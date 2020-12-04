COVID-волонтеры. Ваше мнение!

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С коронавирусом борются врачи, а добровольцы помогают людям, попавшим в период пандемии в непростую ситуацию. Пресс-центр правительства Кировской области сообщает, что с марта 2020 года в акцию «#МыВместе» в регионе включились более 1100 волонтеров. За это время они выполнили более 4400 заявок жителей области, передали нуждающимся более 20 тысяч продуктовых наборов.

Сегодня добровольцы продолжают доставлять пожилым гражданам продукты, лекарства, помогают им оплачивать жилищно-коммунальные услуги, работают в колл-центре. Кроме того, они стали развозить бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с диагнозом COVID-19.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Готовы ли вы стать COVID-волонтером?

- Да, людям нужна помощь добровольцев

- Нет, я боюсь заразиться коронавирусом

- Да, если эта работа будет оплачиваться

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Не так давно «Вятский край» писал о пенсионере Александре Штине из Кумён, который уже 15 лет отстаивает свое право на бесплатные лекарства в судах различных инстанций. Только за последний год Александр Григорьевич отсудил у минздрава Кировской области и подведомственных ему организаций более пяти тысяч рублей.

А пенсионерка из Зуевки Надежда Бородина судится с муниципалитетом за право не замерзнуть зимой в собственной вполне благоустроенной квартире. Но пока она проиграла уже три суда. Однако женщина не намерена сдаваться и подает заявление в Верховный суд Российской Федерации.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Готовы ли вы судиться с чиновниками?

- Да, я всегда отстаиваю свои права в суде – 7 голосов (13,7%)

- Да, но надо заручиться поддержкой адвоката – 30 голосов (58,8%)

- Нет, чиновников в суде не победить – 14 голосов (27,5%)

Статью «Война без особых причин?» читайте в субботнем номере «Вятского края»