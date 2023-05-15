«Бороться с бездомностью». В Кирове обсудили законопроект о бродячих собаках

Ежегодно с бездомными собаками сталкиваются тысячи людей. Чаще всего такие встречи заканчиваются укусами, но бывают и смертельные случаи. К сожалению, в последнее время жертвами их становятся дети. Недавно трагедия произошла в Оренбурге: от нападения стаи собак погиб мальчик.

Об эвтаназии речи нет

Общественные слушания состоялись в Вятском государственном агротехнологическом университете, в цифровой лаборатории «Дороничи». В аудитории не было свободных мест. (Я уж было собралась слушать выступления стоя, да один молодой человек любезно сходил в соседний кабинет за стулом.) Чувствовалось, что с каждой минутой атмосфера накаляется.

- Госдума услышала регионы, - отметил в своём докладе Сергей Чучалин, начальник Управления ветеринарии Кировской области, - и даёт нам возможность принимать дополнительные меры для безопасности человека и защиты животных. Речь об эвтаназии собак в законопроекте не идёт! Сегодня обсуждаем лишь передачу полномочий по данному законопроекту с федерального уровня на региональный.

- Наша цель - понять, нужны нам эти полномочия или нет. Мы должны сформулировать мнение общественности, - добавил Фаат Хайруллин, модератор слушаний.

Участники обсуждения попросили его зачитать вслух законопроект.

Авторы его предлагают внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и в отдельные законодательные акты РФ. При этом губернаторам регионов и заксобраниям хотят предоставить возможность самостоятельно определять на своих территориях порядок обращения с бездомными животными. Принятие данного законопроекта позволит на уровне региона установить требования к содержанию животных без владельцев не только в приютах, но и определить для этого места и пункты их временного содержания. Кстати, в прежнем законе это не допускалось.

А потом к трибуне вышла Анастасия Ботева, председатель общественной организации «Дари добро». Ее выступление проходило под аплодисменты.

Она рассказала о деятельности волонтеров.

- Мы экономим бюджет Кировской области на 12 миллионов ежегодно. Содержим в наших приютах и передержках собак сами. В час ночи, в четыре-пять утра выезжаем на заявки о бездомных собаках на улицах города. Никто нам за это не платит.

По ее мнению, предлагаемые изменения в закон № 498 «Об ответственном обращении с животными» - это возврат к Средневековью, когда безнадзорных собак отлавливали и убивали. Неслучайно тысячи неравнодушных людей по всей стране выступают против этих поправок. Единственное, что предлагается делать с собаками без владельцев, - это отлов.

- И передача в так называемые добрые руки. Под грифом «секретно», - не выдержал молодой человек в зале.

В руках у него - мобильный телефон.

- Вот здесь две фотографии: на одной - Лапочка, переданная новому хозяину, а на другой - она же, только мёртвая… Факты, документы есть, а доказать ничего не можем.

Анастасия Ботева подчерк­нула, что хотя, действительно, в проекте нет ни слова об эвтаназии, но исключение из 498-го закона ряда требований, которые должны соблюдаться при отлове собак, к примеру о видеофиксации, может способствовать различным нарушениям.

Слово берет зоозащитник Надежда Смирнова.

- Что происходит с нашим обществом? - обращается она к залу. И рассказывает о событиях недавнего прошлого: в Вятскополянском районе отловом по договору с управлением ветеринарии занимался некто С. (кстати, он также был на слушаниях и даже выступал на них). Отловленных собачек, по ее словам, он вывозил в Киров, на свой участок, названный «приютом», а потом они исчезали. Если же владельцы «потеряшек» хотели вернуть собак, надо было ему заплатить по 10 тысяч рублей за каждую (при возврате «оптом»). А одна женщина спасла своего питомца за 20 тысяч. Заявление об этом собачьем «бизнесе» зоозащитники подали в суд, и вот уже три года прошло, а решение до сих пор не принято.

- Подайте повторно, в прокуратуру! - посоветовал зоозащитнице ведущий встречи.

Суть поправок

По 498-му закону отлов животных должен фиксироваться на видео. А согласно изменениям, предлагаемым законопроектом, видеозапись можно исключить. Тем самым и создаётся лазейка для недобросовестных предпринимателей. Господин С., конечно, не снимал то, как он отлавливал собак, и не вёл видеозапись «процесса их возврата на прежние места обитания», как это прописано в законе. А сейчас эти требования упразднят. Дескать, пусть в регионах самостоятельно сформулируют нужные пункты. Именно это и возмутило людей.

- Законопроект предлагает исключить статью 18, пункт второй, из федерального закона, где сказано, например, что применять вещества, лекарства, технические приспособ­ления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается, - продолжает Надежда Геннадьевна. - Значит, это возможно. Потому мы и против. Если бы в законопроекте было сказано, что нужно ввести обязательную регистрацию животных, льготную стерилизацию, запретить самовыгул, все бы единогласно за него проголосовали! А нам предлагают убрать то, что нельзя убирать. Нас уверяют, что все нормы 498-го федерального закона появятся в региональном. Зачем тогда его отменять? Я уверена, что нас в очередной раз хотят обмануть, и обязательно найдутся регионы, где экономически и нравственно обоснуют, что собак можно и нужно убивать. Именно для этого пытаются отменить закон, который успешно действует в России.

Суть проекта в том, что он даёт полномочия регионам в области регулирования количества безнадзорных животных. При этом он вводит мораторий на исполнение ряда статей закона «Об ответственном обращении с животными», а это чревато…

Были выступления и в поддержку законопроекта. Татьяна Виноградова, представитель управления ветеринарии, подчеркнула, что он предполагает расширение полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на региональном уровне.

- Нередко владельцы выгуливают собак без поводка. А мало ли что может спровоцировать животное на агрессию. Покусов достаточно много. Управление ветеринарии выступает за принятие этого законопроекта, потому что так будет проще какие-то инициа­тивы выдвигать. Предположим, ввести административную ответственность для людей, которые выгуливают собак без поводка, а также штрафы для тех, кто не убирает за ними на улицах. В некоторых регионах это уже есть.

Хотелось бы как-то призвать к порядку владельцев животных. Что касается безнадзорных собак, по-прежнему будет действовать «программа ОСВВ»: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в места обитания тех животных, которые не агрессивны.

Кировчанка Наталья Махнёва раскритиковала «Дари добро». По её мнению, эта организация «хочет залезть в федеральный бюджет».

- Волонтёры должны «волонтёрить». Служба отлова разместит животных в приюте, и пусть их забирают волонтёры.

Негодующий шум в зале не смутил выступающую. «Вы мне рот не заткнёте».

Во время обсуждения его участниками были высказаны различные мнения, как положительные, так и отрицательные. Общественники выразили беспокойство по поводу того, что после внесения изменений в федеральное законодательство и наделения субъектов РФ правом на реализацию дополнительных мероприятий по обращению с животными без владельцев в законодательстве Кировской области не будут учтены действующие нормы.

Сергей Улитин, председатель Общественной палаты Кировской области, заметил:

- Нам важно было услышать мнение жителей по данному вопросу. Все участники обсуждения смогли высказать свои опасения и отношение к изменению закона. Жаль, не удалось убедить зоозащитников, что в Кировской области все нормы федерального закона появятся в региональном. А сама передача полномочий на уровень регионов была бы полезна.

- Мечтаю о времени, когда этот закон не потребуется, так как не будет безнадзорных животных, - подытожил он сказанное.

Большинство участвовавших в общественных слушаниях поправки не поддержали.

Корень зла

После обсуждения несколько взволнованных участниц встречи продолжили разговор. Я подошла к ним.

Екатерина Зайцева, зоо­психолог ветклиники «Верный друг»:

- Самое большое зло - самовыгул. Стаи пополняются домашними животными, выкинутыми владельцами. А сколько сбитых машинами собак, от которых отказываются хозяева?! Надо работать с людьми, чтобы они регистрировали своих питомцев, чипировали, делали вовремя прививки.

Елена Навалон, неравнодушная кировчанка:

- Сколько раз было - звонок знакомой: «Лена, по улице бегает собака, её все боятся!» Хватаю поводок - и за ней! Та невменяема: её выкинули или потеряли. Я должна найти хозяев. Пишу объявление, помещаю собачку в зоогостиницу, а потом - в приют «Дари добро». Трачу время и деньги. А владелец собаки только удивляется, дескать: «Какие две тысячи? Отпустила бы пса, сам бы прибежал». Помню, летом по городу полдня бегала пара собак, похожих на питбулей, пока Лена не прибежала и не взяла их на поводок. Самое смешное, что перед Новым годом мы нашли хозяина. Но он от них отказался: мол, от него ушла жена, он в запое и вообще ему некогда.

По мнению общественников, надо бороться не с бездом­ными животными, а с тем, что провоцирует эту бездомность. Ведь все знают прекрасные слова Сент-Экзюпери о том, что мы в ответе за тех, кого приручили.

Вера Ануфриева.

P.S. Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется провести 16 - 18 мая. Депутаты из партии «Единая Россия» выступили с новой инициа­тивой: приравнять самовыгул домашних животных к выбрасыванию их на улицу и ввести за это штраф на уровне МРОТ.