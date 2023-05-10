Чтоб в городе легче дышалось. Развитие электротранспорта в Кировской области пойдёт быстрее

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Все мы помним песенку из советского фильма про Электроника: «До чего дошел прогресс! До невиданных чудес: опустился на глубины и поднялся до небес». Именно она вспомнилась мне, когда я увидел пресс-релиз правительства Кировской области о строительстве на территории нашего региона семи электрозаправок.

Много ли прошло времени с 2019 года, когда в Кирове на ул. Дзержинского, 77, была открыта первая в городе заправочная станция для электромобилей? Совсем ничего, всего каких-то неполных четыре года. И вот уже вместе с запланированными их будет больше десятка.

Но будут ли они востребованными и поставят ли их на тех направлениях, где они принесут больше пользы? Да и вообще - стоит ли пересаживаться на электрокары? Давайте разберемся.

От образцов к серии

В наше бурное время «зеленая повестка» стала мейнстримом в новостных лентах. Все борются за экологию: за чистый воздух, за качественные и натуральные продукты, за возобновляемые источники энергии и прочее. Одним из эффектов этого увлечения стала массовая пересадка автолюбителей из машин с двигателем внутреннего сгорания на элетромобили, в крайнем случае - на авто с гибридным двигателем.

Опыты с первыми машинами, имеющими электрический двигатель, проводились давно, ещё в XIX веке. Но до начала XXI века они не могли соперничать с бензиновыми и дизельными. Прорыв произошёл в 2008 году, когда американская автомобильная компания Tesla Motors, основанная Илоном Маском, начала выпуск спортивного электромобиля Tesla Roadster. Он ничем не уступал по ходовым качествам (динамика разгона и максимальная скорость) обычным автомобилям. С тех пор электрокары всё чаще стали появляться на дорогах разных стран.

В России первые представители элетротранспорта появились в 2007 году. Тогда по распоряжению мэра Москвы закупили восемь малотоннажных грузовиков и два автобуса. В 2012 году в серию был запущен первый российский электроавтомобиль - EL Lada. Его использовали в том числе как легковое такси, положив тем самым начало электрическому общественному автотранспорту.

Санкции, введенные против России странами Запада, только подхлестнули развитие нашего автопрома, в том числе выпускающего автомобили на электрическом ходу. На базе бывшего завода «Рено» в Москве начали выпускать машины бод брендом «Москвич 3е» с электродвигателем. Как сообщили в столичной мэрии в апреле этого года, завод поставит Москве две тысячи электромобилей для службы такси и каршеринга (проката).

Постепенно электрокары из экзотической и дорогостоя­щей новинки превращаются в массовый вид транспорта. За последний десяток лет они стали чаще встречаться на российских дорогах. Доехали эти машины и до Кировской области.

По информации регионального УГИБДД, сегодня у нас зарегистрировано 449 электромобилей, а также 346 машин с гибридной силовой установкой. В городе представлены электрокары «Ниссан Лиф», различные модели «Теслы», «Ягуара» и БМВ.

Ещё семь в плюсе

Развитие автомобильного электротранспорта потребовало и создания соответствующей инфраструктуры для его обслуживания. И в первую очередь - строительства специальных заправочных станций.

Как мы уже сказали, сего­дня на территории областного центра всего четыре такие заправки: на ул. Дзержинского, 77, ул. Ленина, 196, ул. Московской, 116-а, и на ул. Преображенской, 34. Последняя была открыта компанией «Вятка-Эко» в качестве пилотного проекта и заряжает авто бесплатно.

Естественно, такого количества заправок при том числе электромобилей, что у нас есть, не хватает. К тому же ситуация на них, как сообщил руководитель кировского клуба любителей электротранспорта EV Club Kirov Александр Басманов, сложная.

- У «зарядки» на Ленина скапливается большое количество электромобилей, - рассказал он. - Возникают споры, доходит чуть ли не до драки, но, к счастью, решается всё мирно. Можно сделать вывод, что неважно, платная или бесплатная станция, на ней всё равно скапливаются очереди.

Между тем развитие такой инфраструктуры тормозится несколькими факторами, в том числе и несовершенством федеральной нормативной базы. Сказывалось и отсутствие господдержки.

Ещё год назад бывший заместитель министра строи­тельства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Алексей Журавлёв рассказал одному из региональных изданий, что регион в связи с невысоким уровнем газификации и отсутствием большого количества электромобилей не находится в списке приоритетных для федерального центра, поэтому не получает федеральную поддержку. Несмотря на это, руководство области два раза направляло по этому поводу письма в Правительство Российской Федерации, но положительного ответа на них не получило.

Сегодня ситуация, похоже, поменялась. Области, как сообщили в региональном правительстве, выделены федеральные средства на строительство дополнительных заправок для электротранспорта.

- В нашей стране реализуется программа по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, - прокомментировали информацию в областном министерстве энергетики и ЖКХ. - Минэнерго России приняло решение о расширении программы, так как от регионов поступают дополнительные заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры. По поручению губернатора Александра Соколова Кировская область также направила заявку в Минэнерго. Наша заявка была поддержана. Принято решение, что в 2024 году Кировская область получит субсидию на строительство семи объектов зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта.

Уже определились и с местами, где новые станции появятся. Так, три из них построят в Кирове, по одной появится в Афанасьевском округе (д. Ичетовкины), Фалёнском районе (п. Фалёнки), Шабалинском районе (д. Немченята), Малмыжском районе (с. Калинино).

Альтернатива есть

Вот только далеко не все согласны с такой географией строительства новых заправочных станций. Например, уже упомянутый выше лидер клуба владельцев электромобилей Александр Басманов считает, что задействованы не все направления.

- В небольших городах люди тоже активно начнут пересаживаться на электро, потому что, как мы все знаем, электромобили сильно надёжнее и дешевле в использовании, - сказал он. - Можно, безусловно, рассмотреть всё, что угодно, данные направления согласовывались, но во внимание не были приняты направления Советска или Яранска. Там это наиболее актуально по пути в Казань.

Свое мнение на этот счет имеет и председатель Общественной палаты Сергей Улитин. Зарядные станции, говорит он, следовало бы установить в Омутнинске, Котельниче и Вятских Полянах, а Афанасьевский, Шабалинский и Малмыжский районы - оставить на будущее. А вот Фалёнки, по мнению Улитина, - отличный выбор для размещения станции электрозарядки, так как это дорога на Ижевск.

Гарант чистоты воздуха

Впрочем, для развития электротранспорта только увеличения числа заправок будет недостаточно. Они вообще, в отличие от машин на дизеле и бензине, электрокарам не особенно и нужны, ведь эти авто зарядиться могут и от обычной домашней розетки.

Другое дело - стимулирование перехода автовладельцев на транспорт с электродвигателем, в том числе за счет изменения нормативной базы. Так, в апреле этого года в ОЗС был внесен законопроект об обнулении ставки транспортного налога для владельцев электромобилей. Его авторами были зампред регионального парламента Алексей Потапенко (фракция «Единая Россия») и депутат Альберт Бикалюк (фракция «Справедливая Россия - За Правду»). На последнем пленарном заседании Заксобрания этот проект приняли в первом чтении.

Альберт Бикалюк - сам большой поклонник электрокаров и ездит на «Тесле». По его словам, выбор этой марки был для него не случаен, так как «Тесла» - это только наполовину традиционное средство передвижения, а на вторую половину - гаджет. Машиной можно управлять с обычного смартфона. Но, заметил Альберт Александрович, внесение им (в соавторстве) указанного законопроекта не связано с его автопредпочтениями.

- Для меня в этом законе нет ничего личного, - ответил депутат на вопрос корреспондента «ВК». - Мой автомобиль зарегистрирован в Москве, а там и так на такие машины нет транспортного налога.

Увеличение числа электромобилей на кировских дорогах, считает он, - насущная необходимость для решения экологических проблем.

- На прошлом заседании комитета (Законодательного собрания. - Ред.) Албегова (Алла Албегова, теперь уже бывший и. о. министра охра­ны окружающей среды Кировской области. - Ред.) рассказала нам, что ещё 20 лет назад 70 процентов всех вредных выбросов приходилось на промышленные предприятия, а 30 - на транспорт, - сказал Бикалюк. - Сегодня ситуация поменялась зеркально. Львиная доля в загрязнении воздуха приходится на автотранспорт. Отсюда рост различных заболеваний, в том числе онкологических. Электромобили - один из способов решить эту проблему. Я просто хочу, чтобы мои дети дышали чистым воздухом. А с возрастом эту потребность начинаешь ощущать острее.

Налоговая льгота подстегнёт интерес к приобретению электромобилей, послужит для этого дополнительным стимулом, тем более что по стоимости они сейчас вполне сопоставимы с бензиновыми и дизельными аналогами.

По мнению Бикалюка, распределение сети электрических заправочных станций по территории области должно способствовать притоку туристов, поэтому их нужно ставить на административной границе на направлениях сообщения с крупными центрами соседних регионов и России - Москвой, Нижним Новгородом, Казанью и т. п.

Согласятся ли с такой позицией остальные депутаты, узнаем совсем скоро.

Сергей СМОЛИН.