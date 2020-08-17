Чтобы не умерла деревня. Как в Кировской области улучшают жизнь на селе

Закончила свое существование федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Ей на смену пришла другая - «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, эта стратегия развития села значительно отличается от ранее существовавшей: в ней появились новые направления поддержки сельского населения, а имевшиеся ранее - претерпели изменения.

Однако, насколько новая программа будет лучше предыдущей, можно понять, лишь подведя итоги последней. По словам заместителя председателя правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова, выделение средств на развитие сельских населенных пунктов в целом свидетельствует о внимании государства к этой сфере. И это - положительный момент. Но есть и отдельные моменты, которые снизили эффективность этой программы.

Всё началось в СССР

Многие из тех, кто живут сегодня в Кирове и области, в детстве проводили лето в деревне. И я был в числе таковых. С детства памятны названия деревень Советского района - Русская Курья, Пчельник, Чернушка, Ярки, Кандыши, Решетниково, Коряково, Потрепухино. Какие-то из них до сих пор существуют, а некоторые уже исчезли совсем и на их месте растет лес.

Не будем тешить себя иллюзиями по поводу советского прошлого, но процесс умирания деревень начался не вчера, и даже не в 1991 году, с реставрацией капитализма. Он шел со времен СССР. Я сам был свидетелем того, как в 1960 - 1970-е годы с карты области исчезло много названий сельских населенных пунктов. А в постсоветский период этот процесс лишь ускорился. Ликвидация малокомплектных школ, пунктов почтовой связи, магазинов только способствовала этому.

Поэтому, когда в 2006 году был запущен нацпроект по развитию агропромышленного комплекса страны, многие вздохнули с облегчением, с надеждой, что государство повернулось лицом к сельским жителям. И где-то так и вышло.

В тех хозяйствах, которые воспользовались возможностью обновить свою материальную базу, жизнь получила дополнительный толчок. Сельские труженики воспряли духом, в деревнях и селах опять начали строить дома, ремонтировать клубы, потянулся водопровод.

Но положительные подвижки на селе были точечными и носили в тот период по большей части единичный характер. Доступ к финансовым ресурсам, которые выделялись по нацпроекту, получило крайне малое число сельскохозяйственных предприятий. Однако и это привело к повышению эффективности аграрной отрасли.

И вот в 2013 году российское правительство приняло стратегию развития сельского хозяйства. Ее частью стала федеральная программа по развитию сельских территорий. Среди ее целей значились «создание комфортных условий жизнедеятельности», «формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни», а также «стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий». А достичь их помогло бы «удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье», «повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» и «грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности».

Предполагалось, что с 2014 по 2020 год более 75 тысяч сельских семей получат новое жильё, что газификация сельской местности вырастет до 60 с лишним процентов, что повысится уровень обеспеченности сельских жителей питьевой водой, что возрастет доступность для них медицины и занятий спортом и многое другое.

На все это только в первый, 2014-й, год действия программы из бюджета выделялось девять миллиардов рублей. И почти половина всей суммы шла на улучшение жилищных условий.

Потребности оказались больше

На базе федеральной программы были сформированы и региональные ее аналоги, в том числе и в Кировской области.

Согласно отчету регионального правительства, в 2014 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 52 семьи, в том числе 26 молодых семей и специалистов.

В двух сельских территориях реализовывался пилотный проект по компактной застройке сельских населенных пунктов домами для специалистов - в Вичевщине Кумёнского района (племзавод «Октябрьский») и в Каринке Кирово-Чепецкого района («Абсолют-Агро»). В первом случае опыт оказался успешным, а во втором - были проблемы («Вятский край» недавно писал о них в статье «Уйти нельзя остаться»).

Как сообщили в региональном минсельхозе, за шесть лет действия программы в области было введено более девяти тысяч квадратных метров жилья для кировчан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов.

- Строительство жилья играет большую роль в закреплении специалистов на селе, - подчеркнул Алексей Котлячков. - К сожалению, суммы, которые выделены в рамках этой программы, да и в целом со стороны предприятий, не столь значительны, как хотелось бы. Те финансовые ресурсы, которые идут по программе, ниже наших потребностей.

Наиболее активное участие в мероприятии по улучшению жилищных условий, по данным минсельхоза, приняли Афанасьевский, Малмыжский и Вятскополянский районы.

Но отчет отчетом, а в реальности даже «передовики» свидетельствуют о весьма скромных результатах. Так, например, на сайте администрации Афанасьевского района пишется: «В 2019 году четыре семьи получили поддержку по программе, в 2018-м - две семьи. В 2020 году субсидию получила лишь одна семья, а из-за недостаточности финансирования на данный момент образовалась большая очередь на получение поддержки по программе».

Да и сам Алексей Котлячков не склонен преувеличивать эффективность программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в части улучшения жилищных условий для селян.

- Там, где имеется крепкое хозяйство, его руководство и без того решает жилищные проблемы своих работников, - сказал он.

К тому же были случаи, когда сельские жители, получив льготное жильё, приватизировали его и уходили от работодателя, который помог им его приобрести. Поэтому, по словам министра сельского хозяйства, далеко не все руководители сельхозорганизаций активно участвовали в реализации программы по устойчивому развитию села.

Но, как было сказано выше, программа подразумевала не только развитие жилищного строительства в сельской местности. Были и другие направления по улучшению жизни селян, в том числе в плане совершенствования социальной и инженерной инфраструктуры.

Так вот и в этой части в области имеются, как свидетельствуют цифры, представленные региональным минсельхозом, подвижки. В частности, с 2014 года было построено 14 км водопроводных сетей, создано шесть фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировано 10 объектов социальной инфраструктуры, введено в эксплуатацию более 32 километров автомобильных дорог.

В целом же на все мероприятия за шесть лет было потрачено более полутора миллиардов рублей.

Переход в новое качество

Как считает Алексей Котлячков, в общем и целом эта программа сыграла положительную роль для развития села, хотя и оказалась не столь масштабной, как хотелось бы.

По словам министра, отрицательное значение при ее реализации имела ведомственная разобщенность, когда отдельными направлениями занимались разные министерства областного правительства. Так, строительство ФАПов лежало на министерстве здравоохранения, ремонт сельских Домов культуры и клубов - на министерстве культуры, развитие водопроводного хозяйства - на министерстве энергетики и ЖКХ и т. д. В результате дело делали одни, а отвечали другие.

- Я всегда говорил, что такая разобщенность не оказывает положительного влияния на достижение конечного результата, - заметил Алексей Котлячков.

Это же подтверждают и результаты аудита реализации госпрограмм со стороны Контрольно-счетной палаты (КСП) Кировской области. В наших беседах с председателем КСП Юрием Лаптевым я не раз слышал, что региональный минсельхоз осуществляет недостаточно строгий контроль за реализацией программы другими министерствами. В частности, в плане строительства тех же ФАПов. Но о каком эффективном контроле может идти речь, если для минсельхоза это - непрофильное направление?

Не делали программу лучше и изменения, которые периодически вносились в нее на федеральном уровне. Так, некоторые направления финансирования сначала присутствовали в документе, потом исключались из него, а через год опять появлялись. И это не давало возможности строить планы развития на региональном и муниципальном уровне.

Но, как бы то ни было, 2019 год стал последним для госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». При этом завершилась она досрочно, так как по плану должна была работать еще и в 2020 году.

31 мая 2019 года была принята новая госпрограмма, касающаяся сельских населенных пунктов, - «Комплексное развитие сельских территорий». Ее действие началось с 1 января 2020 года.

Такая досрочная перезагрузка госпрограмм была сделана в связи с запуском нацпроектов, сформированных по указам Президента РФ.

В результате в новой стратегии развития села появились такие новшества, как сельская ипотека, которую будет субсидировать государство, конкурс проектов комплексного благоустройства сельских территорий и другие. По мнению Алексея Котлячкова, эти изменения помогут сделать лучше жизнь на селе.

Так, например, сельская ипотека может сыграть положительную роль в закреплении кадров на селе, потому что она не только имеет понятный механизм финансирования, но и распространяется на малые города - районные центры. А это немало значит для пригородных сельхозорганизаций. За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы колхоз им. Кирова Оричевского района, чьи работники получили возможность приобретать жильё в райцентре.

На реализацию ещё одного проекта «Благоустройство сельских территорий» в рамках госпрограммы за счёт областного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 2,8 млн. рублей. Это уже позволило привлечь порядка 53 млн. рублей федеральных средств. В реализации проекта участвуют 29 районов области. Финансирование направят на обустройство площадок накопления ТКО, на создание и обустройство зон отдыха, спортивных, детских площадок, пешеходных зон и на сохранение памятников.

Пока новая программа делает только первые шаги. И станет ли она успешнее предшественницы, покажет время.

Сергей СМОЛИН.