Богородская кляуза. Коммунисты попытались отыграться на блогере за поражение на выборах

Фото: bogorodskoe43.ru

В этом году в Кировской области опять пройдут выборы. Гражданам предстоит избрать депутатов Государст­венной думы и областного Законодательного собрания. Несмотря на то что избирательная кампания официально еще не началась, в районах области уже отмечается оживление активности отдельных партий, которые планируют занять депутатские места в региональном парламенте.

К таким прецедентам можно отнести то, что на этой неделе произошло в Богородском районе. Там коммунисты решили наказать местного блогера Петра Балабанова за якобы «агитационные» материалы, которые тот разместил у себя на сайте в период выборной кампании осенью 2020 года, и подали жалобу в территориальную избирательную комиссию (ТИК). 15 марта мировой судья рассмотрел составленный на Балабанова протокол и вынес свое решение.

Нужно сказать, что частный сайт Богородского района Кировской области (bogorodskoe43.ru) не является ни официальным интернет-порталом районной администрации, ни зарегистрированным средством массовой информации. С момента своего появления и по сию пору это скорее блог о жизни данного муниципального образования.

Его открыл Петр Балабанов еще в 2007 году, на заре увлечения вятской публики блогерством (кстати, моду эту принес в область прежний губернатор Никита Белых). Вот только кто-то пошел по пути создания своей страницы в «Живом журнале» (LifeJournal, или LJ), а кто-то, как Петр, открыл личный сайт. Последнее при желании мог и может сделать любой гражданин, если у него на то есть интерес, время и желание наполнять его контентом.

До сих пор в интернет-пространстве продолжают работать сайты первой волны вятского блогерства. К ним можно отнести, помимо богородского сайта, «Подосиновец-инфо» (podosinovets.info), «Омутнин­ские вести+» (omvesti.ru), «Опаринскую сороку» (coppoka.ru). Часть из них были зарегистрированы как СМИ.

В 2007 году, когда Петр Балабанов создал свой сайт, найти в интернете новости о жизни районов было сложно. А сайт Богородского района успешно восполнял этот недостаток. Он до сих пор рассказывает обо всех более-менее заметных событиях, которые происходят на этой территории. Конечно, сейчас многие интернет-ресурсы (особенно с миллионной армией подписчиков) монетизировали свою известность, но сделать такое с районным сайтом проблематично. Слишком узок круг тех, кому интересна жизнь вятской глубинки. Поэтому и работает богородский блогер в основном на добровольной основе, не получая ничего взамен.

Больше года назад Богородский район в числе первых был преобразован в муниципальный округ. Вслед за этим состоялись выборы муниципальных депутатов. А в ноябре 2020 года прошли довыборы депутатов по двум округам. Все эти события не были рядовыми для района, и Петр Балабанов добросовестно (как он это делал всегда) их освещал.

Предшествующие довыборной кампании публикации сайта как раз и стали причиной болезненной реакции богород­ских коммунистов. 4 ноября на своем личном сайте Петр Балабанов рассказал о кандидатах от «Единой России» и «Родины», но ни словом не упомянул о единственном (с точки зрения местных коммунистов) «достойном кандидате» Романе Анисимове, вы­двинутом от КПРФ. Тем самым, как пишут они в своей жалобе на имя председателя ТИК, Петр Балабанов «ущемил права «не своих» кандидатов в депутаты» (а я бы еще добавил, что сделал он это «злонамеренно» и «в циничной форме игнорирования»).

Жалоба, подписанная первым секретарем Богородского районного отделения КПРФ А. Пермяковым, была подана 6 ноября.

Выборы состоялись 8 ноября, и на них, как это ни прискорбно для коммунистов, как раз победили представительницы «Единой России» и «Родины». А вот единственный кандидат от КПРФ занял в своем избирательном округе последнее место.

Между тем из ТИК жалоба коммунистов была направлена в местное отделение полиции, где был составлен протокол об административном правонарушении. В нем, в частности, написано, что «Балабанов П.Б. разместил на своем сайте агитационные материалы». При этом он не уведомил об этом территориальную избирательную комиссию, «не пред­ставил свое согласие на их размещение», «не представил экзем­пляр материалов» и, наконец, «не представил финансовые документы об оплате по размещению… из соответствующего избирательного фонда кандидатов». Тем самым он нарушил Федеральный закон № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Ни членов ТИК, ни майора полиции Никулина В.Л., который составил вышеназванный протокол, не смутило то обстоятельство, что сайт Богородского района - по сути, частный блог, что он не является зарегистрированным СМИ, а главное - никто из них даже не предположил, что человек, опубликовавший информацию, мог действовать бескорыстно.

Как написал сам Петр Балабанов: «Данные материалы носили исключительно информационный характер и не преследовали никаких политических целей. Все они были написаны и сняты администратором сайта. А некоторые местные кандидаты и вовсе не знали о данной публикации».

- Сайт - это мое хобби, и пишу я туда то, что хочу. Им (представителям КПРФ. - Ред.) не понравилось, что в материале двое депутатов являются членами «Единой России», - сказал Петр корреспонденту «ВК» в личной беседе, накануне своего посещения мирового судьи. - Участковый возвращал мне протокол три раза. Я не боюсь, что мне назначат штраф. Я выразил мнение как частное лицо, но мне обидно, что за личное мнение сейчас могут наказать.

К счастью, мировой судья, рассматривавший полицейский протокол по жалобе коммунистов, оказался человеком разумным и учел все обстоятельства дела, а главное - отсутствие в действиях Балабанова корыстной составляющей. 15 марта он освободил блогера от ответственности.

И всё же этот, казалось бы, чисто районный по мас­штабу инцидент имеет значение и для всей области, ведь и в других районах у мест­ных жителей есть личные сайты. И они, так же как Петр Балабанов, могут захотеть вы­сказать свое мнение о выборах и о кандидатах.

Хочется напомнить таковым, что в России не действует прецедентное право, и, кто знает, вполне возможно, что в другом районе другой мировой судья примет другое решение. Забывать об этом нельзя.

Также следует помнить, что на сегодняшний день, по мнению многих, самой «кляузной» партией у нас как раз является КПРФ, вернее - ее областное отделение. Возможно, это вы­звано тем, что ее представители, которые идут в районах на выборы, не могут похвастаться значительной поддержкой местного населения, а медийное сопровождение зачастую не может составить конкуренцию другим партиям. Зато жалоб от КПРФ каждый раз оказывается в избытке.

Взять хотя бы те же довыборы в Богородском районе, за «участие» в которых пытались оштрафовать Петра Балабанова. Мест­ная ячейка КПРФ состоит, по нашим сведениям, из десятка человек, подавляющее число которых уже давно самого преклонного возраста. Информационных ресурсов даже местного масштаба практически нет. Какой-то серьезной информационной поддержки со стороны областной организации в этом плане также не отмечалось. Вот и накануне выборов 8 ноября на сайте областного отделения КПРФ ни одного сообщения о Богородском районе замечено не было. Ну и результат оказался соответствующим. Так стоило ли жаловаться на соринку в чужом глазу? Может, пора серьезно оценить свою работу и ее результаты?

Иван ТРОФИМОВ.