«Честное пионерское!» Ваше мнение!

19 мая 2022 года отмечается столетие Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. В Кировской области это событие отметили открытием выставки «Честное пионерское» в Диораме.

Свою пионерскую молодость помнят несколько поколений россиян. У кого-то она связана с интересными проектами и добрыми делами, у кого – со скучными собраниями и никому не нужными «смотрами строя и песни».

А в 1991 году пионерию «закрыли» вслед за комсомолом и КПСС.

В современной России нет продолжателя дела пионерии, есть только «Всероссийское движение школьников» и военизированная «Юнармия».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вам нравилось быть пионером?

- Да, это было светлое время понятных идеалов и четких целей

- Нет, я никогда не любил ходить строем и сидеть на собраниях

- Нет, детское коммунистическое движение было глубоко лживым

- Я не успел стать пионером

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

В Законе об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации говорится о важности оказания качественной медицинской помощи населению. Между тем, каждый год следователи рассматривают тысячи сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками. И если пациент скончался, врачу грозит уголовная ответственность.

Но если, на свою удачу, после некачественного лечения больной остался жив, у него есть полное право подать иск о возмещении вреда, причиненного его здоровью. В этом случае он может взыскать с медучреждения расходы на восстановление здоровья, лекарства, посторонний уход, санитарно-курортное лечение; утраченный заработок и упущенную выгоду; компенсацию морального вреда.

Пациент имеет право, но часто ли суд поддерживает его требования?

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Можно ли отсудить у больницы компенсацию за некачественное лечение?

- Да, если заручиться поддержкой страховой компании – 6 голосов (19,4%)

- Нет, суды не поддерживают иски граждан к медикам – 11 голосов (35,5%)

- Да, если провести независимую экспертизу и нанять юриста - 9 голосов (29,0%)

- Я впервые слышу о такой компенсации – 5 голосов (16,1%)

Статью «Ошибка или закономерность?» читайте в субботнем номере «Вятского края».