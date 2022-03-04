Борьба с нечестной «управляйкой». Ваше мнение!

Большинство многоквартирных домов обслуживают управляющие компании. И тут как повезет: попадете вы в заботливые руки честно и качественно работающей УК, или в цепкие лапы жадных и ленивых мошенников.

Если удача отвернулась от жильцов дома, то ждут их холодные квартиры, текущие трубы, неубранные сугробы вместо тротуаров зимой и грязь по всему двору в остальные сезоны.

Мало того, за всё это безобразие люди будут платить втридорога. А УК, на удивление налоговой инспекции, покажет нулевые доходы. При этом, чаще всего, к «управляйке» будет масса финансовых претензий от поставщиков тепла, воды и электричества.

Как быть? У кого искать помощи?

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как эффективнее бороться с недобросовестной управляющей компанией?

- Обратиться в Госжилинспекцию

- Написать заявление в прокуратуру

- Жаловаться мэру и губернатору

- Сменить эту УК на добросовестную

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