Будет ли поставлен заслон инфекции? В Кирове зафиксированы случаи массового отравления детей

Фото: kirovreg.ru

Не прошло и полмесяца после выхода в «Вятском крае» статьи «От парадных отчётов до ЧП - один шаг», как Киров всколыхнули очередные новости об отравлениях детей. Первая из них касалась школы № 73 и появилась накануне праздников, вторая - уже на майских каникулах, и сообщала она о массовых кишечных заболеваниях в Нововятске.

По обоим случаям управление Роспотребнадзора по Кировской области ведет проверки.

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Как сообщила кировская горадминистрация, вечером 29 апреля в департамент образования поступила информация о признаках интоксикации детей в школе № 73 микрорайона Лянгасово.

- За врачебной помощью обратились восемь человек. Две школьницы госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию, состояние удовлетворительное. Под наблюдением педиатра находятся 38 ребят, - прокомментировали новость в ведомстве.

Там также сообщили, что Роспотребнадзор проведёт проверку по данному ЧП.

Позднее городские чиновники рассказали, что в школе побывала региональный министр образования Ольга Рысева. Руководство учебного заведения сообщило главе минобра, что врачами-педиатрами осмотрены 43 обучающихся и факт пищевого отравления не подтвержден. По заключению медиков, симптоматика характерна для норовирусной инфекции (как и в случае с яранской школой).

Тогда же было сказано, что параллельно с Роспотребнадзором и другими контролирующими органами свою проверку проведет и Комбинат продовольствия и социального питания.

А пока суд да дело, занятий в школе не ведётся.

- Работа временно приостановлена до выяснения обстоятельств, дети переведены на дистанционное обучение, - сказал глава городского департамента образования Александр Петрицкий. - После майских праздников мы рекомендовали директору усилить родительский контроль за организацией питания в образовательном учреждении.

Свои выводы по данному ЧП специалисты Роспотребнадзора пока не озвучили. Известно лишь, что, помимо всех прочих мероприятий, ими были взяты для анализа пробы воды.

Отравились водой

В День Победы кировские соцсети всколыхнуло сообщение об отравлении детей в Нововятске. Жители этого района города Кирова начали массово жаловаться на интоксикацию.

«Вчера скорая помощь не уезжала из Нововятска с утра до ночи, - писали они. - В больницы Кирова не берут, в Нововятске говорят, что лежат даже в коридоре. Нас два часа по Чепецку катали туда-обратно, нигде не брали, объясняя это тем, что «мест нет, не берём и т. д.»... С боем определили дочь почти в час ночи! Обезвоживание, капельницы...»

Среди пострадавших оказалось много детей. Школы не работали, поэтому свалить вину на их администрацию было нельзя. К тому же в числе заболевших оказалось немало взрослых.

- Думаю, причина массового отравления - вода, - предположил один из жителей Нововятска. - 9 мая первый раз не взяли воду из дома на природу, купили пятилитровую бутылку воды с собой. Дочь дома осталась, пила из-под крана, как обычно. Утром 10 мая тоже пила из-под крана, а мы - нет. Ели все одно и то же... Отравление сильное - уехала по «скорой».

В итоге госпитализировали 22 ребенка, и у всех были признаки вирусной кишечной инфекции.

Как оказалось, вся проблема в воде (как и предполагал житель Нововятска). МУП «Водоканал» отправляло образец воды на экспертизу, и недавно Управление Роспотребнадзора по Кировской области поделилось первыми результатами. В трех исследованных пробах были найдены РНК-содержащие вирусы. В ближайшее время начнется дезинфекция водопроводных сетей, а для местных жителей будет организован подвоз воды, сообщила городская власть.

Нужно сказать, что жители Нововятска не единожды жаловались на плохое качество питьевой воды. И «Водоканал» каждый раз обещал решить эту проблему. Однако, как показал данный случай, «обещать - не значит жениться», а очевидный разрыв между словом и делом у чиновников никуда не исчез. Зато буквально накануне выхода «Вятского края» обнаружился неожиданный поворот в этом сюжете.

Администрация Кирова сообщила, что «в связи с обращениями граждан в социальных сетях и в целях предупреждения возможного распространения вирусной инфекции МУП «Водоканал» осуществило профилактическую промывку и дезинфекцию системы водоснабжения в 41-м микрорайоне Нововятска города Кирова». И новые пробы воды показали, что она соответствует гигиеническим нормативам. Поэтому ограничения по употреблению водопроводной воды полностью сняты. Но всё же городские чиновники рекомендуют употреблять ее для питья в кипяченом виде. Сам же «Водоканал» готовится к регулярному хлорированию питьевой воды подземных водоисточников в Нововятском районе с целью гарантии ее качества.

Можно, конечно, только порадоваться за жителей Нововятска. Однако тогда вопрос о том, что стало источником массового отравления, повисает в воздухе. И пока ответ на него не получен, рано говорить о гарантиях неповторения ситуации.

Обратная связь и видеонаблюдение

Но если в последнем случае школьное питание было ни при чем, то ситуация на пищеблоке в школе № 59 опять оказалась в центре внимания.

Напомним, что скандал по поводу школьных обедов в этом учебном заведении разгорелся после публикации видео, где работница столовой мыла не съеденные детьми котлеты. Тогда в отношении ряда сотрудников школы и Комбината продовольствия и социального питания были приняты административные меры.

- Заведующая производством и два повара после инцидента написали заявления об уходе. На их место приняты или переведены новые сотрудники, штат будет укомплектован полностью в ближайшее время. К дисциплинарной ответственности привлечены начальник комбината школьного питания, начальник отдела кадров и один из поваров. В отношении директора школы № 59 проверка еще не завершена, - уточнили в горадминистрации.

Но, как оказалось, история на этом не закончилась. 30 мая «Родительский контроль» проверил организацию там питания и опять нашел многочисленные нарушения: черную гниль на капусте, истекающий срок годности на сливочном масле и непонятный срок - 33 апреля - на мясе. Также ревизоры не обнаружили подписей на кухонных емкостях, увидели, что еду школьникам раздают учителя без спецодежды и перчаток, а грязные тряпки лежат рядом с посудой.

Были претензии и к качеству готовых блюд, в частности котлет. Мяса в них меньше, чем хлеба, заметили родители, и они все еще плохо пропечены. Хотя, по словам представителей школы, аналогичная проблема была замечена еще на прошлой неделе, ее никто так и не решил.

Какие меры по результатам этой проверки приняты, не сообщается. Однако, чтобы такое не повторялось впредь, Комбинат продовольствия и социального питания завел в соцсети «ВКонтакте» специальную группу, в которой любой заинтересованный человек может задать вопрос, оставить свои пожелания, комментарии, жалобы и предложения, касающиеся не только школьного питания, но и деятельности комбината.

- Мы хотим наладить обратную связь с родителями школьников и педагогами, чтобы своевременно реагировать на возникающие спорные ситуации, - сказал директор комбината Артур Шамсутдинов. - Мы открыты для общения и готовы выслушать любые замечания и предложения.

А в Общественной палате Кировской области поддержали предложение родительской общественности об установке видеокамер в пищеблоках школ с целью усиления контроля за качеством приготовления блюд.

Вот только два вопроса остаются пока без ответа: будут ли эти меры действенны и кто оплатит организацию системы видеонаблюдения?

Впрочем, чиновников из регионального министерства образования они не занимают. На последнем заседании межведомственной рабочей группы, которое состоялось в конце апреля, обсуждались не эти вопросы, а составление меню для детей с пищевыми особенностями. А заодно там прозвучало, что «единый региональный стандарт по питанию, разработанный перед началом учебного года и обеспечивающий общие подходы к организации горячего питания обучающихся первых - четвёртых классов во всех школах Кировской области, был отмечен на уровне Министерства просвещения РФ». А это вновь говорит о том, что парадные отчеты для чиновников важнее, чем решение конкретных проблем.

Иван ТРОФИМОВ.