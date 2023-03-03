Быть Вятке столицей? Ваше мнение!

Стараниями губернатора Соколова Кировская область становится всё более столичной. Так, 1 марта в Кирове глава Роспатента Юрий Зубов тожественно вручил главе региона знак «Столица изобретательства России – 2023».

По словам организаторов конкурса, новый статус откроет Кировской области возможности для поиска инновационно-технологического развития: Роспатент, Минобрнауки и Минэкономразвития России весь год будут проводить на Вятке федеральные и межрегиональные мероприятия по изобретательству.

Также на имя губернатора пришло письмо из федерального министерства культуры, в котором сообщается о присвоении Кирову статуса «Новогодняя столица России» 2024/2025 годов. Микульт выражает уверенность, что это послужит стимулом для развития туризма и индустрии гостеприимства в регионе.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Что даст Кирову статус Столицы изобретательства и Новогодней столицы России?

- К нам приедут ученые, бизнесмены и туристы со всей России

- Ничего не изменится, это только названия и прожектерство

- В городе нет залов и гостиниц для мероприятия такого уровня

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