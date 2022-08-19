Бюджет на выгул. Ваше мнение!

Фото: evening-kazan.ru

В прошлом году Кировская природоохранная прокуратура с помощью судебного решения обязала администрацию г. Кирова организовать в городе места выгула собак.

Опирались прокуроры на нормы федерального закона об ответственном обращении с животными, который требует, чтобы хозяева выгуливали собак, обеспечив безопасность и горожан, и животных.

17 августа на сайте горадминистрации опубликовано постановление, указывающее адреса 22 официальных площадок для собак.

Предполагается, что затраты на проектирование, оборудование и содержание этих площадок возьмет на себя городская казна, что выльется в значительные суммы для и так дефицитного бюджета.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Кто должен оплачивать создание городских площадок для выгула собак?

- Городская администрация – это ее обязанность по закону.

- Собачники. У меня нет собаки, а налоги в бюджет я плачу.

- Эти площадки бесполезны, и тратить деньги на них не надо

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Дефицит врачей и педагогов в школах сёл, да и райцентров Кировской области – хоть и печальный, но факт. И ежегодные выпуски молодых специалистов из кировских вузов не решают проблему.

Для привлечения врачей на село работает федеральная программа «Земский доктор», обещающая разовую выплату в 1 млн. рублей каждому согласившемуся жить и работать в глубинке не менее пяти лет.

Теперь для педагогов появилась программа «Земский учитель» со схожими условиями. В Кировской области «земскими учителями» в 2022 году стали 10 человек. Конкурс выиграли школы в Афанасьево, Фаленках, Верхошижемье, Орлове, Советске, Санчурске, Белой Холунице, Оричах и Верхошижемье.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли программа «Земский учитель» привлечь педагогов на село?

- Да, выплата в 1 млн. рублей очень привлекательна для молодежи – 6 голосов (27.3%)

- Нет, пока Москва выделяет по 8-10 квот в год на всю область – 10 голосов (45.5%)

- Нет, эти учителя уедут через 5 лет, по окончании контракта – 6 голосов (27.3%)

Статью «Земский, но не доктор» читайте в субботнем номере «Вятского края».