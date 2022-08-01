ЧОП: без бабушки с наганом? Кировские общественники обсудили охранный бизнес

Мы уже привыкли к тому, что видим в магазинах людей в форме частных охранников. Встречаются они и в других учреждениях - госархивах, школах, музеях, библиотеках, больницах. Словом, там, где, по мнению работодателей, необходимы контроль и порядок. Правда, иногда при виде бабули в форме или старичка с нашивками у нас появляется улыбка: мол, а как они в случае непредвиденной ситуации могут справиться с каким-то нарушителем? Им при «атаке» хулигана и самим, что весьма вероятно, помощь потребуется.

Однако в последнее время требования к ЧОПам (частным охранным агентствам) ужесточились: мало удостоверения о прохождении курсов, лицензии и т.д. Работодатель смотрит и на физические способности охранников, на их моральные качества. Появились к чоповцам другие требования, расширится спектр оказываемых ими услуг. Впрочем, обо всём по порядку.

Теперь уже официально

В июле в Госдуму внесли законопроект, который увеличивает полномочия сотрудников частных охранных организаций. Речь не только о скучающих мужчинах у дверей супермаркетов, но и обо всей негосударственной сфере безопасно­сти в целом. К ней могут относиться инкассаторы, телохранители и даже частные детективы. Новый закон, одним из инициаторов которого стал депутат Александр Хинштейн, предусматривает, что сотрудники ЧОПов могут заниматься спасательными работами, тушением пожаров, кинологией, а также патрулировать улицы вместе с полицией.

Сейчас предприниматели, обеспечивающие безопасность, действуют на основе закона, принятого еще в 1992 году. Новый законопроект приводит правовую базу в соответствие с временем. Кроме того, он вводит юридическое понятие «телохранитель», разрешает охранным фирмам создавать филиалы в регионах РФ, отличных от региона реги­страциии, в случае необходимости - привлекать соисполнителей.

Для предприятий и физических лиц охранный вид деятельности становится исключительным. У каждого сотрудника появится личная карточка охранника по форме, установленной государством. Каждое ЧОП будет обязано вести их реестр. Регламентируется взаимодействие ЧОПов и правоохранительных органов в сфере обеспечения общественного порядка. При этом депутаты выделяют обязательное сотрудничество и договорное.

Если говорить об охранном рынке, то на 80 процентов это сообщество состоит из бывших правоохранителей или тех, кто служил в силовых органах, таких, как органы Министерства обороны. Поэтому чаще всего это люди, обладающие специальными знаниями и опытом. Вся эта система, которая называется негосударственной сферой безопасности, является серьезным и сильным вспомогательным инструментом для мер по соблюдению порядка в нашей стране.

На Вятке свои порядки?

Недавно на заседании комиссии по безопасности и взаимодействию с право­охранительными органами Общественной палаты Кировской области (ОПКО) обсудили проблемы деятельности ЧОПов и оценили их роль в обеспечении безопасности охраняемых объектов.

Александр Толмасов, начальник отделения по кон­тролю за частной охранной и детективной деятельно­стью Росгвардии:

- На учёте в управлении Росгвардии по Кировской области состоит 88 ЧОПов, почти семь тысяч частных охранников. Всего на территории Кировской области под контролем более десяти тысяч объектов.

По его словам, в настоящее время выявлено 26 нарушений в работе ЧОПов. С начала 2018 года прекратили частную охранную деятельность 54 организации. Основная проблема ЧОПов - отсутствие контроля со стороны заказчиков за качеством оказания охранных услуг. Большинство объектов, когда проводят торги, победителем признают ЧОП, предложившее минимальную стоимость услуг, которая даже не в силах покрыть налог. Следовательно, организация вынуждена приглашать на работу людей, не имеющих удостоверения охранника, то есть необученных. В то же время заказчик, оплачивая услугу, не проверяет ее качество.

Сколько стоит охранник?

Теперь практически в каждом образовательном учреж­дении имеются охранники. Насколько качественно оказываются ими услуги, к примеру, в школах? Об этом тоже говорили общественники.

Евгений Сметанин, председатель комиссии:

- Мы уже несколько раз рассматривали на комиссии тему по антитеррористической защите школ и образовательных учреждений в целом. И всегда сталкивались с одним и тем же вопросом: почему там охраняют не специалисты, а бабушки, дедушки? Ответ был один: денег в областной бюджет на эту сферу закладывается недостаточно, около 62 миллионов рублей. Причём на все школы области. За такие деньги нанять квалифицированных охранников просто не представляется возможным. Заколдованный круг какой-то. Нет бюджетной обеспеченности - появляются некачественные услуги.

Александр Миляев, эксперт ОПКО, председатель правления регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности федерального координационного центра руководителей охран­ных структур по Кировской области (РООР ФКЦ РОС Киров):

- Себестоимость услуги одного частного охранника в Кировской области на сегодняшний день, с учётом районного коэффициента, составляет 283 рубля в час. В эту сумму заложено всего пять процентов рентабельности. Ни одна коммерческая структура не будет работать бесплатно. А тендер выигрывают по ФЗ-44 те, у кого эта цифра составляет, скажем, 72 рубля. И тут уж можно сказать, что, какая зарплата выплачивается, такая услуга и оказывается. Заказчики сейчас неохотно идут на проверку качества охранных услуг, но есть в ФЗ-44 статья, которая конкретно о том говорит. В законе об объединении работодателей дано право нам самим оказывать содействие заказчикам в проверках по оказанию услуг и осуществлять общественный кон­троль. Мы на территории Кировской области это и делаем. У нас есть эксперты, которые выезжают на объекты, записывают на видеорегистратор, составляют акты. Затем результаты передаём заказчику.

Где качество услуг?

Эксперты привели кон­кретные примеры. Они побывали в трех детских лагерях, где заказчиком охранных услуг оформлен один человек.

Владимир Лукин, заме­ститель председателя правления РООР ФКЦ РОС Киров:

- Что нам бросилось в глаза? По контракту преду­смотрена сменная круглосуточная работа охранников. При этом на территории лагеря должны осуществлять охрану два сотрудника в постоянном режиме. А их оказалось всего двое, то есть они заступали в начале смены. Так и работают (и живут там) до конца августа. Но человеку нужно спать. Вот и получается, что 12 часов в сутки работает лишь один охранник. Услуга не оказывается, а деньги платят. По грубым подсчётам, 500 тысяч рублей по этому контракту. Если так и дальше будет продолжаться, заказчик переплатит.

Главное - кадры

При координационном совете Росгвардии создана комиссия по качеству оказания охранных услуг. Как рассказали на её заседании, все ЧОПы занялись «самоочищением охранной отрасли». С этой целью анализируют проведение торгов по ФЗ-44 (все в открытом доступе). Наладили взаимодействие с налоговой инспекцией. Поняли, что необходимо взаимодействовать всем структурам в решении вопросов, касающихся охранной деятельности.

Кадровый вопрос, как выяснилось на заседании комиссии, остро стоит и перед охранной отраслью Киров­ской области. С 2018 года в регионе стало на 54 охранных предприятия меньше, а число официальных охранников снизилось более чем на три тысячи человек.

- Это одна из самых злободневных проблем, - сказал Александр Миляев. - Наверное, кадров сейчас везде не хватает. Хотя наша работа вроде бы не требует от человека «семи пядей во лбу». Профессия охранника социально ориентированная, и мы с радостью готовы брать (и берём) людей в возрасте 60+. Готовы обучить и трудоустроить. Но, узнавая про зарплату, идут не очень активно.

Есть ли выход?

И все-таки эксперты и представители Росгвардии предложили конкретные пути решения возникшей проблемы: нужно на территории Кировской области расширять общественный контроль за качеством оказания охранных услуг; организовать круглый стол с представителя министерств и ведомств, которые проводят торги по ФЗ-44.

Участники комиссии решили на следующем заседании рассмотреть этот вопрос более детально, пригласить представителей министерства спорта и молодежной политики, министерства образования Кировской области.

А. ВЯТКИН.

P.S. Напрямую законодательные инициативы, внесённые в Государственную думу, коснутся 17,5 тыс. охранных предприятий по всей России. Они силами 670 тысяч сотрудников обес­печивают безопасность на 1,4 млн. объектов. Как эти инициативы отразятся на всех остальных гражданах, мы узнаем после утверждения законопроекта.