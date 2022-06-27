Быков вышел на свободу. Один обвинительный и три оправдательных приговора отменены

21 июня в Кировском об­ластном суде состоялось рассмотрение апелляций по делу экс-главы города Кирова Владимира Быкова. В зале суда присутствовали его адвокаты. Сам бывший градоначальник участвовал в заседании дистанционно - из следственного изолятора в Кирове.

8 лет для генерала

Напомним, Владимир Быков первоначально обвинялся в совершении престу­п­лений, предусмотренных статьями «Мошенничество в крупном и особо крупном размере», «Пособничество», «Получение взятки», «Присвоение или растрата».

11 марта 2022 года Первомайский районный суд города Кирова признал Владимира Быкова виновным по одному эпизоду - получение взятки в особо крупном размере. По остальным статьям судья вынес оправдательные вердикты.

Суд назначил экс-главе города наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, штрафа в 15,6 млн. рублей и дисквалификации на три года. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

На этот приговор апелляционные жалобы подали практически все участники процесса - защитники, прокуратура, потерпевшие, а также сам Владимир Быков.

Рассмотрение апелляционных жалоб состоялось 21 июня в Кировском областном суде.

Позиция потерпевших и прокуратуры

Потерпевшие стороны - администрация города Кирова, ООО «Электронный проездной», АО «Автотранс­портное предприятие» - не согласились с оправдательными приговорами по их эпизодам.

В качестве аргументов назвали ряд позиций: судья первой инстанции проигнорировал часть свидетель­ских показаний, не учел, что большинство свидетелей заявляли и о покровительстве Быкова, и о его ставленниках, и о его влиянии в принятии решений на уровне города (которые бы без его вмешательства не могли разрешиться). Потерпевшие стороны говорили и о нарушении норм УПК Россий­ской Федерации, о том, что показания свидетелей были даны либо «по бумажке», либо заучены.

Сторона обвинения также не согласилась с оправданием Владимира Быкова по остальным эпизодам.

На Бога надейся?

В свою очередь защитники Быкова заявили, что считают приговор за взятки незаконным и необоснованным. В том числе и потому, что результаты оперативно-ра­зыск­ных мероприятий получены с нарушением УПК РФ и подлежат исключению из приговора. Также они отметили, что показания, взятые за основу для обвинительного приговора, были даны свидетелем, который заключил по собственному делу досудебное соглашение. Следовательно, к его словам необходимо относиться критически.

Кроме того, при вынесении приговора суд проигнорировал характеристики одного из главных свидетелей обвинения - депутата Медовикова, которого иные очевидцы характеризовали как хитрого, лживого человека, склонного к мошенничеству.

Весьма эмоциональным было выступление адвоката Быкова - Александра Фоминых.

- Уважаемый суд! В деле Быкова выше вас - только Бог. Поэтому прошу вас рассмотреть это непростое дело по Божьим заповедям. По закону, по справедливости, по-человечески. Прошу вас отменить обвинительный приговор и поставить в этом деле справедливую точку, - заявил Фомин.

Последнее слово

Напомним, Владимир Быков виновным себя не признал по всем статьям обвинения. Обращаясь к суду из следственного изолятора, он вновь заявил, что всё обвинение основано на попытке возложить на него обязанности, которых он не имел.

- Сторона обвинения, понимая разницу в статусности главы города и главы администрации города, путём подбора свидетелей, которые по той или иной причине заинтересованы в том, что хотело следствие, упорно (в том числе и через СМИ) создавала мой образ как человека, под воздействием которого выполнялись все решения в рамках нашего города, - сказал Быков.

Последнее слово бывшего главы города было кратким:

- Уважаемый суд! Я очень коротко хотел бы обратиться к вам. По прожитым мною годам, занимаемому моему положению, в связи со справедливым оглашением приговора. Я обращаюсь к вам

с простой человеческой просьбой - оправдать моё чест­ное имя. Прошу разо­браться вас во всех этих хитросплетениях, обвинениях, которые мне предъявляет сторона обвинения, и оправдать меня в полном объёме.

К сожаленью, день рожденья…

Приговор по делу Быкову огласили 22 июня 2022 года, в день его рождения, - бывшему главе города исполнилось 69 лет.

Коллегия судей оставила в силе оправдательный приговор первой инстанции по одному из эпизодов (с «Электронным проездным»). Оправдательные приговоры по остальным трём статьям - за пособничество, мошенничество в особо крупном размере, получение взятки (1,5 млн. рублей) - решено отменить. Также отменён обвинительный приговор суда. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Мера пресечения в виде за­ключения под стражу заменена на запрет определенных дейст­вий. Так, Владимиру Быкову нельзя общаться с участниками собственного и смежных уголовных производств, в част­ности с бывшими и нынешними сотрудниками админи­страции города, городской думы, контрольно-счетной палаты города Кирова, АО «АТП», ООО «Типография Вятка», ООО «КЗОРС», МБУ «ЦДС ГПТ» и другими.

Продолжение следует…

Роман ПЕРМИНОВ

(использована информация сетевого издания bnkirov.ru).