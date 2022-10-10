«Чудеса в решете» лучшего воспитателя Кировской области Анны Черняевой

По традиции в День работников дошкольного образования, который ежегодно отмечается 27 сентября, состоялся финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2022».

В этом году Кировскую область на профессиональном конкурсе представляла Анна Черняева, воспитатель детского сада № 9 г. Кирова.

Обычный детский сад на улице Чапаева, огороженный зеленым забором. Знакомые с детства запахи в лабиринтах коридора. Поднимаемся на второй этаж в старшую группу «Вишенки». Тихий час, все ребята уже в кроватках, но, услышав шаги, те, кто с краю, из любопытства подняли го­ловы.

- Тише, тише, - успокоила их Анна Николаевна. - Я никуда не ушла, я с вами.

- Не помешаем? - усомнилась я перед интервью.

- Что вы! Они к шуму привычные.

И пока мы вполголоса беседовали в раздевалке, а на кухне мыли посуду, все «вишенки» уже мирно посапывали носиками.

- Анна, а почему именно вы представляли Кировскую область на конкурсе?

- Потому что я стала победителем областного этапа. Правда, на городском этапе заняла второе место. Оба конкурса включали в себя «визитку», мероприятие с детьми, рассказ об опыте работы и мастер-класс.

- Ваши изюминки?

- Я рассказывала о своём опыте работы по теме «Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста посредством использования сенсорных коробок».

- Что это такое?

- Ёмкость с различным наполнением, с которым дети могут играть, трогать его, исследовать. Это могут быть пластиковый контейнер или обычная картонная коробка, даже из-под обуви. А содержимое - по разным темам и по возрасту детей. Мы с ребятами, готовясь к конкурсу, собирали сенсорную коробку по теме «Зима». Выбрали материал, который напоминает снег, - крупу. Затем скатали снеговиков. Кто-то слепил из пластилина, кто-то сделал шарики из бумаги, соединив их. Нарядили игрушечную ёлочку, украсив её стразами, бусинками разными. И даже снегопад изобразили из кусочков салфетки. Один мальчик подул - и получился «ветер».

И так можно на любую тему с детьми играть. Им очень нравится.

- Как жюри ваше ноу-хау восприняло?

- На каждом этапе было своё жюри. На региональном конкурсе нас оценивали представители Института развития образования Кировской об­ласти, ну а на России - учёные умы педагогики: кандидаты и доктора наук, соавторы различных программ. К примеру, доктор психологических наук, профессор Николай Евгеньевич Веракса, составитель одной из программ «От рождения до школы». А также победители конкурсов прошлых лет. Кстати, на этот раз всероссийский конкурс проходил в Ярославле, откуда прошлогодний победитель.

- Чем понравился конкурс?

- Собрались воспитатели из всех регионов страны (83 участ­ника), поделились опытом работы с детьми, а лау­реаты конкурса провели ма­стер-классы. В общем, было что почерпнуть для себя. Участ­ники конкурса провели мероприятия с детьми, которых видели впервые. Родители привели их за 20 минут до начала занятия. И всё же нам удалось всё задуманное. Я давно не встречала таких любознательных детей, им всё было интересно.

- Вы им чудеса из сенсорной коробки показывали?

- Да, наша тема так и называлась - «Чудеса в решете»: опытно-экспериментальная деятельность с бумагой. Складывали гармошку. Детям надо было выбрать для этого наиболее подходящую бумагу. Оказалось, что бумага прекрасно держит форму. В конце занятия собрали такую яркую, просто волшебную коробку и рассказали детям, как применяются сенсорные коробки, в чём их уникальность.

- И в чём?

- Они доступны, в качестве наполнителя можно природный материал использовать, например шишки, и попросить малыша из младшей группы найти большие и маленькие шишки и рассортировать их. Кстати, с моей пятилетней дочки всё и началось. Я как раз участвовала в марафоне по развитию познавательных способностей детей, который проводила руководитель проекта «Умные дети» Софья Лукина. В одном из заданий надо было создать сенсорную коробку. Удивилась, насколько увлеклась этим делом дочурка. К одной коробке она придумала много разных игр и заданий. Потом я попробовала провести такие занятия с детьми из своей группы. Им тоже понравились «чудеса из коробки».

Не профессия, а образ жизни

- Анна, а как вы стали воспитателем детского сада?

- После окончания школы я поехала вожатой в детский загородный лагерь. Мне там очень понравилось. И я поняла, что хочу посвятить жизнь детям и их воспитанию. Поэтому в 2014 году, окончив Вят­ский гуманитарный университет, я и пришла на работу в детский сад. И сразу почувствовала, что на своём месте, - рассказывает Анна. - Мне кажется, что воспитатель - это не профессия, это образ жизни.

Даже когда я прихожу домой, меня не покидают мысли о моих воспитанниках. О том, что интересного приготовить для них на следующий день, каким образом сделать их жизнь яркой и насыщенной. А чтобы это получилось, необходимо и самой не стоять на месте, постоянно самосовершенствоваться и повышать знания в различных областях.

«Детсад моей мечты»

- Вы легко находите общий язык с детьми?

- Все дети разные. Стараюсь найти индивидуальный подход к каждому ребёнку. Каждый день в нашей группе разный, не похож на предыдущий. Каждый день новые во­просы у ребят, новые игры они придумывают. И за ними так интересно наблюдать.

Мы с напарницей с младшей группы детей ведём. На наших глазах из малышей они выросли почти до первоклашек. Пришли неумехами, а сейчас уже много знают и умеют. Мы старались их всему научить.

- Дети, наверное, отвечают вам взаимной любовью?

- Конечно. Каждый день в любви признаются. «Мы вас так любим», - говорят. С утра эмоционально настраиваемся. Можем и за руки подержаться, обняться, воздушный поцелуй послать. Детям очень нравится атмосфера радости.

- Воспитатели тоже разные бывают. Когда мой сын в детсад ходил, как-то, забирая его домой, я услышала гневный окрик в адрес расшалившихся мальчишек: «Успокойтесь, а не то сейчас как «зафанерю»!»

- Для меня быть воспитателем - это значит встречать детей теплом, добром и улыбкой, уметь услышать и принять мнение малыша. Интересы детей и их потребности - это то, чем я руководствуюсь в своей работе, а взаимное сотрудничество с ребёнком помогает мне быть рядом и участвовать во всех его затеях.

- Если не секрет, немного о ваших планах.

- Пока я еще под впечатле­нием от конкурса и не задумывалась о завтрашнем дне. Очень много энергии было за­трачено: этап за этапом шли целый год. И я очень благодарна моему наставнику, человеку, который на протяжении всех этапов был рядом, не давал упасть духом, верил и поддерживал меня! Это старший воспитатель нашего детского сада Екатерина Витальевна Котряхова. Ну а дальше - новые проекты. Надеюсь, что всё самое интересное ещё впереди.

В раздевалке - детские поделки из глины: всевозможные дары осени - от морковки до тыквы. В родительском уголке, кроме разных объявлений, обозначена тема недели: «Детский сад». В списке предлагаемых занятий - рисование, чтение, конструирование «Детский сад моей мечты» и даже «дети пляшут на музыкальном занятии».

- С утра мы садимся в круг, и дети обсуждают, что бы они сегодня хотели делать. Занятия в зависимости от желаний ребят могут изменяться. Мы идём от интересов ребёнка, - говорит Анна Николаевна. - Это так называемое гибкое планирование. Бывает, что наши желания совпадают.

Вера Ануфриева.

Фото автора.