Бывшего губернатора Никиту Белых привезли в Киров для дачи показаний

В самом конце прошлой недели в кировских СМИ появилась информация о том, что экс-глава региона Никита Белых, осужденный в феврале 2018 года за получение взятки к восьми годам лишения свободы и отбывающий наказание в колонии в Рязанской области, доставлен в город Киров.

Первым об этом местным журналистам сообщил депутат гордумы Альберт Бикалюк. При этом он ссылался на свои источники в структурах ФСИН и предполагал, что этапирование Белых в Киров может быть связано с расследованием уголовного дела о служебных квартирах для бюджетников, построенных Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК). Как стало известно, эти квартиры, за которые КРИКу в свое время было заплачено из регионального бюджета, по каким-то причинам остались в собственности компании и после ее банкротства были выставлены на торги. При этом проживающие в них учителя, врачи и работники культуры оказались под угрозой выселения на улицу.

Несмотря на то что официальные представители областного следкома до сих пор никак не прокомментировали сообщение об этапировании Белых, его адвокат Андрей Грохотов подтвердил эту информацию интернет-порталу Newsler.ru: «Его привезли в Киров для допроса в качестве свидетеля». Позднее стало известно, что Никита Белых будет находиться под стражей в СИЗО-2 на ул. Нагорной областного центра.

Следом появились и различные версии о том, чем мог уже осужденный экс-губернатор вновь заинтересовать следственные органы. Основной на данный момент является озвученная ранее - дело КРИКа. Называют и еще одного высокопоставленного чиновника, который может оказаться в той или иной мере причастным к этому делу. Речь идет о бывшем министре финансов области, а ныне главе города Кирова Елене Ковалёвой. Как сообщает Newsler.ru, ссылаясь на неназванный источник, «Белых якобы сообщил следствию, что неоднократно поднимал на заседаниях правительства вопрос о предбанкротном состоянии КРИКа, поручив проверку деятельности, анализ ситуации, а также вывод из кризиса министерству финансов. И якобы его главе Елене Ковалёвой, которая, скорее всего, по версии Белых, должна «разбираться в причинах краха компании» лучше других». Этот же источник сообщил, что «Елену Ковалёву якобы уже опрашивали, после чего следствие могло прийти к умозаключению, что Елена Васильевна, возможно, готова к сотрудничеству. Не только «по теме КРИКа», но и по многим другим «затратным, но проваленным проектам». Например, по строительству водовода Кумёны - Киров, финансирование которого превысило 3,5 млрд. рублей. Из них 10 - 20% - отчисления из областного бюджета».

Кроме того, высказываются предположения, что «дело КРИКа» может окончиться для Никиты Белых дополнительным сроком, ведь в бытность именно его губернатором долг корпорации достиг 800 млн. рублей, а ее счета были арестованы еще до задержания Никиты Юрьевича.

Напомним, что 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал экс-губернатора Кировской области виновным в получении взятки. По версии обвинения, в 2012 году Никита Юрьевич получил 200 тыс. евро от экс-собственника НЛК и УК «Лесхоз» Альберта Ларицкого. В 2014-м еще 200 тыс. евро якобы пришли от Юрия Судгаймера, при получении такой же суммы в 2016 году Белых задержали. Суд признал Никиту Белых невиновным по эпизоду с Ларицким. За эпизод с Судгаймером его приговорили к восьми годам строгого режима и к штрафу в размере 48,5 млн. рублей.

Некоторое время назад ведущий программы «Честный детектив» Эдуард Петров рассказал на ютуб-канале «Соловьёв LIVE» о жизни бывшего губернатора Кировской области в рязанской колонии № 4, где тот отбывает наказание.

По словам Петрова, до недавнего времени Белых жил на особых условиях в административном отсеке колонии, в помещении библиотеки. В его комнате были телевизор, холодильник, итальянская кофемашина и два компьютера, с которых Белых вел свой «Блог тюремного библиотекаря» в интернете. Также у Белых была своя баня. Новый начальник ФСИН, генерал ФСБ Калашников решил, что при нем всё будет по закону, и Белых отправили в барак, к другим осужденным.

Роман ПЕРМИНОВ.