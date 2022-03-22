«Метель», «Шинель» и «Аленький цветочек»

В Киров едет с гастролями Чувашский государственный орден Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» (г.Чебоксары). За три дня жители и гости нашего города увидят три спектакля этого театра: «Метель» по повести Пушкина, «Шинель» по Гоголю и «Аленький цветочек».

Чувашский ТЮЗ приедет в «Театр на Спасской» благодаря «Большим гастролям» – федеральной программе, призванной формировать и объединять единое культурное пространство страны. «Большие гастроли» проводятся с 2014 года. И за это время российский зритель смог познакомиться с новыми для себя театрами, режиссёрами, артистами.

Театр юного зрителя из Республики Чувашия в следующем году отметит свой 90-летний юбилей. Один из старейших ТЮЗов страны приглашают к участию в международных и всероссийских театральных фестивалях, таких , как "Москва – город Мира" в Москве, "Туганлык" в Уфе, I Международном фестивале "Стамбул – театральное пространство", Фестиваль дипломных спектаклей театральных школ России в Ярославле и других.

Спектакли, которые Чувашский ТЮЗ выбрал для показа кировскому зрителю поставлены по известным классическим произведениям.

Это драма "Метель" (12+), созданная по повести А. Пушкина, которая после премьеры в 2021 году попала в число избранных Российским порталом культурного наследия в рамках Национального проекта «Культура».

"Шинель" (12+), по произведению Н. Гоголя, хорошо известному широкой аудитории из школьной программы, в котором поднимается актуальная во все времена тема "маленького человека", поставленная лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Владимиром Беляйкиным .

А маленьким кировчанам интересно будет следить за развитием сюжета в спектакле "Аленький цветочек" (6+ ) по известной сказке С. Аксакова, поставленном театром в рамках проекта "Культура малой Родины".

"Большие гастроли" на сцене "Театра на Спасской" пройдут с первого по третье апреля. Приобретение билетов на спектакли доступно по программе "Пушкинская карта".