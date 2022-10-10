«Чудеса в решете» лучшего воспитателя Кировской области Анны Черняевой
ОБЩЕСТВО
По традиции в День работников дошкольного образования, который ежегодно отмечается 27 сентября, состоялся финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2022».
В этом году Кировскую область на профессиональном конкурсе представляла Анна Черняева, воспитатель детского сада № 9 г. Кирова.
Обычный детский сад на улице Чапаева, огороженный зеленым забором. Знакомые с детства запахи в лабиринтах коридора. Поднимаемся на второй этаж в старшую группу «Вишенки». Тихий час, все ребята уже в кроватках, но, услышав шаги, те, кто с краю, из любопытства подняли головы.
- Тише, тише, - успокоила их Анна Николаевна. - Я никуда не ушла, я с вами.
- Не помешаем? - усомнилась я перед интервью.
- Что вы! Они к шуму привычные.
И пока мы вполголоса беседовали в раздевалке, а на кухне мыли посуду, все «вишенки» уже мирно посапывали носиками.
- Анна, а почему именно вы представляли Кировскую область на конкурсе?
- Потому что я стала победителем областного этапа. Правда, на городском этапе заняла второе место. Оба конкурса включали в себя «визитку», мероприятие с детьми, рассказ об опыте работы и мастер-класс.
- Ваши изюминки?
- Я рассказывала о своём опыте работы по теме «Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста посредством использования сенсорных коробок».
- Что это такое?
- Ёмкость с различным наполнением, с которым дети могут играть, трогать его, исследовать. Это могут быть пластиковый контейнер или обычная картонная коробка, даже из-под обуви. А содержимое - по разным темам и по возрасту детей. Мы с ребятами, готовясь к конкурсу, собирали сенсорную коробку по теме «Зима». Выбрали материал, который напоминает снег, - крупу. Затем скатали снеговиков. Кто-то слепил из пластилина, кто-то сделал шарики из бумаги, соединив их. Нарядили игрушечную ёлочку, украсив её стразами, бусинками разными. И даже снегопад изобразили из кусочков салфетки. Один мальчик подул - и получился «ветер».
И так можно на любую тему с детьми играть. Им очень нравится.
- Как жюри ваше ноу-хау восприняло?
- На каждом этапе было своё жюри. На региональном конкурсе нас оценивали представители Института развития образования Кировской области, ну а на России - учёные умы педагогики: кандидаты и доктора наук, соавторы различных программ. К примеру, доктор психологических наук, профессор Николай Евгеньевич Веракса, составитель одной из программ «От рождения до школы». А также победители конкурсов прошлых лет. Кстати, на этот раз всероссийский конкурс проходил в Ярославле, откуда прошлогодний победитель.
- Чем понравился конкурс?
- Собрались воспитатели из всех регионов страны (83 участника), поделились опытом работы с детьми, а лауреаты конкурса провели мастер-классы. В общем, было что почерпнуть для себя. Участники конкурса провели мероприятия с детьми, которых видели впервые. Родители привели их за 20 минут до начала занятия. И всё же нам удалось всё задуманное. Я давно не встречала таких любознательных детей, им всё было интересно.
- Вы им чудеса из сенсорной коробки показывали?
- Да, наша тема так и называлась - «Чудеса в решете»: опытно-экспериментальная деятельность с бумагой. Складывали гармошку. Детям надо было выбрать для этого наиболее подходящую бумагу. Оказалось, что бумага прекрасно держит форму. В конце занятия собрали такую яркую, просто волшебную коробку и рассказали детям, как применяются сенсорные коробки, в чём их уникальность.
- И в чём?
- Они доступны, в качестве наполнителя можно природный материал использовать, например шишки, и попросить малыша из младшей группы найти большие и маленькие шишки и рассортировать их. Кстати, с моей пятилетней дочки всё и началось. Я как раз участвовала в марафоне по развитию познавательных способностей детей, который проводила руководитель проекта «Умные дети» Софья Лукина. В одном из заданий надо было создать сенсорную коробку. Удивилась, насколько увлеклась этим делом дочурка. К одной коробке она придумала много разных игр и заданий. Потом я попробовала провести такие занятия с детьми из своей группы. Им тоже понравились «чудеса из коробки».
Не профессия, а образ жизни
- Анна, а как вы стали воспитателем детского сада?
- После окончания школы я поехала вожатой в детский загородный лагерь. Мне там очень понравилось. И я поняла, что хочу посвятить жизнь детям и их воспитанию. Поэтому в 2014 году, окончив Вятский гуманитарный университет, я и пришла на работу в детский сад. И сразу почувствовала, что на своём месте, - рассказывает Анна. - Мне кажется, что воспитатель - это не профессия, это образ жизни.
Даже когда я прихожу домой, меня не покидают мысли о моих воспитанниках. О том, что интересного приготовить для них на следующий день, каким образом сделать их жизнь яркой и насыщенной. А чтобы это получилось, необходимо и самой не стоять на месте, постоянно самосовершенствоваться и повышать знания в различных областях.
«Детсад моей мечты»
- Вы легко находите общий язык с детьми?
- Все дети разные. Стараюсь найти индивидуальный подход к каждому ребёнку. Каждый день в нашей группе разный, не похож на предыдущий. Каждый день новые вопросы у ребят, новые игры они придумывают. И за ними так интересно наблюдать.
Мы с напарницей с младшей группы детей ведём. На наших глазах из малышей они выросли почти до первоклашек. Пришли неумехами, а сейчас уже много знают и умеют. Мы старались их всему научить.
- Дети, наверное, отвечают вам взаимной любовью?
- Конечно. Каждый день в любви признаются. «Мы вас так любим», - говорят. С утра эмоционально настраиваемся. Можем и за руки подержаться, обняться, воздушный поцелуй послать. Детям очень нравится атмосфера радости.
- Воспитатели тоже разные бывают. Когда мой сын в детсад ходил, как-то, забирая его домой, я услышала гневный окрик в адрес расшалившихся мальчишек: «Успокойтесь, а не то сейчас как «зафанерю»!»
- Для меня быть воспитателем - это значит встречать детей теплом, добром и улыбкой, уметь услышать и принять мнение малыша. Интересы детей и их потребности - это то, чем я руководствуюсь в своей работе, а взаимное сотрудничество с ребёнком помогает мне быть рядом и участвовать во всех его затеях.
- Если не секрет, немного о ваших планах.
- Пока я еще под впечатлением от конкурса и не задумывалась о завтрашнем дне. Очень много энергии было затрачено: этап за этапом шли целый год. И я очень благодарна моему наставнику, человеку, который на протяжении всех этапов был рядом, не давал упасть духом, верил и поддерживал меня! Это старший воспитатель нашего детского сада Екатерина Витальевна Котряхова. Ну а дальше - новые проекты. Надеюсь, что всё самое интересное ещё впереди.
В раздевалке - детские поделки из глины: всевозможные дары осени - от морковки до тыквы. В родительском уголке, кроме разных объявлений, обозначена тема недели: «Детский сад». В списке предлагаемых занятий - рисование, чтение, конструирование «Детский сад моей мечты» и даже «дети пляшут на музыкальном занятии».
- С утра мы садимся в круг, и дети обсуждают, что бы они сегодня хотели делать. Занятия в зависимости от желаний ребят могут изменяться. Мы идём от интересов ребёнка, - говорит Анна Николаевна. - Это так называемое гибкое планирование. Бывает, что наши желания совпадают.
Вера Ануфриева.
Фото автора.
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