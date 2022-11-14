Человек на улице. В Кирове начали работать пункты обогрева для бездомных

Зима уже коснулась нас своим холодным дыханием, и сразу захотелось оказаться в тепле и уюте с кружечкой ароматного чая в руках. Но не все могут себе это позволить.

Крыша над головой

1 ноября Кировский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства традиционно открыл круглосуточный пункт обогрева.

- Здесь граждане, оказавшиеся без жилья, могут помыться, получить тёплую одежду и горячую пищу, а также первую доврачебную помощь, - рассказал директор центра Андрей Горбунов. - Пункт обогрева работает с открытия нашего учреждения. Он открывается ежегодно 1 ноября и, как показывает практика, действует до 1 марта. Пока на улице минусовая температура, мы всегда открыты. Граждане, прибывшие для обогрева, не только обеспечиваются тёплыми вещами и горячим питанием, но и получают консультации специалистов, которые помогают решить их проблемы - восстановить документы, оформить инвалидность и трудоустроиться.

- К вам обычно бездомные люди сами приходят?

- Бывает, кого-то и привозят неравнодушные кировчане.

- У вас и переночевать можно?

- На ночлег принимаются граждане только после письменного заявления и признания министерством соцразвития нуждающимися в полустационарном социальном обслуживании.

- И сколько в центре сейчас находится ваших под-опечных?

- На сегодня - 34 человека.

- Зимой побольше будет…

- Конечно, только подморозит - и люди пойдут к нам.

- В прошлом году по городу ходили «автобусы милосердия». И нынешней зимой они тоже будут?

- Да. Особенно они пользуются спросом в зимние праздники. В это время многие организации отдыхают, а мы, наоборот, напряжённо работаем. Выезжаем, оказываем помощь на местах, а если человек нуждается в стационарном обслуживании - забираем в центр. И пока он проходит врачебную комиссию, находится в изоляторе. Но таких людей немного, они же все хотят в праздники отдыхать, гулять. А у нас спиртное под запретом, правила внутреннего распорядка нельзя нарушать.

- Быть может, это многих и отпугивает?

- На улице они предоставлены самим себе, что хотят, то и делают. Им больше по душе такой образ жизни. Мы стараемся оказать людям всестороннюю помощь, чтобы они поскорее адаптировались в сложной жизненной ситуации, в которой оказались. Но не все могут и готовы ей воспользоваться.

- И всё же бывают случаи, когда человек с улицы возвращается к обычной жизни?

- Конечно. И мы очень рады, когда наши подопечные обретают дом. Кстати, пункты обогрева - не только наша прерогатива, они открываются по всей области при комплексных центрах соцоб-служивания. Кроме того, у нас есть мобильные бригады, с которыми мы регулярно выезжаем в город, в места, куда волонтёры подвозят горячее питание, одежду для нуждающихся в поддержке людей. Это и в микрорайоне Коминтерновский, и в Нововятском районе города. Наши специалисты выезжают туда, проводят консультации, раздают продукты, тёплые вещи.

Андрей Валерьевич рассказал о графике выезда мобильных бригад, и я тоже решила отправиться на встречу с одной из них.

«Автобус милосердия»

Недалеко от Комсомольской площади, у железнодорожного вокзала, в ожидании «автобуса милосердия» собралась небольшая группа в основном пожилых людей. Перед ними - длинные самодельные столы и скамейки, как на сельском празднике. Не могу удержаться и достаю фотоаппарат. Но, щёлкнув им несколько раз, сразу слышу гневный окрик: «А вы разрешение спросили?!» Молодой мужчина явно настроен недружелюбно.

А вот и «гости» с подарками. Подъезжает «автобус милосердия», и из него выходят члены Вятского общества во имя святителя и чудотворца Николая. Вместе с волонтерами они привезли огромные термосы, в которых суп, второе и чай. Разливают горячее по одноразовым тарелкам и стаканам.

- Мы сюда постоянно ездим кормить нуждающихся и бездомных, - говорит волонтер Ирина Боровик, куратор благотворительной акции «Автобус милосердия». - Потому что вокзал - это средоточие разных людей со своими проблемами, бедами. Кто-то проходит мимо, а кто голоден, уже знает, что здесь в определённое время останавливается автобус службы милосердия от Спасского собора. Помогаем чем можем: едой, одеждой, лекарствами. Нам их часто заказывают, особенно пожилые. Мы уже многих знаем по именам. И очень больно бывает смотреть на голодных стариков. Нальёшь им тарелку горячего супа - и они его тут же съедают… И очень бы хотелось, чтобы кировчане откликались на чужую беду. Можно просто принести хлеб и уделить несколько минут, чтобы раздать людям еду.

У нас есть благотворители, которые нам помогают, оплачивают питание для нуждающихся. Днём мы кормим людей, а вечером бездомные могут прийти в наш «Тёплый дом» (модули за Трифоновым монастырём) на ужин и ночлег. Кроме того, у нашей службы милосердия открылся приют-богадельня для бездомных инвалидов. Представляете, после 10 - 15 лет на улице человек попадает в абсолютно домашние условия. Более десяти человек усилиями руководителя службы Ольги Александровны Потаповой и сестёр милосердия были в дальнейшем устроены в интернат.

Перед кормлением по традиции волонтеры и их подопечные молятся Богу.

- Денис, иди сюда, помолимся! - зовет Ирина водителя автобуса.

Он запевает: «Отче наш…» Ему вторят остальные.

После обеда настал черёд выбора тёплых вещей.

Откуда ни возьмись - мешок с одеждой, и из него, как из рога изобилия сыплются футболки, белье, куртки… Тут же начинается разборка вещей, кому что необходимо.

- Вы что-нибудь выбрали? - спрашиваю одну женщину.

- Смотрю, что дают.

- Головные уборы кому нужны? - спрашивает женщина-волонтер, вынимая из мешка то фуражку, то ушанку, а то и шарф с рукавицами.

- А вот свитера теплые, - предлагают сотрудники службы милосердия. - Отличная дублёнка!

- Тяжелая, - отвергают подарок уличные модницы.

- Носки тёплые нужны кому-то?

Одна маленькая бабулька всё искала белую шапочку, рукавички и манишку на шею. Одежду, которую не взяли, погрузили обратно в автобус.

- У нас много точек по всему городу, которые обслуживаем, туда повезём, - объяснила Ирина. - Это и район Филейки, и район «Дома печати». Мы ездим каждый божий день.

На встречу с волонтерами пришли и сотрудники социального центра по оказанию помощи бездомным. Они консультировали всех желающих, рассказывая о видах, порядке и сроках предоставления центром социальных услуг. А также готовы были взять с собой пассажиров «автобуса милосердия». Там, в центре обогрева, те собиралиcь помыться.

Перед отъездом автобуса подхожу к его водителю Денису, спрашиваю, что привело его сюда.

- Временно заменяю шофёра, который руку сломал, - говорит он. - Вообще-то, я пономарь в храме Прокопия Вятского в Сошенях, на четырёх работах работаю. А здесь просто дело любви творю.

Вера Ануфриева.

Фото автора

P.S. Руководитель учреждения Андрей Горбунов обращается к кировчанам: «Если вы видите людей, которым необходима помощь, знаете, где они могут находиться, встретили их на улице, не проходите мимо. Позвоните на круглосуточную горячую линию, чтобы им помогли».

Телефон горячей линии - (8332) 22-71-24. Адрес центра: 610007, г. Киров, ул. Сплавная, д. 29.