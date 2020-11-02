Бывший глава администрации г. Кирова Шульгин под следствием по уголовному делу

О возможном задержании в Казани и последующем этапировании в Киров бывшего сити-менеджера местные СМИ сообщили утром в понедельник, 26 октября.

Так, например, неназванные источники информационного портала Newsler.ru утверждали, что о встрече сотрудников кировских правоохранительных органов с Шульгиным им стало известно около 8 часов утра. Сообщалось также о прошедших, возможно, обысках на его рабочем месте и дома.

В пресс-службе регионального управления следкома эту информацию упорно опровергали как не соответствующую действительности. Более того, по словам правоохранителей, Илья Шульгин вообще не являлся фигурантом каких-либо уголовных дел, находящихся в производстве следователей СУ СКР по Кировской области.

Несмотря на это, в течение всего дня тема вероятного задержания Шульгина активно обсуждалась на самых разных уровнях. В качестве доводов «за» упоминалось даже то, что некоторое время назад информация о Шульгине как о заместителе министра минпромторга Республики Татарстан (должность, которую он занимал с июня нынешнего года) исчезла с официального сайта этого ведомства.

Развязка возникшей интриги наступила уже к вечеру 26 октября. Та же самая пресс-служба областного следкома, которая до этого отрицала наличие каких-либо претензий к Илье Вячеславовичу, официально сообщила: «Бывший глава администрации города Кирова Илья Шульгин доставлен в город Киров, где был задержан. В настоящее время он допрашивается следователем в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями».

Вторым фигурантом этого дела стал исполняющий обязанности директора МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» Алексей Ишутинов.

Как заявили в следственном комитете, сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР установлено, что в декабре 2019 года Ишутинов, действуя от имени и в интересах муниципального образования «Город Киров», заключил муниципальный контракт на поставку 19 специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на общую сумму не менее 21 миллиона рублей. В процессе приемки поставленных технических средств были установлены их несоответствия требованиям, предъявляемым аукционным техническим заданием. Несмотря на это, по указанию Ильи Шульгина, на тот момент являвшегося главой администрации города Кирова, эти технические средства были приняты.

Сообщалось также, что Ишутинов уже допрошен в качестве подозреваемого и он находится под подпиской о невыезде. Несмотря на это, как официально подтвердили в администрации областного центра, Ишутинов продолжает исполнять свои служебные обязанности. «Оснований для отстранения от работы нет», - подчеркнули в пресс-службе города Кирова.

Какое-то время открытым оставался вопрос о мере пресечения, которая будет избрана в отношении самого Шульгина. Предполагали, что заключение под стражу будет означать: Илья Вячеславович сотрудничать со следствием отказался, в то время как та же подписка о невыезде может свидетельствовать о его готовности поделиться информацией.

Высказывались версии о том, что Шульгин может сослаться на плохое состояние здоровья, так как некоторое время назад в результате аварии он получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за чего якобы, по словам близких, уже 10 лет вынужден «принимать специфические препараты».

Так или иначе, после ночи, проведенной в следственном изоляторе, экс-глава горадминистрации предстал перед судом, который избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщили в региональном следкоме, следователи СУ СК России по Кировской области продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Задержание Ильи Шульгина уже прокомментировали представители региональных отделений политических парламентских партий. Их процитировал информационный портал Newsler.ru.

Владимир Костин, зампредседателя Законодательного собрания области, руководитель фракции ЛДПР:

- Возбуждение дела не удивительно. У нас с депутатами от ЛДПР были вопросы к бывшему главе администрации города. Например, интересовал энергосервисный контракт по установке светильников, стоимость которых, по мнению экспертов, была завышена минимум на треть.

Были вопросы к ряду дорожных контрактов, которые в Кирове при Шульгине осуществлялись. Например, в Чистых Прудах два участка дороги в «Европейских улочках», которые не были своевременно сданы, и никаких финансовых претензий не было выдвинуто в адрес подрядчика. Притом, что организация уже на этапе проведения конкурса вызывала настороженность, поскольку не обладала должными ресурсами для проведения работ.

Были претензии к организации проектирования новой дорожно-транспортной сети: город Киров заплатил за него 14 миллионов рублей. Сейчас тоже есть ряд контрактов, которые вызывают вопросы и оплачиваются из бюджета, как Стратегия социально-экономического развития. Сейчас эти вопросы задают правоохранительные органы, в том числе на основании публикации в СМИ и наших обращений. В частности, по поводу законности аукционов на закупки видеокамер мы сами направляли запрос. Я считаю, всё закономерно.

Я думаю, что правоохранительные органы найдут факты нарушений, которые повлекут какую-то ответственность. А уж какую - решать только суду.

Владимир Журавлёв, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Кировской городской думе:

- Это было ожидаемо. Дело идентично тому, по которому задержан Палюх, министр информационных технологий области. Только там один контракт был обеспечен на областном уровне, а Шульгин обеспечил второй на городском уровне, по мнению следствия. Почему их задержали не одновременно, я связываю с тем, что вмешался коронавирус, не позволявший проводить некоторые вещи, а не с тем, что правоохранители могли быть растеряны. Но это только первое основание. Депутаты провели свои независимые расследования. Десять эпизодов уже на Шульгине может быть, по нашему мнению, и по 5 - 6-ти обвинения ему могут быть предъявлены.

В частности, есть вопросы по энергосервисному контракту. Мы оплатили проектирование новой газовой котельной в Вересниках, но пришло ПАО «Т Плюс», и оказалось, что сделанное казанской фирмой ранее даже проектом назвать нельзя. Город потерял деньги.

В прошлом году был разыгран конкурс на 500 миллионов рублей по строительству дороги в Чистых Прудах и Урванцево. Его выиграла питерская фирма, у которой в Кирове не было ни техники, ни людей. Часть работ выполнял кировский «Гордормостстрой» (ГДМС), которому в итоге подрядчик не выплатил 93 миллиона рублей. То есть был нанесен ущерб бюджету через муниципальное предприятие, город не получил дорог в надлежащем состоянии. Мало того: нас, по-моему, еще и федеральный бюджет на 40 миллионов рублей оштрафовал за неосвоение выделенной суммы.

Налицо просчет главы администрации. Бывший директор ГДМС Лобов также должен будет ответить за «кидок» кировских поставщиков.

Затем, розыгрыш конкурса по проектированию рекультивации свалки в Костино: нам заявили, что нужен 51 миллион, в итоге новосибирская фирма, по-моему, выиграла его за 37 миллионов. Но я хочу сказать, что у нас уже такой проект был, его подготовила кировская фирма, которая ранее занималась этим полигоном. Зачем еще один проект?

Из муниципальной компании «ЦДС» были выведены деньги и активы, бюджет также понес ущерб.

Алексей Вотинцев, депутат фракции КПРФ в Кировской городской думе:

- Мы давно этого добивались, столько писали на Шульгина запросов в правоохранительные органы. Может, теперь эти обращения поднимут тоже, дадут правовую оценку. Думаю, всё начнется с малого и раскрутится по-большому. Партия добивалась и будет добиваться, и не только по Шульгину, но и по другим личностям. Это не какие-то расправы идут, мы за то, чтобы закон соблюдался, люди вели себя нормально.

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. Справедливости ради надо отметить, что жителям областного центра Илья Шульгин запомнится не только как сугубо отрицательный персонаж. Так, именно с его подачи было возбуждено уголовное дело по парку Победы. Будучи главой гор­администрации, Шульгин признал, что от действий «неустановленной группы лиц», в результате которых за бесценок был продан участок земли возле парка, муниципальному образованию «Город Киров» нанесен ущерб в размере 165 миллионов рублей, и подписал соответствующее заявление в правоохранительные органы. Прежние руководители областного центра пойти на этот шаг не решались. В результате был осужден некогда «авторитетный предприниматель» Леонид Яфаркин. Расследование уголовного дела в отношении других членов «неустановленной группы лиц из городской администрации» в настоящее время продолжается.

Кстати, на одном из судебных заседаний Яфаркин попросил представителей горадминистрации «передать привет» Шульгину, явно намекая на то, что и тот в скором времени может оказаться на скамье подсудимых. «Он (Шульгин. - Авт.) еще вспотеет у меня», - заявил тогда осужденный предприниматель.