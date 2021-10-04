Битва за портфели. Заксобрание избрало председателя и одного зампреда

Выборы прошли. Победители из числа кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания известны поимённо. Вятский парламент начал свою работу.

30 сентября состоялось первое пленарное заседание. Его главным вопросом стало распределение должностей. И здесь неожиданностей, исходя из того, что «Единая Россия» получила большинство мест, не произошло. На ведущие посты выбрали тех, «кого надо». А тех, «кого не надо», забраковали.

А вот явка новоявленных «народных избранников» оказалась не на высоте. Из 40 человек, получивших мандат доверия от избирателей, на первое заседание пришли лишь 38.

Председатель с одной «подпоркой»

Ни один властный орган не работает без начальника, и Заксобрание - не исключение. Поэтому первое, что сделали новоизбранные депутаты, - проголосовали за того, кто будет ими руководить. А выбор был невелик.

На пост председателя регионального парламента от «Единой России» была предложена кандидатура Романа Береснева, который до этого был заместителем председателя правительства Кировской области и отвечал за внутреннюю политику, от «Справедливой России», которая сегодня занимает второе место по количеству мандатов в Заксобрании, - бывший городской депутат Михаил Ковязин.

При подавляющем большинстве единороссов решение было предсказуемым. За Романа Береснева было отдано 27 голосов, за Михаила Ковязина - 11. Из-за такой однозначности встает закономерный вопрос: а может, нужно было сделать выбор безальтернативным? Зачем огород городить? Назначить сразу председателя, без «фигового листка» псевдодемократической процедуры. И всё.

Вторыми выбирали заместителей председателя. Депутаты, чьё число по сравнению с прошлым составом значительно сократилось («спасибо» Роману Титову), решили, что таковых сегодня нужно меньше. Раньше замов было трое, теперь будет два. От «Единой России» была предложена Ирина Морозова, и она прошла на ура. За ее кандидатуру проголосовали 28 депутатов. Таким образом Нововятская городская больница потеряла главврача, зато Заксобрание приобрело первого вице-спикера.

А вот с выбором второго зама вышла неувязочка. «Справедливая Россия» предложила на этот пост бывшего депутата Кировской гордумы Альберта Бикалюка, но единороссам почему-то его кандидатура не понравилась. В результате за него было отдано 12 голосов при 18 «против».

Так и остался Роман Береснев пока без второго заместителя, и кто им будет, решится на следующем заседании.

Непреклонность со стороны единороссовского большинства ОЗС в отношении инициатив оппозиции проявилась и в вопросе о численности комитетов обновленного регионального парламента. Оппозиция предложила увеличить их перечень за счет создания нового комитета, который бы занимался вопросами развития малого и среднего бизнеса. Но эта инициатива «Справедливой России» не нашла поддержки.

Тимченко едет в Сенат

Отдельно депутаты рассмотрели вопрос об избрании из своих рядов нового сенатора. До этого представителем Кировской области в Совете Федерации был Вячеслав Тимченко. «Единая Россия» сочла, что он и дальше способен представлять там наш регион.

Но оппозиция, в противовес единороссу, выдвинула свою кандидатуру в Совфед. Ею оказалась Татьяна Платунова из «Справедливой России». У «партии власти» были к ней вопросы по поводу подготовки документов, но они снялись после голосования. На нём Тимченко набрал 24 голоса против 12-ти у Платуновой.

Иван ТРОФИМОВ.