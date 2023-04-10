Быть ли Вятке судоходной? Правительство области намерено опять просить денег в Москве
ЭКОНОМИКА
Вот уже несколько лет подряд среди речников, чиновников, экологов да и просто кировчан идут разговоры о том, как было бы здорово увидеть на главной реке области белые теплоходы. Сегодня от мечты, похоже, переходят к делу.
Недавно правительство Кировской области утвердило план мероприятий по восстановлению деятельности внутреннего водного транспорта на территории региона на 2023 - 2027 годы. Согласно этой «дорожной карте», восстановление судоходства на реке Вятке планируют начать уже в этом году. Вот как прокомментировал это министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.
Реку приведут в порядок
- Алексей Вячеславович, чем, по вашему мнению, вызвана необходимость такого решения?
- Дело в том, что река Вятка - основная водная артерия на территории Кировской области. По состоянию же на конец прошлого года участок реки от города Кирова до устья на большем его протяжении (678,9 километра из 685-ти) был отнесён к шестой категории внутренних водных путей. Причём без поддержания гарантированных глубин судового хода. Объёмные работы по приведению внутренних водных путей в судоходное состояние в регионе не проводились более 30 лет! Кроме того, диспетчерское регулирование на реке утеряно.
Между тем на территории области сохранились грузовой порт в городе Кирове, флот, который можно использовать для организации грузоперевозок, а также судостроительно-ремонтный завод в посёлке Аркуль Нолинского района.
Поэтому с целью снижения нагрузки на региональную сеть автомобильных дорог, включая мостовые переходы, планируется перевод части номенклатуры грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт.
Увеличение категории содержания внутренних водных путей на территории Кировской области с установлением и поддержанием гарантированных габаритов судового хода создаст условия для восстановления деятельности внутреннего водного транспорта в регионе, снизит затраты на транспортировку грузов, позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить объёмы перевозки грузов по реке.
План мероприятий разработан и утверждён с целью координации работы органов исполнительной власти Кировской области, федеральных структур и бизнеса для совместной реализации масштабного и важного для Кировской области проекта.
- Как вы думаете, насколько реальна «дорожная карта»?
- Росморречфлот считает возможным реализацию мероприятий по поэтапному увеличению категорий содержания участков реки Вятки после выполнения соответствующих подготовительных работ. Рассмотрение вопроса установления гарантированных габаритов судового хода на реке Вятке возможно только в случае её хозяйственного использования для организации перевозки грузов и пассажиров.
- Какой вклад планирует внести ваше министерство в восстановление судоходства реки?
- Министерство транспорта Кировской области в рамках компетенции осуществляет взаимодействие с Министерством транспорта России и Росморречфлотом по восстановлению судоходства на реке Вятке.
В адрес Минтранса России и Росморречфлота были направлены официальные обращения по вопросу увеличения категории содержания внутреннего водного пути - реки Вятки.
В настоящее время проводится работа по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве в сфере реализации проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Кировской области между министерством транспорта Кировской области, администрацией Волжского бассейна внутренних водных путей и Вятским речным пароходством.
- Назовите, пожалуйста, конкретные шаги по созданию регулярного судоходства на главной реке области, намеченные с 2023 по 2027 год.
- Мероприятия по восстановлению регулярного судоходства на реке Вятке в период 2023 - 2027 годов предусмотрены в плане мероприятий.
Так, к примеру, в навигацию 2023 года Росморречфлотом будет проведён комплекс путевых работ для обеспечения гарантированных габаритов судового хода на участке реки Вятки протяжённостью 23 километра, между Петровской старицей и грузовым портом в городе Кирове.
Данный участок планируется использовать для организации грузоперевозок нерудных строительных материалов с лицензионных участков недр с целью обеспечения дорожного и строительного комплексов.
И раздастся в водоохранном лесу топор дровосека?
Наш постоянный автор, известный кировский защитник природы Альберт Соловьев, доктор биологических наук, кандидат географических наук, не мог не откликнуться на новость о восстановлении судоходства на реке Вятке и прислал в редакцию свое мнение по этому поводу:
«В газете «Аргументы и факты» № 4 2023 года на стр. 2 вкладыша «Вятка» под рубрикой «Актуально» в информации «На реке всплывёт топор» извещалось о том, что реку Вятку будут чистить и готовить к судоходству. В 2023 году углубят и расчистят русло, чтобы получить третью категорию внутренних водных путей на протяжении 23 километров, дабы от грузового порта вниз по течению можно было сплавлять грузы. А также говорилось о значимости и важности восстановления судоходства, необходимого лесопромышленным предприятиям для удобства транспортировки своей продукции.
Какое судоходство может быть на реке, обмелевшей от вырубки лесов на всей водосборной площади?! О восстановлении лесов на опустыненных пространствах вятского водосбора речи даже не ведётся. Для чего углублять русло на протяжении 23 километров? Совершенно очевидно, что это углубление не будет долговременным - через несколько половодий глубина восстановится. Но и этого, вероятно, хватит лесопромышленным предприятиям, чтобы вырубить до недавних пор особо охраняемые водоохранные леса - сосновые боры и ельники надпойменных террас долины реки Вятки. О водоохранной значимости и важности этих лесов уже не говорится».
Мечта речника
А вот мнение о возможности восстановления судоходства на реке Вятке Василия Киселёва, бывшего руководителя порта Киров Вятского речного пароходства и мэра города Кирова.
- Федеральные деньги собираются просить? Не с этого надо начинать, а с восстановления сельского хозяйства. Раньше Вятка кормилицей Европы была. Я в Опаринском районе родился, так на судах по реке зерно в Архангельск возили. В Кирове, Котельниче, Котласе его на баржи грузили. По берегам реки леса корабельные стояли. Когда в речном пароходстве работал, несколько сотен судов по Вятке ходили и «Заря» на воздушной подушке. Ещё застал… Котласский порт потом ликвидировали, пароходство разрушили.
- Но ведь судоходство можно восстановить?
- Дело в том, что сейчас везде есть дороги и необходимость в перевозке грузов отпала. Может быть, ради добычи песка, гравия.
- А круизы по реке? Помню, ещё мой дедушка очень любил путешествовать на теплоходе аж до Астрахани.
- По весне теплоход «Чапаев» в Вятку заходит, но желающих прокатиться не так много. Конечно, хочется, чтобы Вятское речное пароходство по-прежнему жило. Мечта...
Записала В. Георгиева.
P.S. В результате намеченные в «дорожной карте» мероприятия, в частности увеличение категории содержания внутренних водных путей на территории Кировской области с 2023 по 2027 год, позволят сделать судоходство по реке Вятке от ее устья до города Кирова регулярным.
Что касается возобновления прогулочных рейсов водным транспортом, то туристические пассажирские суда планируют пустить по реке к 1 сентября 2025 года. Также ожидается, что Вятку в 2027 году включат в судоходную систему рек Поволжья.
Наша справка
Василий Алексеевич Киселёв родился в с. Шабуры Опаринского района Кировской области, окончил речное училище в г. Великий Устюг, Новосибирский институт инженеров водного транспорта (заочно) по специальности «инженерсудоводитель». С 1966 г. работал в Иртышском речном пароходстве, был штурманом, помощником механика, капитаном теплоходов. В 1976 1986 гг. старший инженердиспетчер, начальник службы портового хозяйства, заместитель начальника Северного речного пароходства (г. Архангельск). В 1988 1992м начальник порта Киров Вятского речного пароходства. В марте 1997 года был избран мэром города Кирова.
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