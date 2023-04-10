Быть ли Вятке судоходной? Правительство области намерено опять просить денег в Москве

Вот уже несколько лет подряд среди речников, чиновников, экологов да и просто кировчан идут разговоры о том, как было бы здорово увидеть на главной реке области белые теплоходы. Сегодня от мечты, похоже, переходят к делу.

Недавно правительство Кировской области утвердило план мероприятий по восстановлению деятельности внутреннего водного транспорта на территории региона на 2023 - 2027 годы. Согласно этой «дорожной карте», восстановление судоходства на реке Вятке планируют начать уже в этом году. Вот как прокомментировал это министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.

Реку приведут в порядок

- Алексей Вячеславович, чем, по вашему мнению, вызвана необходимость такого решения?

- Дело в том, что река Вятка - основная водная артерия на территории Кировской области. По состоя­нию же на конец прошлого года участок реки от города Кирова до устья на большем его протяжении (678,9 километра из 685-ти) был отнесён к шестой категории внутренних водных путей. Причём без поддержания гарантированных глубин судового хода. Объёмные работы по приведению внутренних водных путей в судоходное состояние в ре­гионе не проводились более 30 лет! Кроме того, диспетчерское регулирование на реке утеряно.

Между тем на территории области сохранились грузовой порт в городе Кирове, флот, который можно использовать для организации грузоперевозок, а также судостроительно-ремонтный завод в посёлке Аркуль Нолинского района.

Поэтому с целью снижения нагрузки на региональную сеть автомобильных дорог, включая мостовые переходы, планируется перевод части номенклатуры грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт.

Увеличение категории содержания внутренних вод­ных путей на территории Кировской области с установлением и поддержанием гарантированных габаритов судового хода создаст усло­вия для восстановления деятельности внутреннего водного транспорта в регионе, снизит затраты на транспортировку грузов, позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить объёмы перевозки грузов по реке.

План мероприятий разработан и утверждён с целью координации работы органов исполнительной власти Кировской области, федеральных структур и бизнеса для совместной реализации масштабного и важного для Кировской области проекта.

- Как вы думаете, насколько реальна «дорожная карта»?

- Росморречфлот считает возможным реализацию мероприятий по поэтапному увеличению категорий содержания участков реки Вятки после выполнения соответствующих подготовительных работ. Рассмотрение вопроса установления гарантированных габаритов судового хода на реке Вятке возможно только в случае её хозяйственного использования для организации перевозки грузов и пассажиров.

- Какой вклад планирует внести ваше министерство в восстановление судоходства реки?

- Министерство транспорта Кировской области в рамках компетенции осуществляет взаимодействие с Министерством транспорта России и Росморречфлотом по восстановлению судоходства на реке Вятке.

В адрес Минтранса России и Росморречфлота были направлены официальные обращения по вопросу увеличения категории содержания внутреннего водного пути - реки Вятки.

В настоящее время проводится работа по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве в сфере реализации проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Кировской области между министерством транспорта Кировской области, администрацией Волжского бассейна внутренних водных путей и Вятским речным пароходством.

- Назовите, пожалуйста, конкретные шаги по созданию регулярного судоходства на главной реке области, намеченные с 2023 по 2027 год.

- Мероприятия по восстановлению регулярного судоходства на реке Вятке в период 2023 - 2027 годов предусмотрены в плане мероприятий.

Так, к примеру, в навигацию 2023 года Росморречфлотом будет проведён комплекс путевых работ для обеспечения гарантированных габаритов судового хода на участке реки Вятки протяжённостью 23 километра, между Петровской старицей и грузовым портом в городе Кирове.

Данный участок планируется использовать для организации грузоперевозок нерудных строительных материалов с лицензионных участков недр с целью обес­печения дорожного и строительного комплексов.

И раздастся в водоохранном лесу топор дровосека?

Наш постоянный автор, известный кировский защитник природы Альберт Соловьев, доктор биологических наук, кандидат географических наук, не мог не откликнуться на новость о восстановлении судоходства на реке Вятке и прислал в редакцию свое мнение по этому поводу:

«В газете «Аргументы и факты» № 4 2023 года на стр. 2 вкладыша «Вятка» под рубрикой «Актуально» в информации «На реке всплывёт топор» извещалось о том, что реку Вятку будут чистить и готовить к судоходству. В 2023 году углубят и расчистят русло, чтобы получить третью категорию внутренних водных путей на протяжении 23 километров, дабы от грузового порта вниз по течению можно было сплавлять грузы. А также говорилось о значимости и важности восстановления судоходства, необходимого лесопромышленным предприятиям для удобства транспортировки своей продукции.

Какое судоходство может быть на реке, обмелевшей от вырубки лесов на всей водосборной площади?! О восстановлении лесов на опустыненных пространствах вятского водосбора речи даже не ведётся. Для чего углублять русло на протяжении 23 километров? Совершенно очевидно, что это углубление не будет долговременным - через несколько половодий глубина восстановится. Но и этого, вероятно, хватит лесопромышленным предприятиям, чтобы вырубить до недавних пор особо охраняемые водоохранные леса - сосновые боры и ельники надпойменных террас долины реки Вятки. О водоохранной значимости и важности этих лесов уже не говорится».

Мечта речника

А вот мнение о возможности восстановления судоходства на реке Вятке Василия Киселёва, бывшего руководителя порта Киров Вятского речного пароходства и мэра города Кирова.

- Федеральные деньги собираются просить? Не с этого надо начинать, а с восстановления сельского хозяйства. Раньше Вятка кормилицей Европы была. Я в Опаринском районе родился, так на судах по реке зерно в Архангельск возили. В Кирове, Котельниче, Котласе его на баржи грузили. По берегам реки леса корабельные стояли. Когда в речном пароходстве работал, несколько сотен судов по Вятке ходили и «Заря» на воздушной по­душке. Ещё застал… Котласский порт потом ликвидировали, пароходство разрушили.

- Но ведь судоходство можно восстановить?

- Дело в том, что сейчас везде есть дороги и необходимость в перевозке грузов отпала. Может быть, ради добычи песка, гравия.

- А круизы по реке? Помню, ещё мой дедушка очень любил путешествовать на теплоходе аж до Астрахани.

- По весне теплоход «Чапаев» в Вятку заходит, но желающих прокатиться не так много. Конечно, хочется, чтобы Вятское речное пароходство по-прежнему жило. Мечта...

Записала В. Георгиева.

P.S. В результате намеченные в «дорожной карте» мероприятия, в частности увеличение категории содержания внут­ренних водных путей на территории Кировской области с 2023 по 2027 год, позволят сделать судоходство по реке Вятке от ее устья до города Кирова регулярным.

Что касается возобновления прогулочных рейсов водным тран­спортом, то туристические пассажирские суда планируют пустить по реке к 1 сентября 2025 года. Также ожидается, что Вятку в 2027 году включат в судоходную систему рек Поволжья.

Наша справка

Василий Алексеевич Киселёв родился в с. Шабуры Опаринского района Кировской области, окончил речное училище в г. Великий Устюг, Новосибирский институт инженеров водного транспорта (заочно) по специальности «инженер­судоводитель». С 1966 г. работал в Иртышском речном пароходстве, был штурманом, помощником механика, капитаном теплоходов. В 1976 ­ 1986 гг. ­ старший инженер­диспетчер, начальник службы портового хозяйства, заместитель начальника Северного речного пароходства (г. Архангельск). В 1988 ­ 1992­м ­ начальник порта Киров Вятского речного пароходства. В марте 1997 года был избран мэром города Кирова.