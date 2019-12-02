Цена «красивого» номера. Мнения о попытке узаконить продажу госзнаков

МВД и Минэкономики России договорились о принципах законной продажи гражданам «красивых» автономеров. Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.

По информации федеральных СМИ, государственные регистрационные знаки (ГРЗ) будут поделены на обычные и «красивые» - с совпадающими буквами, цифрами и т.д. (конкретные принципы формирования разработают позже). Получить «красивый» ГРЗ можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто.

Помимо стандартной процедуры (получение номера, сгенерированного системой) будет доступна новая: выбрать номер, заплатив повышенную пошлину. Ее размер должно определить Минэкономики.

В этом случае автовладелец вводит на портале желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. В течение суток номер надо выкупить. Также можно будет выбрать номер из массива «красивых» номеров: пошлина будет на порядок выше (может достигать 200 - 300 тыс. рублей), но размер еще не определен. Возможно, в Налоговом кодексе пропишут базовые ставки для номеров конкретных серий. Подобная схема уже работает в Казахстане, где повышенную пошлину платят за номера с цифрами 001 - 009.

Предусмотрен другой вариант - когда на конкретную серию номеров распространяется повышающий или понижающий коэффициент: субъекты федерации смогут их вводить региональными законами. Или же ГРЗ, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион. Такую инициативу Минэкономики выдвинуло для создания дополнительных источников пополнения бюджетов. Если гражданин соглашается на участие в торгах, сначала ему выдают обычный номер из «общего» массива, а уже после окончания торгов (они будут длиться примерно месяц) госзнак можно заменить. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства.

Сегодня есть несколько условно законных способов получить «красивые» номера. Например, их продают вместе с машинами-донорами: гражданин покупает авто вместе с желаемым ГРЗ, а затем устанавливает знак на свою машину. В сети цена номеров доходит до 1 - 2 млн. рублей. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за «особый» знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдадут обычный госзнак. Исключение сделают только для ситуаций, когда машина с «красивым» номером регистрируется на другого человека в связи с получением машины по наследству.

Разработать правила проведения аукционов по продаже госзнаков еще в 2010 году распорядился Владимир Путин, работавший тогда премьером. Минэкономики приступило к подготовке проекта в 2018-м. Изначально ведомство настаивало исключительно на проведении аукционов, ГИБДД - на использовании фиксированной госпошлины.

«ВК» собрал мнения кировчан о «красивых» автомобильных номерах.

Виктор, бывший сотрудник дорожно-патрульной службы управления ГИБДД Кировской области:

- Ой, «красивые» номера, «блатные», «крутые»… У нас, в России, всегда все хотят как-то выделиться, обозначить свою принадлежность к особой касте. Раньше, в дореволюционные времена, тоже, наверно, считали необходимым покрасить колеса у кареты - кто едет, какой барин? Или прилепить к повозке-телеге табличку: сколько у нее лошадиных сил.

Но это, разумеется, шутка. А если серьезно, то за мою службу (выслуга в дорожно-патрульной службе у меня большая) мне ни разу не приходилось на дорогах Кировской области сталкиваться с тем, что кто-то был из «касты неприкасаемых», кого нельзя было бы остановить за нарушение, даже если он имел номер какой-то особой принадлежности. Останавливали всех, как говорится - невзирая на лица и звания.

«Тормозили» машины с представителями администрации, даже губернатора области Владимира Ниловича Сергеенкова. Вот помню был такой случай где-то на трассе в Советске. Там инспектор ДПС, простой деревенский парень, знающий лишь должностную инструкцию и добросовестно ее выполняющий, остановил автомобиль с номером, на котором был российский флажок. А таких флажков на номерах в области было всего два на автомобилях - у губернатора и у члена Совета Федерации.

В общем, остановил паренек белый «Вольво», придрался: почему машина не растаможена? Он же не знал, кто в салоне авто находится. Говорил, воспитывал, профилактировал. Разъехались, что называется, с миром. Правда, потом с ретивым инспектором все-таки провели непринужденную беседу. Не наказали: он же по инструкции действовал!

Конечно, во времена развитого социализма, в восьмидесятые годы, «блатные» номера получить было практически невозможно. Но можно приобрести за крупное денежное вознаграждение. У нас в области имелась такая машина - красная «восьмерка» с номерами 777. Ездил на ней вполне нормальный человек, правила дорожного движения не нарушал, все указания ГАИ выполнял.

А потом настали другие времена - «лихие девяностые». Разгуляй-поле! Тогда у людей, особенно у тех, у кого денежки появились, появилось какое-то извращенное понимание действительности. Мол, я имею право, потому что имею право! Или: «Мне закон не писан». Словом, как ни поверни, полный беспредел! Тогда все-все захотели иметь номера с «крутинкой». Конечно, платили деньги, договаривались. За такие злоупотребления один из бывших начальников областного управления ГАИ слетел с должности.

А вообще, надо перенимать хороший опыт у соседей. Например, у грузин. Там как? А просто человек приходит в регистрационный отдел, ему на компьютере показывают номера. Человек выбирает. Есть цена за услугу. Например, столько-то лари. В переводе на российские - около 25 тысяч рублей. Есть номера более дорогие. То есть никакой коррупции, никаких взяток - только по закону. Говорю же: опыт других республик и государств - дело хорошее!

Что касается меня, мне вовсе безразлично, какой у меня номер. Совершенно спокойно отношусь к набору цифр - абсолютно не суеверный! И другим советую: не гонитесь за модой. Просто живите с тем, что есть!

Олег, бывший сотрудник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД:

- Я до сих пор не понимаю психологию людей, кто хочет иметь «крутые» номера. Не понимаю, и всё! Я же много лет служил в системе регистрации. Звонили, просили каждый день: сделайте номер с такими-то цифрами. У кого - день рождения должен «светиться» на номере, другой - суеверный, ему, видите ли, не нравится сочетание цифр 6, 9, 13, и так далее.

Кому-то вообще хотелось иметь только свой, личный номер с цифрами, каких нет ни у кого. Представляете, какой был сумбур в голове у людей! Причем и у молодых водителей, и со стажем. Нет, если номера какие-то с определенным набором цифр имелись, мы же не отказывали. Но не всегда же были…

Помню, как «охаживали» меня: мол, сделай моему племяннику такой-то номер. Слышал о том, как говорили на стороне: мне бы надо заплатить, тогда получишь «крутой» номерок. Я, знаете, как решил поступать? Просто завел специальный блокнотик и записывал: кому, когда, какой номер выдал (в том числе - «блатные»). Это, как говорится, для профилактики, чтобы обезопасить себя. Хороший был ход - другим советовал.

А нынешнее нововведение - пожалуйста! Не будут взятки давать, да и у сотрудников регистрационных служб меньше соблазнов станет.

Антон, водитель:

- Знаете, я один раз увидел, как в каком-то районе ехала машина ассенизаторов с «крутым» номером. Потом один мой знакомый из ГАИ сказал: к ним пришло такое указание - на все машины спецтехники, которые перевозят мусор, отходы производства с ферм, ассенизационные, ставить особые номера, дабы их распознавали. Представляете, какая глупость? Едет, извините, г...ка, а у нее номера как у Владимира Ильича или у директора пивзавода. Мол, пусть узнают не только по запаху!

Игорь, дальнобойщик:

- У меня никогда не было тяги к «крутым» номерам. Но вот командир воинской части, где я служил, просто какой-то больной на всю голову был. Он прямо-таки хотел, чтобы его машину везде и всюду видели, узнавали. Доходило до абсурда.

Однажды он через знакомого гаишника сделал себе номер с цифрами, показывающими его день рождения. Что-то с семерками связано. Ходил довольный, всем показывал: мне, говорил, сделали за большие деньги! Попробуйте-ка и вы! Все офицеры над ним ухахатывались, так его и звали - «автодебил».

Однажды к нам в часть перевели офицера из другого региона. Он приехал на автомобиле почти с такими же «блатными» номерами, тоже с семерками. Представляете, что случилось с нашим «автодебилом»? Он позеленел, потом покраснел, затем побледнел. Мы испугались: а вдруг кондрашка хватит? Утром на службу приходил небритый, невыспавшийся, с воспаленными глазами. А потом взял отпуск за свой счет.

Ну, думали, уехал на курорт какой-то - отдохнет, не станет переживать. Через определенное время вернулся на машине… с другими номерами! Сказал, что снова заплатил где-то в другом городе, теперь у него на автономере было сочетание цифр, соответствующее какому-то «ведьмину заклятию». По его словам, если кто захочет повторить такой же номер, того ждут всякие беды и несчастья, проклятия и тому подобное. Тут уж мы не смеялись - просто жалели.

Не знаю, что потом с моим командиром случилось. Может, опять менял свой номер по какому-то нелепому стечению обстоятельств. Кто знает? Впрочем, кто-то написал мне в «Одноклассниках», что вроде даже он с ума сошел. Не удивительно - так страдать из-за какой-то железной таблички…

Так что я с тех пор абсолютно равнодушен к тому, что там написано: «ведьмин знак» или символ аристократа. Главное, чтобы машина была исправна и дороги были безопасными, а водители - вежливыми… Своему сыну тоже такой совет дал - он все правильно воспринял.

Опрос провёл Александр ШИРОКОВ.

При подготовке использованы материалы ИД «Коммерсантъ».