Бюджет и «рецидивисты». Мнение председателя КСП Кировской области Юрия Лаптева

Контрольно-счётная палата области (КСП) - действенный орган финансового мониторинга бюджетных расходов. Ее проверки всегда бескомпромиссны и точны. Иногда даже релизы, которые этот орган выкладывает на своем официальном сайте, вызывают бурную реакцию у тех, кого они касаются. А средства массовой информации активно используют их в своей работе.

В последние годы объектом особого внимания для КСП стал бюджет области. Таким образом, можно сказать, что палата перешла от точечной настройки к контролю бюджетного процесса в целом. И то, что это делается профессионально, сомнений не вызывает.

В ноябре областное Законодательное собрание приняло в первом чтении бюджет региона на новый, 2020 год. «Вятский край» попросил дать оценку нового финансового документа, а также рассказать об исполнении нынешнего бюджета председателя КСП Юрия Лаптева.

Финансовые «хвосты» остаются

- Юрий Николаевич, год заканчивается, и уже можно сделать предварительные выводы о том, каково будет финансовое состояние области по его итогам. Как вы оцениваете исполнение бюджета-2019?

- Бюджетный год у нас не завершен. Поэтому сегодня можно говорить только о текущем исполнении бюджета. Контроль за бюджетным процессом у нас носит постоянный характер. При этом мы в основном концентрируемся на анализе рисков, которые связаны с неисполнением бюджетных обязательств и с эффективным использованием выделенных средств.

Что касается текущего бюджета на сегодняшний день, то в первую очередь нужно сказать о доходах. Плановое назначение у нас было 55,7 миллиарда рублей. Но в течение года эта цифра трижды корректировалась: она выросла на 2,8 миллиарда, в том числе за счет увеличения собственных доходов. В основном налоговых - налога на прибыль организаций и акцизов.

Этот год подтверждает хорошую тенденцию роста собственных доходов. Последнее позволило увеличить и расходы. Они стали больше на 3,9 миллиарда рублей.

Таким образом, риски по доходам практически отсутствуют. Все плановые назначения, по нашим оценкам, в конце года будут исполнены.

По неналоговым доходам, согласно нашему прогнозу, предполагается меньшее, чем запланировано, поступление средств от приватизации имущества. За 9 месяцев этот показатель составил всего 21 процент. И здесь главная причина в том, что объекты, которые заведены в план приватизации, не продаются в связи с их низкой ликвидностью и с общим падением спроса на недвижимость.

Отдельно хотел бы сказать о долгах по платежам в бюджет. В совокупном виде на сегодняшний день они составляют примерно 2,8 миллиарда рублей. Они снижаются. Правда, снижение небольшое. Четвертая часть от указанной суммы - это недоимка. Большая ее часть сформировалась за счет местных налогов.

Сохраняется задолженность и по неналоговым платежам. Здесь плата за аренду лесных участков, за аренду имущества. Но средства эти небольшие и существенного влияния на доходную часть бюджета не оказывают. Их с лихвой перекрывают налоговые поступления.

Основные риски расходной части бюджета связаны с неиспользованием выделенных средств, их неполным освоением и недостижением запланированных результатов. А это ведет к невыполнению взятых на себя правительством обязательств и к снижению эффективности государственных программ.

В текущем году у нас 25 государственных программ. По итогам 9 месяцев по 12-ти из них использование выделенных денег сложилось ниже среднеобластного уровня (69,7%), а по 5 госпрограммам - менее 50%. С теми или иными отклонениями эта беда повторяется из года в год. Основная причина - затягивание конкурсных процедур. Но присутствуют также срывы контрактов, недобросовестность подрядчиков, поздняя разработка проектно-сметной документации и заключение контрактов со сроком исполнения в 4-м квартале. У нас не получается планового равномерного использования средств в течение года.

Бюджетные «рецидивисты»

- А не могли бы вы назвать те госпрограммы и те отвечающие за них министерства, которые стали в этом деле «рецидивистами»?

- В зоне риска у нас 400 миллионов рублей дорожного фонда, которые, возможно, так и останутся неиспользованными. Из них 320 миллионов - деньги, выделенные на сельские дороги. В этом году их нужно было сделать две. Однако мероприятия, скорее всего, реализованы не будут: в Верхошижемском районе - в связи с банкротством подрядчика «АБЗ-Оричи», в Зуевском - из-за некачественно подготовленной проектно-сметной документации, которая не прошла госэкспертизу.

Проблема неосвоения денег, выделяемых на сельские дороги, повторяется из года в год. Ответственность несет министерство сельского хозяйства и продовольствия, которое является основным распорядителем этих средств.

В 2020 году КСП планирует провести проверку использования денег на сельские дороги.

Если уж доводить дорожную тему до конца, то нельзя не сказать и о том, что, на наш взгляд, не будут использованы до конца и субсидии, выделенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части обустройства элементов безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений. В целом на это было выделено 100 миллионов рублей.

Конечно, как правило, неисполненные заявки текущего года в рамках средств дорожного фонда переходят на следующий. Но остаются риски удорожания работ, связанные с инфляцией.

Другая госпрограмма, которая из года в год демонстрирует низкую эффективность, - газификация районов области.

В связи с недобросовестностью отдельных подрядчиков в области может быть не завершена работа по 6 объектам. Все они находятся в Слободском районе и в городе Котельниче. Всего на них направлялся 51 миллион рублей. Остатки, скорее всего, будут в Слободском, где работы идут с большим отставанием.

Еще одна госпрограмма - это «Формирование комфортной городской среды». Здесь, может быть, по остаткам вопросов не возникнет, но есть большие претензии к качеству выполненных работ, а соответственно эффективность использования средств будет низкой. Очень много недостатков выявила наша проверка, которую мы сейчас завершаем. В частности, по городу Кирову и по городу Советску. Работы, выполненные некачественно, муниципалитеты не принимают, деньги за них не выплачивают. При этом несвоевременные реализация мероприятий и освоение средств ведут к рискам наложения на область штрафных санкций со стороны федеральной власти. Так, в 2018 году за ненадлежащее исполнение программы областному бюджету пришлось заплатить штраф порядка 2 миллионов рублей.

В зоне риска, кроме указанных, есть и еще несколько госпрограмм.

От госпрограмм к нацпроектам

- Сейчас много внимания уделяют национальным проектам. Знаю, что в Кировской области они сформированы с учетом региональных потребностей. Работа по ним идет вот уже год. Как вы оцениваете их реализацию в 2019 году?

- Мы их отслеживаем. В целом в области реализуется 51 региональный проект по 11 направлениям. По итогам 9 месяцев мы отметили достаточно большое количество мероприятий с низким освоением бюджетных средств. Это прежде всего касается таких направлений, как экология, культура, жилье и городская среда.

Всего в текущем году в рамках нацпроектов запланирована реализация 1120 мероприятий и контрольных точек. Конечно, это огромное количество. Практика мониторинга этого года показывает, что по ним сохраняются те же риски, которые есть в госпрограммах. Это некачественное выполнение контрактов, затягивание конкурсных процедур, неполное освоение средств. Проектный метод их не исключил.

На наш взгляд, при реализации проектов есть много заорганизованности, большой объем отчетности, огромное количество показателей, которые порой трудно подтверждаются. Часть таких показателей сформирована на федеральном уровне и автоматически перешла на региональный (как, в частности, рост производительности труда, за подсчет которого отвечает Росстат). Часть носит условный характер (например, вовлечение граждан в добровольческую деятельность). А часть мероприятий, которые присутствуют в проектах, вообще не финансируются. Поэтому оценить их эффективность трудно.

В целом же, я считаю, национальные проекты - это существенное движение вперед, так как они концентрируют ресурсы на достижении определенных результатов на самых востребованных обществом направлениях. Это попытка внедрить в управление финансами проектные методы. В нашей области такой опыт я считаю успешным.

В федеральном Министерстве финансов обсуждается вопрос о переходе в ближайшем будущем на проектное исполнение бюджета. Хорошо это или плохо, покажет время. Будем наблюдать, как проявит себя реализация нацпроектов.

- Горячей темой для региональных СМИ одно время был областной долг. Как сейчас с ним обстоят дела?

- По итогам 9 месяцев он снизился на 65 миллионов рублей и составляет 25 миллиардов. Это 80 процентов от предельного объема, который мы можем себе позволить.

Расходы на обслуживание госдолга в последние годы также сокращаются. По итогам 9 месяцев 2019 года они находятся на уровне 435 миллионов рублей.

Ключевым направлением на ближайшую перспективу выступает дальнейшее сокращение госдолга. В проекте бюджета на следующий год это заложено. К 2023 году мы должны его уменьшить на 4 миллиарда рублей.

Что день грядущий нам готовит?

- Как вы оцениваете новый бюджет на 2020 год?

- Он принят в первом чтении. Пока определены только основные его параметры. Но уже известна сумма средств, которые будут дополнительно получены из федерального бюджета. Ко второму чтению будет принят федеральный бюджет, уточнена сумма трансфертов, и тогда она будет учтена в параметрах регионального бюджета. В результате доходная часть увеличится почти на 2,3 миллиарда рублей, из них 1,4 миллиарда будут направлены на повышение заработных плат бюджетников.

Таким образом, областные доходы станут чуть более 60 миллиардов рублей.

Принципиальных изменений по сравнению с текущим бюджетом в новом нет. Примерно 60% в доходной части будут составлять собственные, и прежде всего налоговые, поступления. Бюджет по-прежнему будет носить социально ориентированный характер, то есть основные расходы запланированы в социальной сфере.

Некоей новинкой, в доходной части, будет существенное увеличение поступлений от акцизов. В основном за счет перераспределения отчислений между регионом и Федерацией.

Продолжит действовать соглашение между Кировской областью и федеральным центром по реструктуризации государственных кредитов. В прежние годы регион выполнил все ограничения, которые были им установлены. Таким образом, в следующем году у нас появляется реальная возможность подписать соглашение о реструктуризации долга с 7 до 12 лет.

Профицит бюджета остается. Он составит 580 миллионов рублей и будет направлен на возвращение федеральных кредитов. Он будет сформирован, что очень важно, за счет роста собственных доходов. И, как показывает практика, динамика последних лет очень позитивная.

Беседовал Сергей СМОЛИН.