Богородская кляуза. Коммунисты попытались отыграться на блогере за поражение на выборах
ПОЛИТИКА
Фото: bogorodskoe43.ru
В этом году в Кировской области опять пройдут выборы. Гражданам предстоит избрать депутатов Государственной думы и областного Законодательного собрания. Несмотря на то что избирательная кампания официально еще не началась, в районах области уже отмечается оживление активности отдельных партий, которые планируют занять депутатские места в региональном парламенте.
К таким прецедентам можно отнести то, что на этой неделе произошло в Богородском районе. Там коммунисты решили наказать местного блогера Петра Балабанова за якобы «агитационные» материалы, которые тот разместил у себя на сайте в период выборной кампании осенью 2020 года, и подали жалобу в территориальную избирательную комиссию (ТИК). 15 марта мировой судья рассмотрел составленный на Балабанова протокол и вынес свое решение.
Нужно сказать, что частный сайт Богородского района Кировской области (bogorodskoe43.ru) не является ни официальным интернет-порталом районной администрации, ни зарегистрированным средством массовой информации. С момента своего появления и по сию пору это скорее блог о жизни данного муниципального образования.
Его открыл Петр Балабанов еще в 2007 году, на заре увлечения вятской публики блогерством (кстати, моду эту принес в область прежний губернатор Никита Белых). Вот только кто-то пошел по пути создания своей страницы в «Живом журнале» (LifeJournal, или LJ), а кто-то, как Петр, открыл личный сайт. Последнее при желании мог и может сделать любой гражданин, если у него на то есть интерес, время и желание наполнять его контентом.
До сих пор в интернет-пространстве продолжают работать сайты первой волны вятского блогерства. К ним можно отнести, помимо богородского сайта, «Подосиновец-инфо» (podosinovets.info), «Омутнинские вести+» (omvesti.ru), «Опаринскую сороку» (coppoka.ru). Часть из них были зарегистрированы как СМИ.
В 2007 году, когда Петр Балабанов создал свой сайт, найти в интернете новости о жизни районов было сложно. А сайт Богородского района успешно восполнял этот недостаток. Он до сих пор рассказывает обо всех более-менее заметных событиях, которые происходят на этой территории. Конечно, сейчас многие интернет-ресурсы (особенно с миллионной армией подписчиков) монетизировали свою известность, но сделать такое с районным сайтом проблематично. Слишком узок круг тех, кому интересна жизнь вятской глубинки. Поэтому и работает богородский блогер в основном на добровольной основе, не получая ничего взамен.
Больше года назад Богородский район в числе первых был преобразован в муниципальный округ. Вслед за этим состоялись выборы муниципальных депутатов. А в ноябре 2020 года прошли довыборы депутатов по двум округам. Все эти события не были рядовыми для района, и Петр Балабанов добросовестно (как он это делал всегда) их освещал.
Предшествующие довыборной кампании публикации сайта как раз и стали причиной болезненной реакции богородских коммунистов. 4 ноября на своем личном сайте Петр Балабанов рассказал о кандидатах от «Единой России» и «Родины», но ни словом не упомянул о единственном (с точки зрения местных коммунистов) «достойном кандидате» Романе Анисимове, выдвинутом от КПРФ. Тем самым, как пишут они в своей жалобе на имя председателя ТИК, Петр Балабанов «ущемил права «не своих» кандидатов в депутаты» (а я бы еще добавил, что сделал он это «злонамеренно» и «в циничной форме игнорирования»).
Жалоба, подписанная первым секретарем Богородского районного отделения КПРФ А. Пермяковым, была подана 6 ноября.
Выборы состоялись 8 ноября, и на них, как это ни прискорбно для коммунистов, как раз победили представительницы «Единой России» и «Родины». А вот единственный кандидат от КПРФ занял в своем избирательном округе последнее место.
Между тем из ТИК жалоба коммунистов была направлена в местное отделение полиции, где был составлен протокол об административном правонарушении. В нем, в частности, написано, что «Балабанов П.Б. разместил на своем сайте агитационные материалы». При этом он не уведомил об этом территориальную избирательную комиссию, «не представил свое согласие на их размещение», «не представил экземпляр материалов» и, наконец, «не представил финансовые документы об оплате по размещению… из соответствующего избирательного фонда кандидатов». Тем самым он нарушил Федеральный закон № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Ни членов ТИК, ни майора полиции Никулина В.Л., который составил вышеназванный протокол, не смутило то обстоятельство, что сайт Богородского района - по сути, частный блог, что он не является зарегистрированным СМИ, а главное - никто из них даже не предположил, что человек, опубликовавший информацию, мог действовать бескорыстно.
Как написал сам Петр Балабанов: «Данные материалы носили исключительно информационный характер и не преследовали никаких политических целей. Все они были написаны и сняты администратором сайта. А некоторые местные кандидаты и вовсе не знали о данной публикации».
- Сайт - это мое хобби, и пишу я туда то, что хочу. Им (представителям КПРФ. - Ред.) не понравилось, что в материале двое депутатов являются членами «Единой России», - сказал Петр корреспонденту «ВК» в личной беседе, накануне своего посещения мирового судьи. - Участковый возвращал мне протокол три раза. Я не боюсь, что мне назначат штраф. Я выразил мнение как частное лицо, но мне обидно, что за личное мнение сейчас могут наказать.
К счастью, мировой судья, рассматривавший полицейский протокол по жалобе коммунистов, оказался человеком разумным и учел все обстоятельства дела, а главное - отсутствие в действиях Балабанова корыстной составляющей. 15 марта он освободил блогера от ответственности.
И всё же этот, казалось бы, чисто районный по масштабу инцидент имеет значение и для всей области, ведь и в других районах у местных жителей есть личные сайты. И они, так же как Петр Балабанов, могут захотеть высказать свое мнение о выборах и о кандидатах.
Хочется напомнить таковым, что в России не действует прецедентное право, и, кто знает, вполне возможно, что в другом районе другой мировой судья примет другое решение. Забывать об этом нельзя.
Также следует помнить, что на сегодняшний день, по мнению многих, самой «кляузной» партией у нас как раз является КПРФ, вернее - ее областное отделение. Возможно, это вызвано тем, что ее представители, которые идут в районах на выборы, не могут похвастаться значительной поддержкой местного населения, а медийное сопровождение зачастую не может составить конкуренцию другим партиям. Зато жалоб от КПРФ каждый раз оказывается в избытке.
Взять хотя бы те же довыборы в Богородском районе, за «участие» в которых пытались оштрафовать Петра Балабанова. Местная ячейка КПРФ состоит, по нашим сведениям, из десятка человек, подавляющее число которых уже давно самого преклонного возраста. Информационных ресурсов даже местного масштаба практически нет. Какой-то серьезной информационной поддержки со стороны областной организации в этом плане также не отмечалось. Вот и накануне выборов 8 ноября на сайте областного отделения КПРФ ни одного сообщения о Богородском районе замечено не было. Ну и результат оказался соответствующим. Так стоило ли жаловаться на соринку в чужом глазу? Может, пора серьезно оценить свою работу и ее результаты?
Иван ТРОФИМОВ.
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