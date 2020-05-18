Быть безработным выгодно? Рынок труда Кировской области в период пандемии

Введение ограничений, связанных с пандемией COVID-19, сильно ударило по экономике всех государств. Последствия еще не подсчитаны, но уже понятно, что они будут гигантскими. Удар по бизнесу оказался таким, что многие предприятия просто не выдержали и закрылись. Как следствие - резко выросло число безработных.

Только в США, которые пока лидируют по количеству инфицированных, число безработных после начала эпидемии превзошло все прогнозы и составило 3,3 миллиона человек. Таким образом, там побит предыдущий рекорд 1982 года, когда в очередь на пособия встали 695 тысяч человек.

Но если вы думаете, что Россия осталась островком стабильности на фоне коронавирусной турбулентности, то будете не правы. Ситуация на рынке труда у нас также обострилась, несмотря на все меры поддержки бизнеса, которые принимает федеральное правительство. Так, например, в Москве, и только в первый день введенного в стране карантина (который стыдливо продолжают называть «самоизоляцией»), то есть 30 марта, как сообщил официальный сайт мэра столицы, было получено почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию в статусе безработного.

Нет ничего удивительного в том, что и Кировская область не избежала такого модного в стране «поветрия». «Вятский край» связался с региональным управлением государственной службы занятости населения (ГСЗН) и попросил рассказать, насколько у нас все плохо.

Безработных стало больше

Эпидемия коронавируса за­тронула многие предприятия, работающие в регионе, а не только малый и средний бизнес. Хотя, правды ради, стоит сказать, что шума вокруг последнего гораздо больше, чем, наверное, следовало бы.

Закрытие границ и остановка зарубежных производств, которые поставляли свою продукцию в Россию, больно ударили по дилерским центрам. Они были вынуждены либо прекратить свою работу, либо совсем закрыться.

Российские же потребители импортного сырья и оборудования вынуждены были в свою очередь действовать с учетом этих реалий. В лучшем случае они просто значительно сократили выпуск продукции, а в худшем?.. Ну, тут и так понятно.

Сокращение объемов выпускаемой продукции отмечается по всей стране. Даже продуктов питания люди потреблять стали меньше. Доходы населения, по официальным данным Росстата, в первом квартале текущего года уже просели на 0,2 процента.

А тут еще рубль подешевел, что привело к росту себестоимости продукции. Ведь не секрет, что даже в вятском молоке, которое мы привыкли считать своим, исконным, немалая составляющая приходится на импортное оборудование, запчасти и технику. Как результат - люди уже обратили внимание на рост цен в магазинах и отреагировали на это переходом в режим жесткой экономии.

Эти процессы привели к тому, что предприятиям пришлось сокращать численность своих работников. А с учетом запрета на работу целых секторов экономики (например, тур­индустрии, общепита, организации массовых мероприятий и пр.) высвобождение рабочей силы пошло семимильными шагами.

Как сообщили в кировском областном управлении государственной службы занятости населения, с начала апреля текущего года безработными признано уже более двух тысяч жителей региона. Всего же в марте-апреле потеряли работу 5294 человека. Таким образом, к 24 апреля общее количество безработных граждан, стоящих на учете в органах службы занятости населения Кировской области, составило 8175 человек. Рост - 24,5 процента.

Ситуация стала хуже не только в Кирове, но и в районах области, особенно в тех, где предприятия и без коронавируса дышали на ладан. Наибольший прирост численности безработных (более 30 процентов) с начала апреля текущего года отмечен в Верхнекамском, Свечинском, Шабалинском, Орловском. Советском и Даровском районах.

Впрочем, что уж на районы пенять, если и в Кирове, и в Слободском, и в Котельниче число безработных тоже выросло на треть.

С учётом районного коэффициента

До кризиса, когда уровень безработицы находился на минимальных значениях, размер пособия для лишившихся работы граждан чиновников мало волновал. Сейчас время заставило проявить заботу об этой категории россиян.

На совещании с главами регио­нов Президент РФ Владимир Путин заявил, что все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне, должны получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, то есть в размере МРОТ, или 12 тысяч 130 рублей. В соответствии с этим поручением Мин­труд РФ подготовил постановление и разослал его на места.

Как сообщили в Управлении государственной службы занятости населения Кировской области, это постановление уже заработало на территории ре­гиона. Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными после 1 марта, в апреле, мае и июне, должны выплачивать пособие по безработице в максимальном размере - 12 тысяч 130 рублей. С надбавкой 15 процентов за особые климатические условия оно составляет 13 тысяч 949,50 рубля. Единственная оговорка - данное правило не действует в отношении работников, уволенных «за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия».

Две тысячи жителей области, вставших на учет в ГСЗН после 1 марта, с 20 апреля уже начали получать такое увеличенное пособие. По прогнозу ведомства, в ближайшее время их количество может достигнуть трёх тысяч человек.

Как подсчитали в областном управлении ГСЗН, увеличение размера пособия по безработице (включая дополнительные вы­платы для многодетных родителей, приёмных родителей, усыновителей, опекунов (попечителей), также лишившихся в этот период работы) потребует дополнительно 155 млн. рублей. Соответствующая заявка на выделение федеральных средств уже направлена в Министерство труда РФ.

Горячая линия перегрелась

Несмотря на то что все решения уже приняты, а местные органы готовы к их исполнению, в кировских пабликах (группах в социальных сетях) есть немало вопросов по поводу выплат увеличенных пособий.

Трудно судить, почему проблемы возникают в том или ином конкретном случае, но можно предположить, что одной из причин являются сложности в коммуникации между гражданами и службой занятости населения, о чём рассказал на апрельском пленарном заседании Законодательного собрания депутат Павел Дорофеев.

- Поступает очень много обращений от граждан по поводу работы службы занятости населения, - сообщил он. - Прием граждан прекращен. Люди не могут дозвониться на горячую линию, потому что телефон всегда занят. Многие говорят, что ради этого встают в восемь утра, как на работу. Начинают звонить, но до конца рабочего дня могут так и не дождаться соединения. При дозвоне на другие номера им говорят, что все во­просы только по горячей линии, либо по электронной почте отправляйте скан документов. Отправляют «электронкой», а в ответ приходит сообщение, что «почтовый ящик перегружен, ваше письмо не доставлено». Мы ни к чему хорошему так не придем.

Хотя не так давно назначенный начальник Управления государственной службы занятости населения Кировской области Руслан Бондарчук пояснил, что никаких проблем, по сути дела, нет.

- Для постановки на регистрационный учёт необходимо заполнить заявление в электронной форме в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» по форме, утверждённой Минтрудом России, - заявил он. - О размере и сроках выплаты пособия по безработице гражданин уведомляется в электронной форме.

Однако, когда «Вятский край» обратился с соответствующим запросом в ГСЗН, там были вынуждены признать указанные депутатом сложности с обратной связью. Но заверили, что они уже решены.

- Размер количества информации, поступающей в почтовые ящики центра занятости населения, увеличен, письма доходят в полном объеме, - рассказали в службе о принятых мерах. - Телефоны горячей линии работают в обычном режиме. Из-за большого количества граждан, пытающихся дозвониться одновременно, соединение происходит не всегда, необходимо пе­риодически перенабирать.

Честь и хвала чиновникам этого ведомства, если им на самом деле удалось устранить препоны в коммуникации с гражданами. Очень хотелось бы этому верить. Впрочем, пока нет оснований и для недоверия их словам.

В штатном режиме?

Зато в остальном, как можно сделать вывод из того, что пишет ГСЗН, работа ее специалистов мало в чем изменилась. Самой существенной переменой стала только возможность общаться с ними удаленно.

Как рассказали в управлении службы, гражданин подает заявление в электронной форме, по­сле чего специалист осуществляет подбор вариантов подходящей работы, согласовывает с работодателем по телефону возможность и способы удалённого прохождения гражданином собеседования и направляет обратившемуся соответствующую информацию.

Кроме того, сообщили в ГСЗН, граждане и сами могут просматривать имеющиеся вакансии на интерактивном портале службы и лично связываться с работодателем.

Кризис пока не привел к полному коллапсу на рынке труда. И новые вакансии в службе занятости продолжают появляться. Так, за период с 1 по 24 апреля работодателями в органы службы занятости представлены сведения о 1643 имеющихся вакантных рабочих местах. Основную их долю составляют таковые в сферах сельского и лесного хозяйства, а также профессии из сферы обрабатывающих производств.

Таким образом, на конец апреля в списках службы занятости числилось почти 13 тысяч вакантных рабочих мест.

И всё же в связи с приостановлением работы ряда организаций региона работодателями сняты некоторые вакансии, ранее заявленные в органы службы занятости. Они исчезли в сферах торговли, транспортировки и хранения, строительства, а также в сфере услуг.

А вот как дальше будет развиваться ситуация на рынке труда, в ГСЗН даже предположить не могут. В ответ на конкретный вопрос «Вятского края» там сообщили только, что «все центры занятости населения региона сейчас продолжают свою работу, взаимодействие с гражданами ведется в дистанционном режиме». И особенно удручает то, что более непредсказуемой становится ситуация в районах области.

Иван ТРОФИМОВ.