Что важнее: отчёт или жизнь? Общественники обеспокоены организацией школьного питания в Кирове

Уже не раз возникали скандалы в связи с организацией питания в детских учреждениях. То мясо не первой свежести завезут, то «молочка» непонятная обнаружится, то шоколад по цене золотого слитка администрация купит, то котлеты в школьной столовой моют.

Иногда подобного рода сообщения становятся достоянием обществен­ности только на региональном уровне, но бывает, что попадают и в федеральные новостные ленты. Впрочем, сути это не меняет. Всё это говорит о том, что проблемы с организацией питания детей есть и полностью решить их пока не удается.

Между тем «уполномоченные органы» регулярно публикуют парадные отчеты о преодолении всех трудностей. А высокопоставленные чиновники заверяют, что так будет и впредь. Вот только так ли это на самом деле?

Нарушений не нашли

«Вятский край» не раз уже писал о том, что далеко не всегда официальные релизы совпадают с реальностью. И не только в вопросах детского питания. Но последнее - настолько важная тема, что «замазывать» существующие с ним проблемы просто недопустимо. В противном случае мы будем иметь не только недовольство родителей (это самое меньшее из зол), но и массовые отравления школьников и детсадовцев. И звоночки того уже отзвенели.

Еще не забылось, как всего лишь год назад сначала в лянгасовской школе № 73, а потом и в двух нововятских (№ 51 и 65) признаки отравления были выявлены у детей и педагогов. Да, тогда региональное министерство здравоохранения списало всё на вирусную инфекцию. Но далеко не все в это поверили.

А сегодня министерство образования (на официальном сайте правительства Кировской области) нам сообщает, что у местной общественности нет к школьному питанию никаких претензий. При этом ссылаются на результаты проверки столовых в кировских школах № 33 и 26, которую недавно провел региональный штаб родитель­ского общественного контроля. Опрошенные учащиеся претензий к питанию не имеют: «Еда не холодная, готовят вкусно».

- Конечно, как и большинство детей, предпочтение ребята отдают макаронам с сосисками, но мы понимаем, что такой набор блюд не соответствует критерию полезности, - сказала одна из проверяющих Наталья Шулятьева. - Хорошо, что в типовом меню разнообразие: есть мясные и рыбные блюда, в том числе из красных видов рыбы, различные гарниры, витаминные напитки. В силу того что школа (№ 33. - Ред.) небольшая, одновременно накрывают на два класса, что позволяет обеспечить температурный режим готовых блюд. Здесь процент несъеденной еды минимален.

Во второй школе контролёры спросили мнение у старших школьников. У них, как написано, в отличие от младшеклассников, претензий больше. Преобладает мнение, что нужно чаще давать макароны. Но вывод у комиссии в целом был положительный.

- Порадовало, что в школе активный родительский совет, который регулярно проверяет организацию питания, - отметила всё та же Наталья Шулятьева. - Родителей, которые жалуются на меню и на качество блюд, здесь приглашают прийти в столовую и сесть рядом с ребенком, чтобы лично попробовать блюда и получить объяснения по технологии их приготовления. Как правило, после таких дегустаций жалобы снимаются. Познакомиться с разработанным меню на две недели и на каждый день можно на сайте школы.

Помимо родителей, контроль качества поступающих продуктов осуществляет и школьная бракеражная комиссия.

Беспокоиться не о чем?

Таким образом, у родительской общественности (на официальном уровне) претензий к организации питания в кировских школах нет. Что уж говорить о чиновниках, которые и на муниципальном, и на региональном уровне отвечают за него. Хотя, с учетом новых обстоятельств (специальная военная операция на Украине, введённые после её начала санкции и паника на продуктовом рынке), они могут возникнуть.

Однако первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов поспешил заверить, что повышение цен на продукты питания не приведет к отмене бесплатных обедов для младших школьников и никак не повлияет на их качество.

- Мониторинг показал, что компании, организующие бесплатное питание в ряде школ региона, заявляют о значительном повышении цен, - сказал он. - При этом там, где в школах имеются собственные пищеблоки, стои­мость закупаемых продуктов питания выросла несущественно. В связи с этим выявляемые факты завышения цен будут направлены в надзорные органы для проведения проверки.

Министерству образования Киров­ской области, по его словам, поручено проанализировать рекомендованное школам меню и предусмотреть возможность замены отдельных дорого­стоящих продуктов, таких, как свежие овощи, например, на свежие фрукты. Замены должны быть произведены с учетом калорийности и действующих СанПиН.

Чиновники игнорируют общественность

Нужно особо отметить, что вышеупомянутая «родительская общественность», которая ходила по кировским школам, числится в организации, созданной при общественном совете министерства образования Кировской области. По непроверенным данным, в состав этого родительского общественного контроля входят в том числе члены семей сотрудников самого министерства. Поэтому, можно ли полностью доверять их выводам, тот еще вопрос.

Такого мнения, в частности, придерживаются члены неформального объединения «Родительский кон­троль»: депутат регионального Законодательного собрания Ольга Тырыкина и ее помощница Татьяна Чуянова. Обе они имеют несовершеннолетних детей, и обе не первый год занимаются проблемами школьного и до­школьного питания.

Кстати, в том числе благодаря этим общественницам в свое время были вскрыты факты поставок в муниципальный Комбинат продовольствия и социального питания недоброкачественных продуктов - мяса и молока. А среди последних их «наработок» - обнаружение на комбинате «сомнительной» по качеству печени и шоколада «Алёнка» по «завышенной» (во всяком случае, так считает «Родительский контроль») в два раза цене.

По словам женщин, в организации школьного питания есть еще немало недостатков. Об этом пишут и неравнодушные родители на странице объ­единения в социальной сети «ВКонтакте». Об этом (на правах анонимности) сообщают работники школьных столовых и педагоги.

Поставить заслон недостаткам могло бы изменение кадровой политики: по мнению общественниц, нужно, чтобы во главе таких предприятий, как Комбинат продовольствия и социального питания, стояли люди со специальным образованием, с опытом работы в общепите. Вот только пока даже незначительных подвижек в этом направлении не наблюдается.

Да и к проверке школьных пищеблоков нужно привлекать людей, которые понимают, как должен быть организован процесс приготовления пищи, как должны храниться продукты, как должны быть оборудованы цеха и т. д. В противном случае такие контрольные мероприятия будут обычной профанацией.

- Что может дать проверка, если сотрудники школы заранее оповещены о дне и часе, когда придут проверяющие? - задается риторическим вопросом Татьяна Чуянова. - Какое доверие может быть к проверяющим, если даже на официально опубликованных фотографиях их посещения пищеблоков видно, что они проходят мимо очевидных нарушений санитарных норм и не обращают на это внимания?

Может ли «Родительский контроль» помочь чиновникам в устранении недостатков при организации школьного питания? Готов ли он к этому? Да, может и готов, отвечают общественницы. Однако чиновники предпочитают его игнорировать. Видимо, без него жить спокойней.

И пробить эту бюрократическую стену пока не помогает даже депутатский статус Ольги Тырыкиной. Хотя впереди, по словам последней, нас ждут сложные времена: ситуация на продовольственном рынке складывается негативная, цены на продукты растут, а поправки в областной бюджет, которые предусматривали бы рост расходов на школьное питание, не внесены.

Иван ТРОФИМОВ.