что нет машины, которая бы этот клубок обратно раскатывала. Ведь, чтобы приготовить смесь для кормления животных, надо сено всё равно измельчать. Ещё когда я был в аспирантуре, к нам на кафед­ру обратился наш выпускник, руководитель совхоза «Каныпский», что в Кирово-Чепецком районе, за помощью. Дескать, доярки бастуют: не хотят с этими рулонами возиться (вес его около 300 килограммов). У меня уже была сделана экспериментальная установка. Съездили с ним в учхоз, показал в действии. Спустя месяц звонит: «Приезжай, посмотришь!» В совхозе сделали такую же машину. И когда мы рассказали о ней руководителям области, те поехали с нами посмотреть, что это за чудо: пять минут - и рулона нет. Даже на часах время работы установки засекли…

Второй секретарь обкома, который курировал сельское хозяйство, срочно собрал совещание с приглашением директоров хозяйств и дал чёткое распоряжение: «Слобожане будут изготовлять, готовьте документацию». И закрутилось: три года Слободской машстройзавод выпускал эти машины. А потом началась чехарда с перестройкой, и выпуск прекратили.

- Идея-то ваша была, запатентовали?

- Конечно. И мы продолжали работать дальше.

- Это первое ваше крупное изобретение?

- Да. Тогда внедрить изобретение в производство и выпускать машины в течение трёх лет было большой редкостью. Далее, поскольку стационарные кормоцехи перестали функционировать, а проблему измельчения рулонов надо было всё равно решать, мы сделали мобильный измельчитель-раздатчик. За основу взяли тот же, просто сделали его прицепным, чтобы трактор мог загрузить рулон, заехать в коровник, измельчить и раздать по кормушкам. Мы эту новинку в Москву на ВДНХ возили, получили диплом третьей степени и бронзовую медаль.

А есть ещё измельчитель для внесения в коровник подстилки - он разбрасывает солому метров на десять. В Слободском сделали опытный образец, он на выставке в Москве тоже был.

Трансформер

- Измельчитель был изобретён в начале 90-х годов, а в 1995 году я защитил докторскую под названием «Разработка и создание оборудования модульного типа для приготовления кормов в животноводстве», - продолжает рассказ Виктор Германович. - На базе стационарного измельчителя мы создали комп­лект машин для измельчения сена, соломы, а также очистки и измельчения корнеплодов и смешивания всех этих компонентов с силосом. Для кормления скота. Использовались они в основном в Кировской области, отправляли их, например, в Ярославль. Сотрудничали мы и с нашими коллегами из Вильнюса, с экспериментально-конструкторским институтом по переработке травы и соломы. Один был такой на весь Союз.

В полевых условиях после обмолота солома скидывалась на землю, сразу её в рулоны не закатывали, и неубранные валки прорастали. Надо пахать, а ростки мешают. И департамент сельского хозяйства объявил конкурс на разработку машины для измельчения соломы в валках. Участвовали наша творческая группа, зональный институт и Оричевская машинно-испытательная станция. Технический совет признал нашу машину лучшей. В Красногорском сов­хозе провели испытания, на которых присутствовал на ту пору директор департамента Алексей Петрович Логинов.

Виктор Германович включает видеозапись. И мы наблюдаем, как агрегат, похожий на улитку, едет вдоль проросших валков, высовывает «рожки», захватывает солому и отправляет её в бункер, а из него уже струится измельчённая соломенная дорожка...

- После испытаний было дано задание предприятию «Поч­вомаш: срочно приступить к изготовлению этих машин для хозяйств Кировской области. Было выпущено порядка 170 таких машин. Кстати, заводы «Авитек» и «Сельмаш» выпускали раньше косилки «Кир-1,5», которые были очень востребованы в каждом хозяйстве. И мы не новую машину сделали, а как бы приставку к косилке. Верхнюю часть убрали, немного изменили детали. Солому измельчили, косилку обратно собрали.

- Своего рода трансформер получился…

- На следующий год этой же машиной скашивали травы на подкормку. Вкладывать в это наше ноу-хау большие деньги не надо было. Тоже в хозяйствах Кировской области используется.

Стимул к творчеству

- Виктор Германович, приятно, наверное, когда плоды вашего ума, труда идут на пользу людям?

- Конечно, приятно. Стимул к новым изобретениям. Когда сделаешь что-нибудь и видишь, что пригодилось. А просто так, для бумаги, неинтересно. Мне и звание заслуженного изобретателя дали по сути дела за то, что внедрено. А не за количество авторских свидетельств. Хотя у меня уже около 50 патентов. Правда, много и совместных. У нас творческая группа, в ней два доктора наук, профессора: Валерий Шулятьев и Николай Баранов. Нередко вместе собираемся для «мозговой атаки». Как говорят, один в поле не воин. Вместе и по сов­хозам ездили - проектировали и монтировали оборудование, запускали в производство кормоцехи зерна. Это хороший опыт: начинаешь соображать, что сейчас актуально для села, какой проект нужно сделать и внедрить.

- Изобретатель идёт от потребности что-то усовершенствовать. Тогда и идеи рождаются, а не берутся с потолка. У вас уже и ученики есть?

- Да, школа хорошая: восемь кандидатов наук подготовил. Один из них кафедрой сейчас заведует после меня. Честно говоря, я устал от административной работы. С 1993 года завкафедрой был, затем восемь лет деканом работал, два года - проректором по науке, семь лет - ректором.

Несмотря на такую занятость на работе, Виктор Германович успевает уделять время и семье. Вместе с женой, Татьяной Алексеевной, доцентом Кировского филиала Мос­ковского государственного гуманитарно-экономического университета, они воспитали троих детей: двух сыновей и дочь. А пятого февраля у них родился уже восьмой внучок. И ещё одна радостная весть: президент Владимир Путин подписал указ о присвоении В.Г. Мохнаткину почётного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Вера Ануфриева.

Справка «ВК»

Вся жизнь Виктора Германовича Мохнаткина связана с сельхозинститутом, а ныне ­ Вятским государственным агротехнологическим университетом.

Он прошёл путь от ассистента кафедры механизации животноводства до проректора и ректора вуза.

В.Г. Мохнаткин заведовал кафед­рой механизации животноводства с 1993­го по 2017 годы, с 2012­го по 2019 годы был ректором, затем первым проректором Вятской государственной сельскохозяйственной академии и с 2019 года вновь возглавил кафедру технологического и энергетического оборудования.

Виктор Германович ­ опытный организатор и педагог. При его участии и руководстве проводится многогранная методическая работа, систематическая подготовка учебно­методических пособий, сборников научно­практических конференций, включая международные. В течение 43 лет Виктором Германовичем создана научная школа по подготовке специалистов по механизации сельского хозяйства. Им подготовлены более 150 бакалавров и магистров, опубликованы 7 монографий и 11 учебно­методических пособий.

В 1998 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный изобретатель РФ». В 2014 году ­ звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России». Он ­ дважды лауреат премии Кировской области. А также отмечен почётными грамотами Минсельхоза России и правительства Кировской области.