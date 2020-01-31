«Частники» или «муниципалы»? Ваше мнение!

В Кировской городской Думе сообщили, что администрация города намерена создать муниципальную управляющую компанию. В нее планируют передать 1203 домов, которые сейчас обслуживают банкротящиеся МУП «ЦКС» и «УК Ленинского района». Часть этих домов уже признаны аварийными, и частные УК вряд ли заинтересуются ими.

Дискуссия о замене частных управляющих компаний на муниципальные ведется в России не первый год. Приоритет для муниципальных УК намерены предоставить в Кемеровской области и в столице Калмыкии Элисте. Сторонники частных «управляек» уверены в низкой эффективности «муниципалов».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

«Какая управляющая компания лучше: частная или муниципальная?»

- Муниципальная. Частники собирают деньги и ничего не делают.

- Частная. У «муниципалов» нет стимула хорошо работать.

- Разницы нет. Нужно менять всю систему управления ЖКХ.

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Подведем итоги прошлого опроса.

В избирательную комиссию Кировской области внесен протокол собрания инициативной группы и ходатайство о проведении областного референдума по вопросу: «Вы за то, чтобы запретить ввоз на территорию Кировской области отходов первого и второго классов опасности с целью их дальнейшей обработки, утилизации и обезвреживания на территории Кировской области?»

Через две недели после проверки документов должно состояться заседание областной избирательной комиссии с приглашением представителей инициативной группы. На этом заседании будет озвучено решение о проведении референдума.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

«Нужен ли референдум против строительства завода по переработке опасных отходов в Кировской области?»

- Да, граждане должны высказать мнение, которое решит судьбу «Марадыковского» - 24 голоса (26,4%).

- Нет, решение о строительстве принято в Москве, и референдум ничего не изменит – 67 голосов (73,6%).

Статью «Через барьеры – к референдуму» читайте в субботнем номере «Вятского края».