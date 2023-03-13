Чудо-измельчитель Виктора Мохнаткина. Кировская область объявлена столицей изобретательства
ОБЩЕСТВО
Фото: apknet.ru
В первый день весны в ВятГУ состоялась торжественная церемония вручения стелы «Столица изобретательства России-2023». Символ престижного всероссийского конкурса, а также свидетельство губернатору Кировской области Александру Соколову торжественно вручил глава Роспатента Юрий Зубов. При этом он отметил, что у нашего региона хороший потенциал для патентной работы и внедрения новых технологий.
Редакция газеты «Вятский край» обратилась к заслуженному изобретателю России, доктору технических наук, профессору Вятского ГАТУ Виктору Мохнаткину с просьбой прокомментировать это событие. Вот что рассказал он корреспонденту «ВК».
От гитары самодельной...
- Виктор Германович, действительно изобретательство у нас в области на такой высоте?
- Действительно. Неслучайно ВОИР означает Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, то есть в одном ряду и те и другие. Конечно, уровень изобретений совсем иной. Изобретением признаётся техническое решение, которого нет во всём мире. А рационализаторское предложение используется для усовершенствования каких-либо процессов, машин. К примеру, на кировских предприятиях масса всяческих рацпредложений бывает. Что касается изобретений, их у нас тоже немало. Вопрос в том: изобретение ради изобретения или оно востребовано на производстве?
-А вы как изобретателем стали?
- В 70-е годы был бум вокально-инструментальных ансамблей. И я тоже увлёкся, у меня была самодельная электрогитара. Из телефонных трубок делали звукосниматели, паяли схемы… А до этого в школе я занимался в кружке по физике.
Родился я в деревне Чернеево Верхошижемского района. После школы поступил на факультет механизации сельхозинститута, по окончании был инженером в Пунгинском совхозе. Затем - армия, после службы встретил случайно на улице однокурсника, который и пригласил меня на кафедру механизации института. Тогда руководителем её был Владимир Романович Алёшкин, учёный высокого уровня и очень хороший человек. Он меня принял на работу, определив тем самым мою судьбу. Дальше была аспирантура, а в ней без изобретений никак нельзя. Сначала кандидатскую диссертацию, а потом и докторскую защитил.
- Тема, наверное, связана с каким-то изобретением?
- Безусловно. Механизация приготовления кормов для крупного рогатого скота. В частности, переработка сена, соломы. Когда начали закатывать сено в рулоны, возникла проблема, что нет машины, которая бы этот клубок обратно раскатывала. Ведь, чтобы приготовить смесь для кормления животных, надо сено всё равно измельчать. Ещё когда я был в аспирантуре, к нам на кафедру обратился наш выпускник, руководитель совхоза «Каныпский», что в Кирово-Чепецком районе, за помощью. Дескать, доярки бастуют: не хотят с этими рулонами возиться (вес его около 300 килограммов). У меня уже была сделана экспериментальная установка. Съездили с ним в учхоз, показал в действии. Спустя месяц звонит: «Приезжай, посмотришь!» В совхозе сделали такую же машину. И когда мы рассказали о ней руководителям области, те поехали с нами посмотреть, что это за чудо: пять минут - и рулона нет. Даже на часах время работы установки засекли…
Второй секретарь обкома, который курировал сельское хозяйство, срочно собрал совещание с приглашением директоров хозяйств и дал чёткое распоряжение: «Слобожане будут изготовлять, готовьте документацию». И закрутилось: три года Слободской машстройзавод выпускал эти машины. А потом началась чехарда с перестройкой, и выпуск прекратили.
- Идея-то ваша была, запатентовали?
- Конечно. И мы продолжали работать дальше.
- Это первое ваше крупное изобретение?
- Да. Тогда внедрить изобретение в производство и выпускать машины в течение трёх лет было большой редкостью. Далее, поскольку стационарные кормоцехи перестали функционировать, а проблему измельчения рулонов надо было всё равно решать, мы сделали мобильный измельчитель-раздатчик. За основу взяли тот же, просто сделали его прицепным, чтобы трактор мог загрузить рулон, заехать в коровник, измельчить и раздать по кормушкам. Мы эту новинку в Москву на ВДНХ возили, получили диплом третьей степени и бронзовую медаль.
А есть ещё измельчитель для внесения в коровник подстилки - он разбрасывает солому метров на десять. В Слободском сделали опытный образец, он на выставке в Москве тоже был.
Трансформер
- Измельчитель был изобретён в начале 90-х годов, а в 1995 году я защитил докторскую под названием «Разработка и создание оборудования модульного типа для приготовления кормов в животноводстве», - продолжает рассказ Виктор Германович. - На базе стационарного измельчителя мы создали комплект машин для измельчения сена, соломы, а также очистки и измельчения корнеплодов и смешивания всех этих компонентов с силосом. Для кормления скота. Использовались они в основном в Кировской области, отправляли их, например, в Ярославль. Сотрудничали мы и с нашими коллегами из Вильнюса, с экспериментально-конструкторским институтом по переработке травы и соломы. Один был такой на весь Союз.
В полевых условиях после обмолота солома скидывалась на землю, сразу её в рулоны не закатывали, и неубранные валки прорастали. Надо пахать, а ростки мешают. И департамент сельского хозяйства объявил конкурс на разработку машины для измельчения соломы в валках. Участвовали наша творческая группа, зональный институт и Оричевская машинно-испытательная станция. Технический совет признал нашу машину лучшей. В Красногорском совхозе провели испытания, на которых присутствовал на ту пору директор департамента Алексей Петрович Логинов.
Виктор Германович включает видеозапись. И мы наблюдаем, как агрегат, похожий на улитку, едет вдоль проросших валков, высовывает «рожки», захватывает солому и отправляет её в бункер, а из него уже струится измельчённая соломенная дорожка...
- После испытаний было дано задание предприятию «Почвомаш: срочно приступить к изготовлению этих машин для хозяйств Кировской области. Было выпущено порядка 170 таких машин. Кстати, заводы «Авитек» и «Сельмаш» выпускали раньше косилки «Кир-1,5», которые были очень востребованы в каждом хозяйстве. И мы не новую машину сделали, а как бы приставку к косилке. Верхнюю часть убрали, немного изменили детали. Солому измельчили, косилку обратно собрали.
- Своего рода трансформер получился…
- На следующий год этой же машиной скашивали травы на подкормку. Вкладывать в это наше ноу-хау большие деньги не надо было. Тоже в хозяйствах Кировской области используется.
Стимул к творчеству
- Виктор Германович, приятно, наверное, когда плоды вашего ума, труда идут на пользу людям?
- Конечно, приятно. Стимул к новым изобретениям. Когда сделаешь что-нибудь и видишь, что пригодилось. А просто так, для бумаги, неинтересно. Мне и звание заслуженного изобретателя дали по сути дела за то, что внедрено. А не за количество авторских свидетельств. Хотя у меня уже около 50 патентов. Правда, много и совместных. У нас творческая группа, в ней два доктора наук, профессора: Валерий Шулятьев и Николай Баранов. Нередко вместе собираемся для «мозговой атаки». Как говорят, один в поле не воин. Вместе и по совхозам ездили - проектировали и монтировали оборудование, запускали в производство кормоцехи зерна. Это хороший опыт: начинаешь соображать, что сейчас актуально для села, какой проект нужно сделать и внедрить.
- Изобретатель идёт от потребности что-то усовершенствовать. Тогда и идеи рождаются, а не берутся с потолка. У вас уже и ученики есть?
- Да, школа хорошая: восемь кандидатов наук подготовил. Один из них кафедрой сейчас заведует после меня. Честно говоря, я устал от административной работы. С 1993 года завкафедрой был, затем восемь лет деканом работал, два года - проректором по науке, семь лет - ректором.
Несмотря на такую занятость на работе, Виктор Германович успевает уделять время и семье. Вместе с женой, Татьяной Алексеевной, доцентом Кировского филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета, они воспитали троих детей: двух сыновей и дочь. А пятого февраля у них родился уже восьмой внучок. И ещё одна радостная весть: президент Владимир Путин подписал указ о присвоении В.Г. Мохнаткину почётного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ».
Вера Ануфриева.
Справка «ВК»
Вся жизнь Виктора Германовича Мохнаткина связана с сельхозинститутом, а ныне Вятским государственным агротехнологическим университетом.
Он прошёл путь от ассистента кафедры механизации животноводства до проректора и ректора вуза.
В.Г. Мохнаткин заведовал кафедрой механизации животноводства с 1993го по 2017 годы, с 2012го по 2019 годы был ректором, затем первым проректором Вятской государственной сельскохозяйственной академии и с 2019 года вновь возглавил кафедру технологического и энергетического оборудования.
Виктор Германович опытный организатор и педагог. При его участии и руководстве проводится многогранная методическая работа, систематическая подготовка учебнометодических пособий, сборников научнопрактических конференций, включая международные. В течение 43 лет Виктором Германовичем создана научная школа по подготовке специалистов по механизации сельского хозяйства. Им подготовлены более 150 бакалавров и магистров, опубликованы 7 монографий и 11 учебнометодических пособий.
В 1998 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный изобретатель РФ». В 2014 году звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России». Он дважды лауреат премии Кировской области. А также отмечен почётными грамотами Минсельхоза России и правительства Кировской области.
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