Чем можно объяснить последние действия первого секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева?

Ренегат или марионетка? *

14 ноября, как сообщил сайт регионального отделения КПРФ, «состоялась официальная встреча советника председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова и руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Сергея Павлиновича Мамаева с губернатором Кировской области Игорем Владимировичем Васильевым. На официальном мероприятии также присутствовали вице-губернатор Андрей Геннадьевич Плитко и советник зампреда ЦК КПРФ, академика РАН и председателя комитета Госдумы Кашина Владимира Ивановича».

Сразу оговоримся, что оставляем за рамками этой публикации тезис о легитимности «руководителя фракции», которую оспаривают другие ее члены. А вот к фигуре почему-то не названного по имени «советника академика Кашина» мы еще обязательно вернемся.

Главными темами разговора у губернатора, как сообщает сайт обкома КПРФ, стали бюджет, аграрная политика и

во­просы здравоохранения, в част­ности работы «Скорой помощи». Назвав бюджет, подготовленный и представленный в ОЗС правительством Киров­ской области под руководством Александра Чурина, «сбалансированным», Сергей Мамаев похвалил медицину, курируемую Дмитрием Курдюмовым, и раскритиковал политику в аграрном секторе, руководимом Алексеем Котлячковым.

Дружба за интерес?

Никто не спорит, что встречи главы региона с руководителями основных парламентских фракций - дело нужное. В большинстве субъектов РФ они - обычная «рутина» работы об­ластного (краевого, республиканского) правительства. Вот и здесь: встретились, поговорили, хотя каких-то судьбоносных решений и не приняли. Что не так?

А не так здесь всё. Еще совсем недавно Сергей Мамаев клеймил об­ластную власть. Называл чиновников правительства «варягами», а губернатора - «временным». Обвинял их во всех бедах, которые происходят в Кировской области.

- После назначения в качестве врио губернатора Игоря Васильева создаётся такое впечатление, что областью руководят дворники, а не грамотные управленцы, которые могли бы организовать процесс, а не пиа­рятся на телекамеры, - вещал он с трибуны очередного митинга. - Всё, за что бы ни бралась команда варягов во главе с врио губернатора, превращается в разруху и показуху.

Но вот уже год, как риторика Сергея Мамаева диаметрально поменялась. Забыт даже сам термин «варяги». Более того, при назначении Андрея Плитко на должность заместителя губернатора он выразился о его работе очень комплиментарно: «Андрей Ген­надьевич, вы, по сути дела, как говорится, занимаетесь внутренней политикой. И с моей точки зрения, что такое политика? Искусство возможного и даже невозможного. Вы сегодня показали на протяжении вот той работы именно такую работу, о чём я сказал выше. И вам желаю, чтобы вы продолжали в таком ключе. Работали со всеми, так сказать, и политическими партиями, и с общественными объединениями и, как говорится, решали вопросы на благо Кировской области».

В последнее время многие отмечают слишком теплую дружбу Сергея Павлиновича с Андреем Геннадьевичем, а очевидцы говорят, что главный коммунист просто «не вылезает из кабинета Плитко». И это - странно. Как-никак, заместитель губернатора, ведающий внутренней политикой (в том числе организацией и проведением выборов всех уровней, назначением и избранием глав муниципалитетов) и представляющий интересы «правящей партии», никак не может быть товарищем Мамаева, даже по идеологическим основаниям, не говоря уже о грядущих выборах 2021 года. Но это не так. В чем же кроется секрет такой «дружбы»?

Возможно, интерес Мамаева к Плитко лежит в сугубо политической плоскости: обеспечить если не поддержку, то хотя бы лояльность областной админи­страции по отношению к партии и ему лично. И это для Сергея Павлиновича действительно важно, если учесть его изрядно подмоченный в последнее время авторитет. Но, возможно, есть у главного коммуниста области и другие причины подружиться с властью.

Как сообщил на правах конфиденциальности источник «ВК», Сергею Мамаеву уже удалось «пробить» выделение лесосеки для предпринимателя из Советска Александра Тунгусова. Последний считается, как утверждала в свое время журналист «Вятского наблюдателя» Елена Овчинникова, близким другом Мамаева. Еще со времен его пребывания на посту главы Советского района.

К тому же, как «Вятский край» уже писал в одном из августовских номеров в статье «Газовый аргумент Сергея Мамаева», главный кировский коммунист может рассчитывать на содействие в газификации южных территорий Советского района. Как раз тех, что являются малой родиной Сергея Павлиновича и где находится пансионат, которым «рулит» его родная дочь.

Как сообщил источник «ВК», за Мамаевым и раньше отмечалось нечто подобное. Во времена губернаторства Никиты Белых он первое время любил бывать в кабинете областного начальника. Дошло до того, что «либерал-губернатор» взмолился и сказал своим подчиненным, что тот его утомил (слово заменено, ибо в исходном варианте оно было ненормативным). При этом Никита Юрьевич якобы сообщил, что Мамаев «ходит и просит» место в правительстве области для своей дочери и кого-то там еще.

Если с интересом Сергея Мамаева в этом тандеме с властью все ясно, то что из такой дружбы могут извлечь в областной администрации? Ну прежде всего - возможность контролировать одну из оппозиционных партий, знать, чем она «дышит». Думается, это будет совсем не лишним, когда область подойдет к очередным выборам в Госдуму и ОЗС. К тому же, как предположил один из экспертов «ВК», чиновники, курирующие в администрации внутреннюю политику, могут быть заинтересованы в ослаблении КПРФ изнутри и для этого негласно поддерживать политические демарши и заявления Мамаева, которые уже привели к расколу фракции в заксобрании. В любом случае всё это на руку только «Единой России».

«Серый кардинал» Павлиныча

А теперь вернемся к таинственному «советнику академика Кашина», присутствовавшему четвертым на встрече Мамаева с губернатором. Если коллега Ва­сильева известен (Андрей Плитко), то спутник Сергея Павлиновича остался неназванным. Между тем этот человек широко известен в узких кругах партийного руководства кировских коммунистов. Это 33-летний уроженец города Йошкар-Ола Александр Ефремов. Особо близок к Мамаеву он стал во время избирательной кампании последнего на пост главы Марий Эл. Перебравшись в Киров, Ефремов некоторое время проживал в гостинице в историческом центре города, которую ему, по-видимому, оплачивали местные спонсоры КПРФ, а вскоре стал жить в уютной квартире в новостройке, предоставленной одной крупной строительной компанией. По данным «ВК», заплатить за предоставленное жилье Ефремов должен был в течение трех лет, однако с тех пор прошло гораздо больше времени, а долг (1,2 млн. руб.) до сих пор так и остался непогашенным - и теперь предприятие-застройщик требует или заплатить, или освободить квартиру.

Кстати, это не единственный «подарок» Мамаева своему молодому фавориту. Именно Ефремов, согласно опубликованным данным, совсем недавно побывал в Австрии, поездку в которую полностью оплатило РосРАО - предприятие, занимающееся созданием на базе объекта «Марадыковский» того самого «завода смерти», против которого публично выступают коммунисты.

Чем же заслужил Александр Ефремов такие преференции от КПРФ? Возможно, дело в том, что именно его называют наиболее вероятным составителем многочисленных «аналитических трудов» Мамаева о коррупции, которые, по сути, представляют собой компиляцию из добытых разными способами документов и газетных статей (кстати, есть в этих «трудах» и перепечатки из «Вятского края», причем размещенные там без нашего официального разрешения). Известен Ефремов и как активный пользователь сети Интернет (предположительно, под псевдонимом Александр Фридом). Ни для кого не секрет, что сегодня он является фактическим редактором официального сайта кировского обкома КПРФ, превратившегося в последнее время в форменную информационную «помойку» - площадку для публикации «желтых» и «чернушных» материалов, лишенных зачастую всякого отношения к каким-то юридическим, профессиональным и этическим нормам журналистики.

А вот что пишут об Александре Ефремова его «коллеги» по интернету, в частности телеграм-канал «Кировский шептун»: «Есть в кировском обкоме КПРФ такой кекс - Саша Ефремов. Парень он не местный. В Марийке Ефремов промышлял сливным блогерством и прочими непотребствами, работал против Маркелова и позже - против Казанковых. На этой ниве они с Мамаевым и закорешились.

После губернаторской кампании (которую Мамаеву финансировали Казанковы в надежде подвинуть Маркелова) Ефремов перебрался в Киров, где за пару лет основательно поработил разум Павлиныча.

Нужно понимать: сегодня обком КПРФ - это не Мамаев. Это Ефремов. Именно перу Ефремова принадлежат самые ржачные материалы, в которых Мамаев предстает неадекватным дурилкой (все эти удивительные полеты фантазии и цитаты из Горького). Дошло до того, что Саша перестал советоваться с Павлинычем относительно информационной политики обкома. И просто делает то, что считает нужным.

«Слушайте меня! То, что говорю я, говорит Сергей Павлинович!» - именно так Ефремов говорит активу обкома.

Но как у него это получилось? Как Ефремову удалось сделать из Мамаева беспомощную куклу? А чёрт его знает, честно говоря. Вполне может быть, что в каждом усатом мужчине из Советска живёт маленькая девочка, желающая подчиниться чьей-нибудь сильной воле».

Впрочем, так было сказано в «любимом» Александром Ефремовым интернете, где авторы, пользуясь анонимностью и фактической безнаказанностью, распространяют сведения, порой весьма далёкие от правды.

Однако в данном случае оценка взаимоотношений Ма­маева и Ефремова, данная «Шептуном», во многом подтверждается. Например, именно Ефремов требовал от Александры Каримуллиной сдать депу­тат­ский мандат, после того как она отказалась зачитать на пленарном заседании ОЗС подготовленный им текст. К тому же на последних официальных встречах Сергея Павлиновича, судя по фотографиям, всегда присутствует не секретарь обкома по идеологии и протестной деятельности Алексей Вотинцев или секретарь по организационной работе Василий Новоселов, да, на худой конец, хотя бы последний, с точки зрения Мамаева, член его фракции - Александра Каримуллина (чьё нахождение там выглядело бы логичным), а Александр Ефремов.

Кстати, в один день с визитом к губернатору он сопровождал Мамаева и на рабочей встрече представителей фракций ОЗС. На ней, как сообщил сайт КПРФ, разговор шел о пред­стоящем пленарном заседании Законодательного собрания, на котором в первом чтении будет рассмотрен областной бюджет. Судя по опубликованной там же фотографии, за столом сидели: от «Единой России» - Владимир Бакин (один), от «Справедливой России» - Федор Сураев (тоже один) и Сергей Мамаев (вдвоем).

Похоже, дело уже не ограничивается тем, что Ефремов говорит от имени Мамаева. Складывается впечатление, что он контролирует своего босса. Вот только в чьих интересах?

Аркадий ГОЛИКОВ.

*Ренегат (лат. renegatus, от renego - «отрекаюсь») - лицо, перешедшее из одного вероисповедания в другое; в переносном смысле - человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников, отступник, изменник.

Марионетка (фр. от ma­-

ri­onnette) - разновидность театральной куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей; в переносном смысле - человек, яв­ляющийся послушным орудием в чужих руках.