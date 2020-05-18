Бунт в Ганино. Больные коронавирусом не довольны реформированной кировской медициной

То, что с организацией здравоохранения у нас не всё в порядке, известно давно. И «Вятский край» неоднократно писал об этом (когда о COVID-19 никто еще и слыхом не слыхивал). Сейчас это стало очевидным. Но что толку говорить о проблемах или указывать на их наличие? Нужно, чтобы со стороны компетентных государственных органов принимались действенные меры по их решению, но этого нет.

В результате страдают люди, которые сегодня попадают в стационары. И то, что произо­шло в мае этого года в инфекционном госпитале в Ганино, только подтверждает плачевное состояние вятской медицины. Впрочем, обо всём по порядку.

Ответа не услышали

5 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» житель п. Восточный Омутнин­ского района Игорь Брезгин разместил видеозапись. На ней запечатлена встреча пациентов инфекционного госпиталя, расположенного в одном из корпусов на территории областной клинической психиатрической больницы им. Бехтерева (п. Ганино), с руководством регионального минздрава.

Мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что в разговоре принимали участие именно высокопоставленные чиновники от медицины, поскольку на записи можно видеть лишь двух человек в противочумных костюмах черного цвета, лица которых скрыты масками, а также несколько сотрудников в светлых костюмах, лиц которых тоже не видно. Никаких опознавательных знаков нет, а потому утверждать что-либо о конкретных персонажах невозможно. В отличие от вопросов, которые задавали этим людям пациенты госпиталя. А уж они-то были поставлены жестко, конкретно, по существу.

Главные вопросы, которые были адресованы «людям в черном»: почему с пациентами ни­кто не общается? Почему результаты их анализов им не говорят? Как так получается, что в одной палате лежат бессимптомные пациенты и люди с кашлем?

- На каком основании я здесь? - возмутился один из мужчин. - У меня жена не болеет, а я откуда это подхватил? Почему неизвестны данные тестов? Если вы не ответите, то мы объявляем голодовку. Администрация города будет здесь. И это всё до Путина дойдет.

По словам другого пациента, эти вопросы он поднимал еще четыре дня назад и к нему так никто и не подошел.

- У нас накипело уже. Сколько можно разбираться? - заявил он в ответ на заверение чиновника в том, что руководство госпиталя во всем разберется.

Но жалобы были не только по поводу обоснованности нахождения людей в госпитале. В ходе разговора были обозначены и иные претензии. В частности, почему пациентам не дают лекарства от сопутствующих заболеваний (от повышенного давления и пр.)? Почему врач не осматривает пациентов ежедневно? Почему результаты анализов на коронавирус неизвестны даже по прошествии недели по­сле их сдачи? Были замечания и по бытовой неустроенности помещений.

К сожалению, на этой записи нет кадров, на которых бы прибывшие в учреждение чиновники отвечали на поставленные вопросы. Может быть, это было, а может, и нет. Хотя по обмолвкам, которые слышны на записи, можно судить, что вернее все-таки второе.

В появлении видеоролика есть еще один момент, который хотелось бы отметить. Пациенты - народ во многом зависимый от медперсонала. Но если уж они возмутились до крайности, значит, их допекло. «Пригорело» у народа.

«Конфликт урегулирован»

Скандал вокруг инфекционного госпиталя, в конце апреля с помпой открытого губернатором области Игорем Васильевым, подхватили региональные теле- и интернет-СМИ. Сюжет с использованием указанной видеозаписи показали «Первый городской канал» и «Девятка ТВ».

По версии телеканала «Девятка ТВ», пациенты в Ганино, которые стали героями видеозаписи, 7 мая начали голодовку. В ней участвовали 13 человек. Игорь Брезгин (автор ролика) пояснил репортерам, что он работает вахтовым методом в Москве. По возвращении в Кировскую область его поместили на карантин, а потом привезли в инфекционный госпиталь. У него дважды брали анализ на вирус, но результаты ему так и не известны. Компью­терная томография показала, что его легкие чистые.

- Третий день мы вызываем врача, но он не приходит, - пожаловался Игорь телевизионщикам. - Медработник, к которой мы подходили, сказала, что врач не может подойти, потому что у нее нет маски. Нас двадцать человек с такими же симптомами, как у меня. Давали два дня таблетки. Против малярии. И всё. Потом я был вычеркнут из этого журнала.

Такого рода «лечение» за­ставило пациентов обратиться с письменным заявлением к главному врачу и в региональное министерство здравоохранения. В нем они сообщили, что начинают голодовку.

Этот сюжет в условиях информационного голода стал поистине находкой для региональных СМИ. Сообщения о бунте пациентов напечатали практически все издания.

Однако информационный блок правительства области в очередной раз продемонстрировал альтернативное видение имеющихся проблем. По версии пресс-службы, никакой голодовки среди пациентов нет, «информация о положительных результатах лабораторных обследований на COVID доведена до пациентов индивидуально».

- Конфликт урегулирован. Вчера пациентам позвонил министр здравоохранения, сего­дня он выезжал на место, и все вопросы, которые были у пациентов, решены. Они хотели увидеть результаты анализов, и это было проговорено, врачи встречались с каждым пациентом лично и рассказывали, у кого какой анализ. Вели также разъяснительную работу, объяснили, что для выписки необходимо два отрицательных анализа. Рассказали, кому и сколько ждать, чтобы сделать итоговый анализ, какие предварительные прогнозы по выписке. Люди хотели это услышать, и им это всё проговорили, - рассказала о своем видении произошедшего руководитель пресс-службы правительства Светлана Удельная.

- Возможно, возникло недопонимание между врачами и пациентами и врачи не могли объяснить, - сказала Удельная. - Министр сегодня встречался и с врачами, говорил о том, что нужно сегодня больше разговаривать, объяснять и разъяснять: что нужно два отрицательных анализа, нужно подождать. Понятно, что все устали от этой ситуации. К сотрудникам больницы никаких санкций, конечно же, не планируется применять, - дополнила чиновница.

Проблемы остались

У «Вятского края» такая реакция сотрудников, отвечающих за PR правительства, уже давно не вызывает удивления. Для них важнее заявить, что проблема решена, чем на самом деле это сделать. Мы уже сталкивались с этим, когда писали об обеспечении жителей области льготными лекарствами. Вот и сейчас можно наблюдать то же самое.

Если разобрать то, о чем говорили пациенты инфекционного госпиталя, можно выделить целый комплекс нерешенных во­просов.

Во-первых, отсутствие свое­временного поступления анализов на COVID указывает на то, что либо у регионального здравоохранения нет достаточного количества тест-систем, либо не хватает сотрудников, которые работают с анализами. По заявлениям управления Роспотребнадзора, которые были сделаны ранее, тестами область обеспечена. Значит, дело в специалистах. Как решается эта проблема, неиз­вестно.

Во-вторых, взбунтовавшиеся пациенты говорили об отсутствии докторов, которые должны за ними наблюдать. И это опять же указывает на проблемы с медицинским персоналом. Ведь мало переоборудовать помещения под размещение больных и оснастить их техникой. Нужно еще найти врачей и медсестер, которые будут лечить заболевших.

Корреспондент «ВК» лично побывал в Ганино и побеседовал с несколькими сотрудниками психиатрической больницы. По словам медсестер, их коллег под мощным давлением принуждают подписывать контракты на работу с инфицированными. Альтернативный путь - увольнение.

Сейчас под инфекционный госпиталь начато переоборудование второго корпуса, принадлежащего психиатрической больнице. Больные, которые до этого в нем размещались, переведены в другие здания. Произошло уплотнение. При этом количество сестрин­ских постов для наблюдения за больными не выросло, а осталось преж­ним. Высвободившийся таким образом средний медперсонал вынужден, чтобы не потерять работу, трудоустраиваться в инфекционный госпиталь. Но медсестёр все равно не хватает.

А ведь еще два года назад в «Бехтеревке» было собственное инфекционное отделение с профессиональным коллективом врачей и медсестер. Однако новый главврач больницы Игорь Набатов «оптимизировал» его (как и ряд других отделений), а сотрудники разбежались кто куда. И вернуть их сегодня обратно уже не представляется возможным.

В-третьих, тот факт, что по требованию больного к нему не приходит врач из-за отсутствия у него маски, служит указанием на дефицит средств индивидуальной защиты медперсонала. В минздраве это также не заметили (или не захотели об этом говорить). Как, впрочем, там пропустили мимо ушей и жалобы на нехватку в госпитале других лекарств, кроме тех, что лечат COVID.

Таким образом, проблемы, которые привели к возникновению бунта среди пациентов госпиталя в Ганино, остаются нерешенными. И если региональному медицинскому ведомству сегодня удалось купировать возникший конфликт, то еще не факт, что он не повторится.

Сергей СМОЛИН.