ЧП в «Вересниках». В Кирове во время соревнований обрушилась крыша спорткомплекса

Фото прокуратуры Кировской области

Судя по кадрам видеозаписи, лишь по счастливой случайности обрушившиеся куски снега и льда не задели никого из спортсменов.

Кадры из «Вересников» тут же разошлись по соцсетям. О происшествии заговорили не только региональные, но и федеральные СМИ. В очередной раз область негативно отметилась в информационном пространстве.

Уже сам факт обрушения конструкций в новом спортивном сооружении породил вопросы к тем, кто его проектировал и строил. А комментарии официальных лиц, прозвучавшие сразу же после этого происшествия, их не только не сняли, но и добавили новые.

О чём хотелось спросить?

Напомним, что легкоатлетический манеж в кировском микрорайоне Вересники был построен Газпромом в рамках программы «Газпром - детям». Его торжественное открытие состоялось в 2018 году. На церемонию приехал глава газового концерна Алексей Миллер. Вместе с губернатором области Игорем Васильевым они в ознаменование запуска объекта перерезали ленточку. Позднее, уже в этом году, тот же Газпром рядом с манежем построил и сдал в эксплуатацию крытый бассейн.

После запуска легкоатлетического манежа, получившего после открытия собственное название - «Вересники», началось активное его использование для занятий спортом и проведения различных спортивных соревнований, в том числе международных.

Губернатор области Игорь Васильев не раз высказывал идею, что вокруг этого комплекса должен возникнуть спортивный кластер «мирового уровня». В связи с чрезвычайным происшествием в «Вересниках» он в тот же день прокомментировал его. На своей странице в интернете глава региона написал: «По факту происшествия в легкоатлетическом манеже «Вересники», где произошло разрушение кровли размером пять на четыре метра, дал поручение всем ответственным органам провести детальную проверку произошедшего.

Главное, что пострадавших среди детей и взрослых, которые в этот момент находились на соревнованиях, нет.

Учитывая снежную зиму и частые перепады температур этой весной, также поручил провести проверку кровель всех спортивных объектов региона.

Кроме того, детали произошедшего в ближайшее время обсудим с собственником здания ООО «Газпром инвестгазификация», у которого правительство области арендует здание манежа, для незамедлительного принятия мер реагирования».

В связи с этим комментарием у вятской общественности только добавилось вопросов. Ранее она уже интересовалась, как такое могло случиться в совершенно новом здании. Возникали даже предположения, что деньги, которые Газпром выделил на строительство манежа, были попросту разворованы и в результате его «слепили» из самых дешевых материалов. Публика требовала раскрыть причины обрушения кровли, указать и наказать «виновных». Хотя после того, что написал губернатор, к этому добавилось также изумление: как так получилось, что Газпром якобы подарил спортивный комплекс области, а на деле этого и в помине нет? Неужели газовый гигант в очередной раз решил нажиться на гражданах?

Точки над «и»

Снять накопившиеся вопросы должен был брифинг директора спортивной школы «Вересники» Андрея Рудина, который состоялся 6 апреля. Именно эта спортшкола выступает арендатором данного объекта, и ее руководство в курсе всех последовавших после ЧП событий. И действительно, в основном точки над «и» были поставлены.

Во-первых, по факту происшествия сразу же была сформирована специальная комиссия, в которую вошли представители Газпрома, подрядной организации, строившей манеж, проектного института, спортшколы как арендатора, а также региональной власти. На момент проведения брифинга комиссия уже сформировала первые выводы. А именно - для установления причины обрушения кровли необходимо проведение двух экспертиз.

Первая из них в срок до 11 апреля 2021 года должна дать заключение о степени и о причинах разрушения, а также об объемах работ, которые необходимы для восстановления обвалившейся кровли и устранения других последствий обрушения.

Вторая экспертиза назначена с целью обследования всей кровли легкоатлетического манежа для подтверждения возможности ее безопасной эксплуатации. Она должна завершиться через месяц.

Пока же, как сказал Андрей Рудин, в течение недели собственник объекта вместе с подрядчиком проведут консервацию отверстия, образовавшегося в крыше, чтобы внутрь не попадали осадки. После получения заключения первого этапа экспертизы в течение трех недель будет проведен ремонт кровли. Получается, что она будет восстановлена спустя месяц после обрушения.

Рудин особо подчеркнул, что «согласно проектной и эксплуатационной документации, кровля объекта не требует мероприятий по очистке от снега». Несущая способность металлоконструкций, на которые уложена кровля, должна обеспечивать снежную нагрузку, свойственную климатической зоне Кировской области. Иными словами, крышу не нужно было чистить.

Он также заметил, что в марте 2019 года администрацией легкоатлетического манежа была обнаружена деформация профильного листа на этом участке кровли, собственник объекта был проинформирован. ООО «Газпром инвестгазификация» провело независимую экспертизу, по итогам которой спортшкола получила разрешение на дальнейшую эксплуатацию сооружения с учетом рекомендаций по обслуживанию кровли в зимний период. Согласно последним, максимально допустимый уровень снега не должен превышать 60 сантиметров в местах деформации. В других пролетах подобных деформаций выявлено не было.

Служба эксплуатации легкоатлетического манежа в течение двух лет контролировала уровень снежного покрова и очистку крыши при превышении уровня в 60 сантиметров в осях 1-2. 4 апреля 2021 года уровень снега на крыше легкоатлетического манежа находился ниже максимально допустимого уровня. Фиксация уровня снежного покрова производилась в специальном журнале.

За весь период с 2019 года в адрес генерального подрядчика в рамках гарантийных обязательств неоднократно направлялись уведомления о необходимости замены поврежденных элементов кровли.

Во-вторых, легкоатлетический манеж в настоящее время находится в собственности ООО «Газпром инвестгазификация». Но это до тех пор, пока не будут завершены все строительные и наладочные работы. Сейчас они уже сделаны и начат процесс передачи спортивного сооружения в собственность Кировской области. Он будет происходить в течение 2021 года.

Пока же его арендует спортивная школа «Вересники». Соответствующий договор заключён с 1 сентября 2020 года. До этого арендатором была Вятская спортивная школа олимпийского резерва. Стоимость аренды, по словам директора спортшколы «Вересники», составляет пять тысяч рублей в месяц.

Ну и, наконец, в-третьих. Директор спортшколы «Вересники» сказал, что пока принято решение о закрытии зоны легкоатлетического манежа до завершения ремонтно-восстановительных работ. В данный момент в нормальном режиме работают только административные помещения и бассейн.

- Мы сожалеем о случившемся и приносим свои искренние извинения всем, кто оказался в этот момент в легкоатлетическом манеже, - подчеркнул Андрей Рудин. - Команда спортивного комплекса работает в усиленном режиме и сделает всё возможное для того, чтобы такого в дальнейшем не повторялось. Тренировочный процесс спортивной школы будет возобновлен в ближайшее время на других спортивных объектах региона, а также на открытых спортивных площадках.

Казалось бы, спортивный чиновник ответил на все вопросы, которые возникли у жителей Кировской области по факту случившегося ЧП. Однако почти сразу же после того, как было опубликовано содержание брифинга, в соцсетях появился комментарий: «Почти месяц! На латание, в общем-то, дыры. Месяц, Карл!»

Иван ТРОФИМОВ.