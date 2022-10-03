«Будем немчуру бить!» Жизнь Вятской губернии в годы Первой мировой войны

Иногда раскроешь старые газеты - и удивишься: настолько актуальны и созвучны с днем нынешним публикации, связанные с тем или иным периодом в жизни страны и региона. Вот, например, Первая мировая война (1914 - 1918 гг.). Те же порывы, эмоции, разные курьезные и груст­ные житей­ские эпизоды, лишь со скидкой на время.

Какие настроения тогда были у вятских жителей, чем жила губерния, как относились к пленным и как провожали мобилизованных? Давайте перелистаем некоторые подшивки газет тех лет - «Вятская речь» (издавалась в Вятке с декабря 1907 г. по декабрь 1917 г., сначала - «Вятская жизнь», затем - «Вятский край», «Вятская речь») и «Северное Слово» (в 1905 г. - «Вестник Вятки», с 1910 г. - «Голос Вятки»).

•Село Вожгалы (Вятский уезд)

«В волостном правлении состоялся сход Останинского сельского общества. Постановил: продать для нужд армии весь запас ржи и овса в количестве больше 4 тыс. пудов» («Вятская речь», 9 августа 1914 г.).

«Прибыла партия военно­пленных, германских и австрийских подданных в числе 28 человек, из которых 2 женщины и 2 детей. Тотчас же по прибытии их окружила толпа мужиков, собравшихся во дворе волостного правления. Крестьяне тотчас же разговорились с пленными. Новоприбывшие препровождены к нам из Варшавской и Седлецкой губерний, почти все они мастеровые и хорошо объясняются по-русски, хотя и с сильным акцентом. Вскоре же по приезде они были расквартированы по селу. Все военнопленные будут находиться под надзором полиции» («Вятская речь», 28 октября 1914 г.).

•Село Уни (Глазовский уезд)

«18 октября в Унях с разрешения начальства местной интеллигенцией произведен кружечный сбор в пользу Красного Креста с продажей красных крестиков. Сбор был приноровлен к базарному дню, в субботу. Сборщики и сборщицы, за редким исключением, не получали отказа на предложение пожерт­вовать на раненых воинов. Некоторые, осенив себя крестом, сыпали в кружки свои трудовые крестьянские копейки. К полудню у редкого мужика не было красного креста на груди или шапке» («Вятская речь», 19 ноября 1914 г.).

•Деревня Кисели (Пиленская волость Уржумского уезда)

«27 октября двое молодых людей Иван Ширяев и Гавриил Попов забрались в новый шинок А.В. Меринова, изрядно напились «пива-рому» и пошли по деревне колобродить. Зашли в дом старосты Попова и расхвастались, как они будут лупить «турку» и «немчуру-колбасника». Увидев на полатях спящего лопьяльского знахаря Матвея, парни крикнули в один голос: «Турка!», сдернули его за волосы на пол. Избили и переломили нос, а также попало и хозяину дома. Затем парни с песнями отправились по деревне и в заключение передрались между собой» («Вятская речь», 1915 г.).

«С замечательным хладно­кровием и, если можно так сказать, выдержанностью, переносит деревня современную обстановку. Идешь вечером по деревне - то тут, то там видишь в избушке кругом стола толпу мужиков и баб: это грамотей читает «Ведомости». «Русские разбили три корпуса турок», - читает грамотей. Набожно крестится баба. «Так и надо», - говорит седовласый старик.

У некоторых по 3-4 человека на войне. Из одной семьи. Все верят в мощь и доблесть своих сынов, братьев, мужей» («Северное слово», 1915 г.).

•Село Суна (Нолинский уезд)

«Наступил момент, которого многие ждали с таким волнением. 3 января в 11 часов дня раздались удары колокола, и вслед за ним потекли по воздуху заунывные звуки, призы­вающие народ к напутственному молебну.

Народ шел в церковь толпами, шли ратники, жены их и дети, почти весь народ, желая проводить кто своих отцов, сыновей, товарищей. Молебен начался. Все усердно просили Бога о даровании нам победы.

Огромной толпой хлынул народ из церкви, впереди несли иконы и хоругви. Слышались плач и рыдания женщин, проклятия по адресу изверга Вильгельма…

Сунской дамский кружок раздал ратникам подарки. По­сле чего они сели на лошадей, и, заглушая внутреннее горе, запели песни. Народ вслед уез­жающим махал платками и шапками, а некоторые кричали: «Прощайте, родимые!» («Вятская речь», 10 января 1915 г.).

•Село Лопьял (Уржумский уезд)

«В октябре 1914 года в с. Лопьял прислали военно­пленных германцев и австрийцев 19 человек… Узнали бабы, что немцы голодны и денег не имеют, жалко стало, притащили кто по краюшке хлеба, а местный торговец даже выдал по 1 фунту сушек каждому. Вскоре началась молотьба, и немцы и ав­стрийцы охотно пошли на работу за 15-20 копеек в день, только накорми. Хорошо работают» («Северное слово», 1915 г.).

•Спасская волость (Орловский уезд)

«У всех взоры теперь обращены туда, где в сырых окопах, разбросанных по необозримому пространству Польши и Галиции, находятся миллионы дорогих наших сыновей и братьев, отцов и мужей. Деревня стремится узнать обо всех успехах и неудачах русской армии, она с живым интересом следит при помощи газет за всем ходом военных действий.

Газет выписывается в данное время в деревне несравненно больше, крестьяне выписывают их в складчину и читают группами, собираясь в избе более грамотного соседа.

Крестьяне твердо и непоколебимо верят в окончательную победу русской армии над кичливым, гордым и могучим врагом. Они говорят: «Один наш враг - пьянство - нами уже побежден; никто как Бог, победим и второго, внешнего врага» («Вятская речь», 1915 г.)

•Кожинская волость (Орловский уезд)

«Многие из крестьянских семей Кожинской волости получают открытые письма от родных - солдат, находящихся в плену, и у всех в письмах бывает одна просьба - выслать денег 6 руб. Кроме просьбы о присылке денег, да в некоторых открытках еще о присылке сухарей, в письмах нет никаких сообщений. И вот распространился слух, что деньги просят для того, чтобы получить в плену разрешение писать родным.

Конечно, каждая семья старается удовлетворить просьбу попавшего в плен и каждому шлют деньги, но от посылки съестного многие отказываются, т.к. думают, что это не дойдет по назначению, а попадет немцам. А уж угощать «ерманцев» ни у кого нет охоты. Да и относительно денег у крестьян тоже нет уверенности, что они будут получены адресатами. Некоторые из посылавших пленным деньги получили оттуда ответы, что деньги получены, пришлите еще. И вот крестьяне думают, что это пишут не их родные, а немцы, зани­мающиеся вымогательством русских денег» («Вятская речь», 1915 г.).

•Село Суна (Нолинский уезд)

«Теперь в деревнях и селах можно наблюдать в связи с войной явление, указывающие на большую душевную тревогу обитателей деревень. Например, сильно развивается потребность в знахарях, гадателях и т.п. Находятся ловкие, сметливые люди, учитывающие такое настроение с целью наживы. Достаточно одного удачливого предсказания, как к счаст­ливому знахарю начинается паломничество жен и матерей, желающих узнать судьбу своих родных, находящихся на войне.

Между прочим, такая удача выпала на долю одного ав­стрийского пленного, проживающего в нашем селе, присланного сюда вместе с другими пленными для исправления дороги. Про этого пленного стали рассказывать, что он очень удачно гадает на картах. Слава об этом быстро распространилась, и к австрийцу стали приезжать бабы даже из дальних деревень. Гадание сопровождается приношением денег, хлеба, яиц. Ловкий австриец катается теперь как сыр в масле и, наверное, в душе посмеивается над простодушной, доверчивой публикой» («Вятская речь», 1915 г.).

•Уржумский уезд

«Злобою дня для жителей деревни является в настоящее время сахарный голод. Как известно, сахар, испугавшись обязательного постановления, с 1 октября исчез из крестьянского обихода и до сих пор не показывается. Недавно прошел по деревням слух, что истощаются запасы соли и что цена на нее будет 1 руб. за пуд, да и то взять будет негде. И вот население, испуганное сахарным голодом, спешит запастись солью на долгое время. С пристаней Цепочкинской и Турекской по всем дорогам идут целые обозы с солью» («Вятская речь», 1916 г.).

•Село Лопьял (Уржумский уезд)

«Прошла скучная и вьюжная с глубокими снегами зима. Скучали почти в каждом доме. Скучали всякий по-своему. Но были и развлечения. Еще с осени появились в селе Лопьял бродячие ворожеи-гадалки, и с ними возились солдатки, гадали и ворожили о своих мужьях: живы ли, здоровы ли, придут ли к весне домой?

Собрав деньги, лопьяльские солдатки купили икону Иоанна Воина за 20 руб. и три дня носили по домам с колокольным звоном, служили молебны о прекращении войны и возврате мужей.

Три солдата вернулись домой на поправку как раненые, и три солдатки получили похоронные о смерти убитых в боях мужей. Далее настроение переменилось: те же солдатки стали устраивать «лотереи», стали разыгрывать ненужные вещи. От 25 апреля начался сев. Пахарей не хватает. Многие солдатки и девицы, дочери мобилизованных отцов и братьев, имеющие своих лошадей, пашут сами… Выходят на побывку и нераненые солдатики, но на самый короткий срок, на 6-10 дней, и опять проводы, слезы» («Вятская речь», 1916 г.).

•Село Белозерье (Орловский уезд)

«17 марта в нашем селе произошли беспорядки: толпа солдат, назвавшихся представителями из Петрограда, стала ходить по лавкам, требуя продажи товаров по самовольно ими установленной цене. Солдаты раскидывали товар публике, которая и брала его без денег.

Для усмирения солдат, бывших навеселе, был вызван председатель временного волостного комитета волостной старшина Пестриков, но солдаты избили его и сорвали знак. Были избиты также некоторые члены комитета. Солдаты громили волостное правление, но внутрь попасть не могли. Временный комитет просит помощи у Орловского комитета» («Вятская речь», 1917 г.).

•Деревня Параньга (Черемисско-Турекская волость Уржумского уезда)

«При ловле дезертиров и учете хлеба мусульманское население оказало сопротивление посланному туда отряду солдат. Из собравшейся толпы было произведено в солдат несколько револьверных выстрелов, которыми убит стоявший в стороне местный житель» («Вятская речь», 1917 г.).

А. ВЯТКИН.

По материалам Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, Госархива социально-политической истории Кировской области (Е. Чудиновских) и из личного архива автора.