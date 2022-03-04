Борьба с нечестной «управляйкой». Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

04 марта 2022 51 0
На печать

 

Большинство многоквартирных домов обслуживают управляющие компании. И тут как повезет: попадете вы в заботливые руки честно и качественно работающей УК, или в цепкие лапы жадных и ленивых мошенников.

 

Если удача отвернулась от жильцов дома, то ждут их холодные квартиры, текущие трубы, неубранные сугробы вместо тротуаров зимой и грязь по всему двору в остальные сезоны.

 

Мало того, за всё это безобразие люди будут платить втридорога. А УК, на удивление налоговой инспекции, покажет нулевые доходы. При этом, чаще всего, к «управляйке» будет масса финансовых претензий от поставщиков тепла, воды и электричества.

 

Как быть? У кого искать помощи?

 

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос: 

 

Как эффективнее бороться с недобросовестной управляющей компанией?

 

- Обратиться в Госжилинспекцию

 

- Написать заявление в прокуратуру

 

- Жаловаться мэру и губернатору

 

- Сменить эту УК на добросовестную

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

 

ТЕГИ

опрос Кировская область

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Как эффективнее бороться с недобросовестной управляющей компанией?

Читайте также