Чем заманить специалиста в село? Ваше мнение!

Программу предоставления бюджетникам в аренду квартир «Служебное жилье» начал в Кировской области губернатор Никита Белых, назначивший основным ее оператором «Кировскую региональную ипотечную корпорацию» (КРИК).

Однако банкротство КРИКа, в чьей собственности оставались квартиры, привело к продаже жилья и угрозе выселения врачей и учителей из арендованного жилья. Сейчас проблемой бюджетников занимается правительство Кировской области, в рамках судебного производства наложены ограничительные меры на любые сделки с квартирами.

Более того, в правительстве рассматривается вопрос о продолжении программы по обеспечению работников социальной сферы Кировской области служебным жильем.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли продолжении программы «Служебное жилье» привлечь специалистов в глубинку?

- Да, решение жилищной проблемы может заинтересовать выпускников вузов

- Нет, специалистам нужна достойная зарплата, на которую они сами купят жилье

- Без дорог и инфраструктуры в селе, казенная квартира – слабый стимул для переезда

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Подведем итоги прошлого опроса.

Чиновники себя любят, и это проявляется во всем. В размере заработных плат, в премиях, в доплатах, в льготах, в пенсиях и прочем.

И российский народ, надо сказать, готов терпеть такое положение. До тех, правда, пор, пока преференции чиновного люда не выходят за разумные пределы.

Так, на заседании Кировской городской Думы депутат от фракции «Справедливая Россия» Альберт Бикалюк рассказал, что, изучая Устав муниципального образования «Город Киров», он обнаружил там статью, дающую право муниципалитету безвозмездно давать деньги городским чиновникам на приобретение квартир.

Шокированный депутат направил запрос в горадминистрацию с требованием отчитаться, сколько средств из городского бюджета на это уже было потрачено.

«Вятский край» предложил читателям выбрать вариант ответа на вопрос:

Можно ли тратить деньги из местного бюджета на квартиры для муниципальных чиновников?

- Да, работники администрации заслужили социальную поддержку – 3 голоса (8,1%)

- Нет, они такие же жители города и могут сами приобрести жилье – 24 голоса (64,9%)

- Можно выделить средства на жилье для иногородних чиновников – 10 голосов (27,0%)

Статью «Кому квартирку на халяву?» читайте в свежем номере «Вятского края».