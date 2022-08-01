ЧОП: без бабушки с наганом? Кировские общественники обсудили охранный бизнес
ОБЩЕСТВО
Мы уже привыкли к тому, что видим в магазинах людей в форме частных охранников. Встречаются они и в других учреждениях - госархивах, школах, музеях, библиотеках, больницах. Словом, там, где, по мнению работодателей, необходимы контроль и порядок. Правда, иногда при виде бабули в форме или старичка с нашивками у нас появляется улыбка: мол, а как они в случае непредвиденной ситуации могут справиться с каким-то нарушителем? Им при «атаке» хулигана и самим, что весьма вероятно, помощь потребуется.
Однако в последнее время требования к ЧОПам (частным охранным агентствам) ужесточились: мало удостоверения о прохождении курсов, лицензии и т.д. Работодатель смотрит и на физические способности охранников, на их моральные качества. Появились к чоповцам другие требования, расширится спектр оказываемых ими услуг. Впрочем, обо всём по порядку.
Теперь уже официально
В июле в Госдуму внесли законопроект, который увеличивает полномочия сотрудников частных охранных организаций. Речь не только о скучающих мужчинах у дверей супермаркетов, но и обо всей негосударственной сфере безопасности в целом. К ней могут относиться инкассаторы, телохранители и даже частные детективы. Новый закон, одним из инициаторов которого стал депутат Александр Хинштейн, предусматривает, что сотрудники ЧОПов могут заниматься спасательными работами, тушением пожаров, кинологией, а также патрулировать улицы вместе с полицией.
Сейчас предприниматели, обеспечивающие безопасность, действуют на основе закона, принятого еще в 1992 году. Новый законопроект приводит правовую базу в соответствие с временем. Кроме того, он вводит юридическое понятие «телохранитель», разрешает охранным фирмам создавать филиалы в регионах РФ, отличных от региона регистрациии, в случае необходимости - привлекать соисполнителей.
Для предприятий и физических лиц охранный вид деятельности становится исключительным. У каждого сотрудника появится личная карточка охранника по форме, установленной государством. Каждое ЧОП будет обязано вести их реестр. Регламентируется взаимодействие ЧОПов и правоохранительных органов в сфере обеспечения общественного порядка. При этом депутаты выделяют обязательное сотрудничество и договорное.
Если говорить об охранном рынке, то на 80 процентов это сообщество состоит из бывших правоохранителей или тех, кто служил в силовых органах, таких, как органы Министерства обороны. Поэтому чаще всего это люди, обладающие специальными знаниями и опытом. Вся эта система, которая называется негосударственной сферой безопасности, является серьезным и сильным вспомогательным инструментом для мер по соблюдению порядка в нашей стране.
На Вятке свои порядки?
Недавно на заседании комиссии по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты Кировской области (ОПКО) обсудили проблемы деятельности ЧОПов и оценили их роль в обеспечении безопасности охраняемых объектов.
Александр Толмасов, начальник отделения по контролю за частной охранной и детективной деятельностью Росгвардии:
- На учёте в управлении Росгвардии по Кировской области состоит 88 ЧОПов, почти семь тысяч частных охранников. Всего на территории Кировской области под контролем более десяти тысяч объектов.
По его словам, в настоящее время выявлено 26 нарушений в работе ЧОПов. С начала 2018 года прекратили частную охранную деятельность 54 организации. Основная проблема ЧОПов - отсутствие контроля со стороны заказчиков за качеством оказания охранных услуг. Большинство объектов, когда проводят торги, победителем признают ЧОП, предложившее минимальную стоимость услуг, которая даже не в силах покрыть налог. Следовательно, организация вынуждена приглашать на работу людей, не имеющих удостоверения охранника, то есть необученных. В то же время заказчик, оплачивая услугу, не проверяет ее качество.
Сколько стоит охранник?
Теперь практически в каждом образовательном учреждении имеются охранники. Насколько качественно оказываются ими услуги, к примеру, в школах? Об этом тоже говорили общественники.
Евгений Сметанин, председатель комиссии:
- Мы уже несколько раз рассматривали на комиссии тему по антитеррористической защите школ и образовательных учреждений в целом. И всегда сталкивались с одним и тем же вопросом: почему там охраняют не специалисты, а бабушки, дедушки? Ответ был один: денег в областной бюджет на эту сферу закладывается недостаточно, около 62 миллионов рублей. Причём на все школы области. За такие деньги нанять квалифицированных охранников просто не представляется возможным. Заколдованный круг какой-то. Нет бюджетной обеспеченности - появляются некачественные услуги.
Александр Миляев, эксперт ОПКО, председатель правления регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности федерального координационного центра руководителей охранных структур по Кировской области (РООР ФКЦ РОС Киров):
- Себестоимость услуги одного частного охранника в Кировской области на сегодняшний день, с учётом районного коэффициента, составляет 283 рубля в час. В эту сумму заложено всего пять процентов рентабельности. Ни одна коммерческая структура не будет работать бесплатно. А тендер выигрывают по ФЗ-44 те, у кого эта цифра составляет, скажем, 72 рубля. И тут уж можно сказать, что, какая зарплата выплачивается, такая услуга и оказывается. Заказчики сейчас неохотно идут на проверку качества охранных услуг, но есть в ФЗ-44 статья, которая конкретно о том говорит. В законе об объединении работодателей дано право нам самим оказывать содействие заказчикам в проверках по оказанию услуг и осуществлять общественный контроль. Мы на территории Кировской области это и делаем. У нас есть эксперты, которые выезжают на объекты, записывают на видеорегистратор, составляют акты. Затем результаты передаём заказчику.
Где качество услуг?
Эксперты привели конкретные примеры. Они побывали в трех детских лагерях, где заказчиком охранных услуг оформлен один человек.
Владимир Лукин, заместитель председателя правления РООР ФКЦ РОС Киров:
- Что нам бросилось в глаза? По контракту предусмотрена сменная круглосуточная работа охранников. При этом на территории лагеря должны осуществлять охрану два сотрудника в постоянном режиме. А их оказалось всего двое, то есть они заступали в начале смены. Так и работают (и живут там) до конца августа. Но человеку нужно спать. Вот и получается, что 12 часов в сутки работает лишь один охранник. Услуга не оказывается, а деньги платят. По грубым подсчётам, 500 тысяч рублей по этому контракту. Если так и дальше будет продолжаться, заказчик переплатит.
Главное - кадры
При координационном совете Росгвардии создана комиссия по качеству оказания охранных услуг. Как рассказали на её заседании, все ЧОПы занялись «самоочищением охранной отрасли». С этой целью анализируют проведение торгов по ФЗ-44 (все в открытом доступе). Наладили взаимодействие с налоговой инспекцией. Поняли, что необходимо взаимодействовать всем структурам в решении вопросов, касающихся охранной деятельности.
Кадровый вопрос, как выяснилось на заседании комиссии, остро стоит и перед охранной отраслью Кировской области. С 2018 года в регионе стало на 54 охранных предприятия меньше, а число официальных охранников снизилось более чем на три тысячи человек.
- Это одна из самых злободневных проблем, - сказал Александр Миляев. - Наверное, кадров сейчас везде не хватает. Хотя наша работа вроде бы не требует от человека «семи пядей во лбу». Профессия охранника социально ориентированная, и мы с радостью готовы брать (и берём) людей в возрасте 60+. Готовы обучить и трудоустроить. Но, узнавая про зарплату, идут не очень активно.
Есть ли выход?
И все-таки эксперты и представители Росгвардии предложили конкретные пути решения возникшей проблемы: нужно на территории Кировской области расширять общественный контроль за качеством оказания охранных услуг; организовать круглый стол с представителя министерств и ведомств, которые проводят торги по ФЗ-44.
Участники комиссии решили на следующем заседании рассмотреть этот вопрос более детально, пригласить представителей министерства спорта и молодежной политики, министерства образования Кировской области.
А. ВЯТКИН.
P.S. Напрямую законодательные инициативы, внесённые в Государственную думу, коснутся 17,5 тыс. охранных предприятий по всей России. Они силами 670 тысяч сотрудников обеспечивают безопасность на 1,4 млн. объектов. Как эти инициативы отразятся на всех остальных гражданах, мы узнаем после утверждения законопроекта.
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.