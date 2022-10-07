Цена подделки. Ваше мнение!

Кировская область попала в лидеры ПФО по числу изъятых из незаконного оборота сигарет, о чем сообщило региональное министерстве промышленности, предпринимательства и торговли.

Во 2-м квартале 2022 года в нашем регионе было конфисковано 870 тысяч штук табачных изделий. Но доля нелегальных сигарет на рынке Кировской области снижается год от года: нынче их 7,1%, тогда как в 2021 году было 9,9%, в 2020 году – 18,4%. Кроме того, сократилось количество торговых точек, в которых повторно обнаружена нелегальная табачная продукция.

В сводном рейтинге регионов Кировская область поднялась по этому показателю с 66-го на 38-е место.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы покупаете заведомо контрафактные товары?

- Да, цена на них значительно ниже при приличном качестве

- Нет, я не хочу поддерживать рублем изготовителей подделок

- Часто просто невозможно отличить подделку от оригинала

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

В сентябре в Кирове прошел уже восьмой региональный фестиваль «Зодчество-2022. Вятка архитектурная». Фестиваль проводится раз в два года, и каждый раз дизайнеры, проектные институты, строительные организации, архитектурные мастерские, студии, бюро представляют на нем уже реализованные и совершенно новые проекты.

Нынче на конкурс заявлено более 50 архитектурных проектов по 9 номинациям. Главную награду фестиваля – премию в области архитектуры «Золотая колонна» – вручили за лучший реализованный проект.

Однако горожане не всегда видят, как такая активная архитектурная деятельность делает областной центр красивым и современным.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Могут ли современные архитектурные проекты изменить облик г. Кирова?

- Да, и эта работа уже видна каждому кировчанину – 5 голосов (17,9%)

- Нет, проекты разрабатывают для участия в конкурсах – 16 голосов (57,1%)

- Возможно, но мы вряд ли застанем их реализацию – 7 голосов (25,0%)

Статью о вятских архитекторах читайте в субботнем номере «Вятского края».